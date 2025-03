La CEA tacha de "vía equivocada" los aranceles de EEUU e insta a "una diplomacia inteligente"

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha lamentado este jueves la «vía equivocada» de aumentar los aranceles por parte de la Administración de Donald Trump y ha instado a llevar a cabo una «adecuada diplomacia inteligente».

«Ahora más que nunca hay que hacer diplomacia inteligente, tendiendo manos, construyendo puentes, buscando la manera de que las decisiones sean siempre mucho menos perversas de lo que podríamos esperar o desearíamos que se produjeran», según ha señalado en la atención a medios previa a la celebración de la asamblea general de la CEA, en la que ha advertido el «tiempo convulso» que está provocando «una preocupación en el empresariado andaluz».

A su juicio, es una «amenaza absurda, injusta, que nos va a empobrecer a todos, no beneficia para nada a nadie», a lo que ha añadido que, en el caso andaluz, es «muy importante» teniendo en cuenta que Estados Unidos es el quinto mercado exportador, por lo que «la economía andaluza puede resentirse desde el punto de vista del sector agroalimentario, todo lo que es fabricación de componentes» y en otros sectores.

En una reflexión más amplia, González de Lara ha mostrado su preocupación por el momento actual, que representa «un cambio de ciclo», donde «el conocido orden mundial se está convirtiendo en un desorden global».

«El orden que conocíamos parece que no va a volver. Estamos visualizando alianzas insospechadas entre aliados que eran irreconciliables, como pueden ser Estados Unidos y Rusia. Estamos viendo una Unión Europea que ha tendido, en años previos, hacia una excesiva burocracia y unas políticas muy proteccionistas desde el punto de vista no solo medioambiental y sostenibilidad, que los empresarios compartimos, pero que han sido excesivamente penalizadoras de la competitividad de las empresas, y ahora se cambia el rumbo precisamente para entrar en una carrera armamentística, que obviamente no es buena para nadie», ha subrayado.

Ante esto, no se ha mostrado en contra pero sí ha avisado de que «todo esto lo sufren las empresas y los van a sufrir los ciudadanos». «La política arancelaria va a generar una vertiente inflacionista, todo se va a encarecer, obviamente, no solo en Europa, no solo en España, pero también en los Estados Unidos», ha explicado.

Pide una estrategia global común en defensa

Preguntado sobre el aumento del presupuesto en defensa, González de Lara ha indicado que «sin duda» es «una oportunidad», aunque ha señalado que en sí es «lamentable» porque «todo lo que significa una carrera armamentística no es un plato de buen gusto para las economías que han vivido en una estabilidad política, geostratégica, económica y social».

Así, ha apuntado que Europa «no está entrenada en esa carrera armamentística porque hemos vivido con la cobertura de una protección y de una alianza internacional muy potente» y ha precisado que, «cuando se dice que va a haber una ruptura entre Europa y Estados Unidos», en su opinión, «no será así porque hay unos intereses demasiado estratégicos entre todos».

No obstante, ha señalado que ese aumento en defensa va a obligar a «cumplir muchas exigencias, no solo presupuestarias por parte del Gobierno», que, ha recordado, «lleva casi dos años sin Presupuesto General del Estado».

«El impulso de las inversiones en materia de defensa significa producir más armamento innovador, con capacidad de adaptación a las exigencias que la guerra de hoy en día se requiere, y el campo de batalla», ha detallado, por lo que, dentro de esa «situación desagradable», Andalucía puede jugar también «su papel trascendental» a la hora de aportar «tecnología, innovación, empresas punteras en el ámbito aeroespacial y también de la defensa».

«Tenemos muy buenas empresas que hacen una magnífica labor en todo este ámbito. Puede ampliarse lo que es el marco de actuación de dichas empresas y estoy convencido de que van a estar a la altura de las exigencias», ha avanzando.

Eso sí, para terminar, ha reclamado una estrategia global común en materia de defensa. «Cada país tiene un desarrollo militar armamentístico tan heterogéneo que no tiene coincidencias logísticas comunes, no hay modelos de tanques que sean comunes, no hay armamento pesado que sea común, no hay balística común», ha detallado.