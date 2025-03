Cerca de 130 vides de garnacha tinta de las tres D.O de la provincia crean un jardín a la orilla del Ebro en Zaragoza

Las tres Denominaciones de Origen (D.O.) vinícolas de la provincia de Zaragoza --Calatayud, Cariñena y Campo de Borja-- están representadas en un jardín de 129 vides de garnacha centenaria de variedad tinta en el parque de Macanaz, en la margen izquierda del Ebro y con la basílica del Pilar de fondo.

Esta es una de las acciones de la iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de la ciudad de convertir a Zaragoza en la Capital Mundial de la Garnacha en 2025, como forma de proyección exterior y de difusión esta tradición ancestral en torno al sector vitivinícola.

La consejera municipal de Educación, Cultura y Turismo, Sara Fernández, ha visitado este jardín que se ubica «en el mejor sitio posible» a los pies del Ebro y de la basílica del Pilar, un espacio emblemático y ha agradecido la colaborado de las tres D.O. para tener una muestra en Zaragoza.

Promoción

«Va a servir a nivel turístico como un reclamo muy importante, pero también para que los zaragozanos, el día de mañana en función de cómo vaya evolucionando vegetalmente esta plantación, sobre todo los más pequeños, podamos darles a conocer toda la historia y la cultura que hay detrás de la Garnacha y del vino en general», ha comentado Sara Fernández.

En declaraciones a los medios de comunicación, Sara Fernández ha abundado en que para el Ayuntamiento de Zaragoza es «muy importante» en el ámbito turístico esta puesta de la Capital Mundial de la Garnacha y que con este jardín significa «compartir sinergias con el territorio».

Al respecto, ha citado las rutas turísticas por las D.O., cuyas plazas se han cubierto y revela la «magnífica» respuesta de los visitantes y turistas que van a poder conocer el mundo del vino, las bodegas, y van a poder disfrutar de la gastronomía que es «algo muy importante también de nuestra tierra y también todo el patrimonio cultural, artístico, monumental que tienen estas tres denominaciones de origen».

Para la plantación de las vides se ha utilizado un método tradicional y «no hay más mimo que el que se puede tener» por parte de la Oficina de Medio Ambiente, Acción Climática y Salud Pública del Ayuntamiento de Zaragoza, quienes han empleado las «mejores medidas de seguridad posibles» para trasplantar estas cepas, algunas de ellas donadas por un agricultor que «también comparte la ilusión de que a los pies de la basílica del Pilar haya un trocito de estos territorios».

Procedimiento

Tras la plantación de las 129 vides habrá que esperar al mes de julio para ver si está el envero y se comienzan a ver las hojas y, si luego en septiembre se puede tener cosecha. «Desde luego, el suelo con el que se ha plantado, el terminado, es un guiño también a las tres dominaciones de origen y, en principio, no tiene por qué no tener cosecha, ya veremos», ha confiado Sara Fernández.

Se han trasplantado 44 cepas de la D.O. de Calatayud; 37 de D.O. de Cariñena y 48 de D.O. de Campo de Borja, en una superficie total de 820 metros cuadrados.

Se ha seguido un cuidadoso procedimiento de renaturalización conforme a las indicaciones de los ingenieros agrónomos de las tres Denominaciones y se han colocado a una distancia de 2,4 metros con líneas separadas con la misma distancia en disposición 'al tresbolillo'.

Para oxigenar el terreno se ha cavado a una profundidad de entre 30 y 40 centímetros, retirando previamente la capa superficial de césped. Se ha aplicado un sustrato compuesto por un 35% de tierra vegetal, un 30% de arena de sílice y un 35 % de turba, mezclándolo con la tierra extraída. Para estimular y garantizar el correcto enraizamiento, se han añadido aminoácidos, los cuales van a nutrir las raíces jóvenes que se van a generar.

