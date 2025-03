Se mantienen los desalojos preventivos en barriadas rurales de Jerez (Cádiz) pese al descenso del caudal del Guadalete

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha anunciado que se mantienen los desalojos preventivos en las cinco barriadas rurales de Jerez de la Frontera (Cádiz) que esta madrugada se ejecutaron evacuando a unas 200 personas de La Graduela, El Portal, La Corta, La Ina y Las Pachecas, a pesar de que el nivel del río Guadalete ha descendido respecto a esta mañana y se encuentra ahora con un caudal de 4,9 metros, en el umbral del aviso naranja por desbordamiento, cuando esta mañana estaba en los 5,43 metros.

Es por eso que el puesto de mando avanzado ha decidido mantener los planes de emergencia tanto a nivel local como autonómico en situación operativa 1, como ha trasladado Sanz a los medios desde este punto ubicado en el Monasterio de la Cartuja de Jerez.

«No se han cumplido las peores previsiones aunque lógicamente no estamos todavía en las más óptimas circunstancias, aunque sí es verdad que nos permite trasladar un mensaje de optimismo prudente pero en todo caso responsable porque todavía no hemos superado la fase de riesgo alto para la población ni para garantizar que no vaya a desbordarse el río Guadalete por la zona de mayor amenaza», ha declarado el consejero.

A este respecto, ha advertido que la situación sigue siendo «potencialmente de riesgo alto» por lluvia intensa, tormenta y fuerte viento durante esta noche, especialmente a partir de la madrugada, donde de 00,00 horas a 03,00 horas de la madrugada hay peores previsiones meteorológicas en la provincia de Cádiz, lo cual, ha indicado el consejero, «nos lleva a una prudencia en la toma de decisiones y a ser conscientes de que todavía existe un alto riesgo para la población».

En palabras de Antonio Sanz, la decisión del Servicio de Agua de la Junta de Andalucía de abrir los seis azudes de El Portal «ha sido clave para reducir el nivel del caudal que se estaba depositando, especialmente en las zonas más bajas de riesgo mayor a la población», a lo que se suma la lluvia intermitente y «no continuada» que ha estado cayendo durante toda la jornada en Jerez.

Sobre los evacuados, ha comentado que unas 15 personas están alojadas en estos momentos en recursos habilitados por el Ayuntamiento de Jerez, mientras que el resto han optado por acudir a viviendas de familiares u otras alternativas que contaban.

En ese sentido, ha anunciado que se ha convocado una reunión de operativo durante la tarde y esta noche para seguir evaluando la situación y mañana viernes habrá una nueva reunión del puesto de mando avanzado para la toma de decisiones con los datos que se manejen entonces.

Respecto a incidencias en la zona, el consejero ha valorado el que la jornada ha transcurrido «sin daños graves ni materiales ni personales», algo que como ha dicho, «es el objetivo principal con el que trabajan todos los dispositivos de seguridad», donde «lo más importante es garantizar la seguridad de las personas».

«La clave una vez más ha sido la anticipación, la planificación y la coordinación de los efectivos», ha manifestado, agradeciendo a todos los operativos de todas las administraciones el trabajo realizado ante una situación de emergencia como la que se ha vivido en la ribera del río Guadalete, donde esta madrugada eran evacuadas unas 200 personas ante el riesgo de inundaciones por una posible crecida del mismo.

Carreteras afectadas por inundaciones

En la provincia de Cádiz sigue habiendo afecciones en varias carreteras, la mayoría de ellas de la zona de la campiña de Jerez. Así, se mantiene cortada la CA-3110 (La Ina I) entre el punto kilométrico (pk) 8,5 en su intersección con la CA-3112, y el pk 13,8; la CA-3113 (Puerto Real-La Ina I) entre pk 13 (intersección con la CA-3109) y pk 17 (intersección con la CA-3108/CA-3110), por balsa de agua en paso inferior bajo; y la CA-4102 (Las Mesas) entre pk 1,88 y 3,27 por obras de emergencia.

También hay cortes en la CA-5101 (Arcos-Granadilla) entre pk 2 y 12,45; la CA-3101 (El Barroso) entre pk 0 y pk 5 (intersección con la CA-3100 en el pk 0); la CA-3102 (Macharnudo) en su totalidad y la CA-6101 (Nacimiento) cortada en su totalidad por arrastres de barro y piedras en calzada.

La CA-6105 (Alberite) también está cortada en su totalidad por la crecida del río Alberite en pk 8, así como la CA-9118 por derrame de piedras y barro en la calzada. La CA-8201 (Jimena-Puerto Galis), está cortada entre pk 2 y 29 por talud de desmonte inestable y riesgo de desprendimiento de piedras.