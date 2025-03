Ginesta (Pimec) pide más recursos y colaboración para asumir la gestión migratoria en Catalunya

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha pedido más recursos y colaboración entre administraciones tras el acuerdo entre PSOE y Junts para la delegación de competencias en el ámbito de la migración.

Así lo ha declarado a los medios este miércoles en una jornada dedicada a los flujos migratorios en la sede de la patronal en Barcelona, a la que también ha asistido el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y el presidente de Pimec, Antoni Cañete.

Ginesta ha celebrado el acuerdo, ya que desde la patronal defienden «la gestión de las políticas públicas bajo el principio de subsidiariedad», es decir, una gestión próxima al tejido productivo y a la realidad territorial.

Ahora bien, el secretario general ha pedido que el acuerdo venga acompañado de más recursos para que la gestión se realice correctamente y no exista «ningún déficit».

También ha abogado por la colaboración con el Estado y, concretamente, con la delegación del Gobierno en Catalunya, a la que ha definido como un «agente imprescindible» en esta cuestión.

A su juicio, los datos muestran que la inmigración hace «una aportación objetiva al progreso económico» de Catalunya, que requiere de los migrantes para seguir creciendo, por lo que ha abogado por más políticas públicas para asegurar su integración.

Pide agilidad en los trámites

Ginesta ha ejemplificado lo importante que es la migración con los datos postpandemia, cuando la población activa creció en 289.000 personas, pero la población activa de personas nacionales decreció en 46.000.

«Si no hubiera habido la llegada de 335.000 personas extranjeras no habría sido posible el crecimiento de la población activa y, por tanto, no habría sido posible que llegáramos a las cuotas de crecimiento de empleo que tenemos en estos momentos», ha asegurado.

Así, se trata de una tendencia que crece desde hace años, ya que mientras que en 1998 la población extranjera representaba el 3,2% del conjunto de la población, en 2024 la cifra escaló hasta el 23,8%.

En esta línea, Ginesta ha dicho que es «imprescindible» que los trámites para acoger a estas personas sean ágiles, y ha abogado por unas políticas públicas concretas que se adapten a los perfiles de los extranjeros.