En los próximos días se hará el acabado superficial con terreno característico de cada D.O. como esquistos rojizo de Tabuenca, piedras de Cariñena y sustrato de cultivo de las viñas de la zona de Calatayud. Por último, se colocarán rosales para marcar la presencia de plagas de hongos como oidio, siguiendo el procedimiento tradicional y se instalará riego por goteo.

Para finalizar y con la intención de limitar visual y físicamente la parcela, se instalará una valla perimetral ligera de 130 metros para proteger a las vides.

Icono

El director y secretario técnico de la D.O. Campo de Borja, José Ignacio Gracia, ha explicado que se ha hecho un trabajo «con todas las de la ley, con todas las garantías y se ha puesto un interés absoluto» porque se ha seguido «a rajatabla todo el protocolo técnico» que se ha indicado desde Cariñena, Calatayud y Campo de Borja. «La verdad es que han mimado hasta la extenuación», ha enfatizado.

Cada cepa se ha trabajado de forma individual, con más de una hora de dedicación cada un y el mimo con el que se ha traído a Zaragoza es una garantía de éxito, de que estas cepas vayan a arraigar y vayan a vegetar y a fructificar, ha confiado.

«Si Dios quiere, para El Pilar tendremos unas uvas de garnacha que podremos disfrutar», ha añadido para elogiar esta iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza porque para las tres D.O. de la provincia de Zaragoza es «súper importante» al crear jardín dedicado a la variedad garnacha, una variedad aragonesa, zaragozana y española por excelencia y una de las cinco más importantes a nivel mundial. Y es la nuestra", ha resaltado.

Para Gracia, tener este homenaje vegetal en el corazón de la ciudad para todos los zaragozanos y los aragoneses es un «orgullo» y sobre todo para todos los viticultores que durante décadas han cuidado con tanto mimo y tanto esmero las vides".

Al respecto se ha referido al agricultor de la D.O. de Campo de Borja, Jesús Domingo Cuartero, que lleva nueve décadas dedicado a la viticultura y ha cedido algunas de las vides que superan los 200 años.

«Tener estos iconos de un jardín de garnachas va a representar algo histórico, muy bonito, muy importante para la ciudad de Zaragoza, para Aragón», ha comentado José Ignacio Gracia.

Kilo por cepa

A su parecer, será un reclamo nacional y va a llamar mucho la atención en regiones productoras de España que van a mirar con «súper interés» lo que se ha hecho en Zaragoza. «Creo que será una muestra y un guiño para atraer a muchísimos turistas del mundo entero, a muchos importadores, a muchos escritores relacionados con el mundo del vino que tendrán aquí un lugar mágico que ya no puede ser la mejor postal que tener la Basílica del Pilar de fondo», ha descrito.

En este sentido, ha asegurado que han detectado un mayor interés por la garnacha y especialmente «una concienciación muy importante» en la hostelería y los consumidores al elegir esta variedad de vino y también en las zonas donde este cultivo «es una esperanza para que la gente joven siga creyendo en el viñedo» porque fija población en el medio rural y hace que los pueblos estén vivos.

Como ejemplo del interés que despierta, José Ignacio Gracia ha comentado que la inmediata respuesta a las primeras rutas que se han hecho a las zonas de producción de la garnacha y que revela que «la gente quiere conocer».

Las cepas se han plantado con cepellón y con la propia tierra del lugar de origen, se han asentado sobre una preparación de suelo y también el acabado cuando se termine del todo representará las condiciones de los tres suelos de Cariñena, Calatayud y Campo de Borja. «Intentamos tener aquí un pequeño espejo de lo que vemos en las tres zonas vitivinícolas», ha comparado.

Los rendimientos en este tipo de viñedos, que son muy viejos porque superan los 50 años, suelen ser muy limitados y en condiciones normales se suele obtener un kilo por cepa por lo que la producción es muy pequeña. «Quizás tengamos que hacer algo especial para celebrar misa en el Pilar y quizás antes tengamos que inventar también una fiesta de la vendimia aquí en Zaragoza».