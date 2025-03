El anterior secretario general del PSOE Aragón, Javier Lambán, no va a asistir al 18º Congreso Regional, que se celebra este fin de semana en Zaragoza, y en el que se ratificará a Pilar Alegría al frente de la formación en esta comunidad autónoma.

En un mensaje en su cuenta de 'X', el también expresidente del Gobierno de Aragón, ha manifestado lo siguiente: «Creo que mi presencia no resultaría muy grata ni para la nueva dirección ni para mí. Por tanto, no asistiré al Congreso. Le deseo lo mejor al @aragonpsoe y le agradezco la oportunidad que me ha dado de ser útil a Aragón y a España durante 42 años. Un fuerte abrazo, compañeros».

El 18ª Congreso Regional del PSOE Aragón se inaugurará este sábado en el Auditorio de Zaragoza, con la presencia del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolanos; la secretaria general de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría, y el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero.

Ya el domingo, el acto de clausura contará con la intervención del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.