El Ayuntamiento trabaja en ubicaciones alternativas para que los rodajes no sean siempre en los mismos puntos de Centro

El Ayuntamiento de Madrid trabaja en limitar las afecciones al vecindario y ofrecer ubicaciones alternativas para que los rodajes no sean siempre en los mismos puntos del distrito Centro, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Será esta tarde cuando la Asociación de Vecinos del Barrio de Las Letras pedirá en el Pleno de Centro que que se reduzca «drásticamente» el número de autorizaciones a rodajes en Cortes «ante la escasez de espacio público existente, por el déficit de plazas de aparcamiento para residentes y por los altos índices de contaminación que provocan este tipo de vehículos».

También Más Madrid presentará una proposición para fijar un límite de días mensuales por calle para los rodajes, sin obviar ni «la importancia del cine y la cultura» ni «los problemas que acarrea para las vecinas y vecinos».

Además proponen obligar a la empresa promotora a informar con antelación a la vecindad afectada y ofrecer plazas gratuitas en los parkings públicos a los residentes en aquellas calles en las que se vayan a realizar rodajes.

Sanz ha destacado que «es una gran noticia que Madrid, estando como está de moda en el mundo, lo esté también en el ámbito de la creación artística, del cine, y que sean muchos los artistas de otros lugares del mundo que quieren venir a rodar en las calles» de la ciudad.

No ha obviado que eso «tiene algunas afecciones a los vecinos», por lo que se trabaja para «limitarlas al máximo y, sobre todo, ofrecer distintas ubicaciones, que no sean estrictamente siempre en los mismos puntos del centro de la ciudad». «Madrid tiene espacios maravillosos, no sólo en el centro de la ciudad, que se les pueden ofrecer y que, de hecho, cuando se les están ofreciendo, los están acogiendo de buen agrado», ha asegurado.