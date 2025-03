Gobierno vasco dice que el eje de la revisión fiscal es afrontar los retos de futuro y no "girar a izquierda o derecha"

El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno vasco, Noël d'Anjou, ha afirmado este viernes que «el eje» de la revisión fiscal que PNV y PSE-EE han acordado con Podemos Euskadi es hacer frente a los retos de futuro que tiene Euskadi y no «girar a izquierda o derecha».

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, d'Anjou ha asegurado que la última reforma fiscal aprobada en 2018 «ha funcionado bien» durante estos años y «ha creado empleo y crecimiento económico», por lo que «lo que hemos hecho con esta revisión es, principalmente, unos cambios para hacer frente a los nuevos retos que tenemos por delante».

Así, ha indicado que la nueva revisión «no es el sistema fiscal que le gustaría a Podemos, como ellos mismos han dicho claramente», aunque ha introducido «algunos cambios» a la propuesta inicial, por lo que ha insistido en que «no hay que mirar esta revisión en términos de si ha girado a izquierda o derecha, porque se no es el eje».

«La referencia no debe ser girar a izquierda o derecha, porque en general es una revisión cuyo eje debe ser afrontar los retos que tenemos por delante. Es decir, se han introducido algunas medidas para hacer frente al problema de la vivienda, y poner soluciones a la vivienda no es ni de izquierdas ni de derechas. Tomar medidas por la transición verde no es ni de derechas ni de izquierdas. Es una revisión muy equilibrada», ha destacado.