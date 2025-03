Mazón rechaza valorar la exigencia de Morant de elecciones y ve "muy bien" que el PPE mantenga su congreso en Valencia

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha rechazado valorar la exigencia de la líder del PSPV, Diana Morant, de urgirle a adelantar elecciones en la Comunitat Valenciana, mientras que únicamente ha valorado con un «muy bien» que el Partido Popular Europeo (PPE) mantenga en Valencia la celebración de su congreso fijado para los días 29 y 30 de abril, que el PP español de Alberto Núñez Feijóo había sugerido su traslado a otra sede próxima a Madrid por coincidir en el calendario con el pleno del Congreso de los Diputados.

El jefe del Consell ha participado este jueves en la inauguración de la exposición 'Leonardo da Vinci 500 anys de geni', acto al que ha asistido también la alcaldesa de València, María José Catalá, entre otras autoridades.

A su llegada, el 'president' ha rechazado contestar a preguntas sobre la propuesta anunciada este miércoles por la líder del PSPV de adelantar elecciones al considerar Morant que tanto Mazón como el PP están incapacitados para seguir al frente del Consell por su gestión de la dana, así como para afrontar la reconstrucción.

«Yo de verdad que comprendo que hacéis vuestro trabajo, que es incómodo y tal, pero vamos a inaugurar una exposición muy importante. Son 25 años de la Ciudad de las Artes y las Ciencias... Hoy se abren las puertas a una exposición extraordinaria y vamos a invitar a toda la ciudad a que disfrute de esta extraordinaria exposición en la que se ha trabajado mucho y muy bien», ha declarado Mazón.

Y ha agregado: «Esto es lo que vamos a hacer esta mañana. Y os pido, por favor... es que, si no, luego también vosotros estáis aquí molestos y es difícil avanzar. Pero no voy a hacer más declaraciones esta mañana, no están previstas, y vamos a hablar de esta importantísima exposición. Muchas gracias».

Antes de marcharse del Museu de les Ciències, de nuevo interrogado por los medios tras conocer que el PP Europeo ha decidido mantener en València su congreso de finales de abril, se ha limitado a contestar: «Sí, sí, muy bien, muy bien».