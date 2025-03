El Consell muestra "prudencia" ante el auto de la jueza de la dana y se reafirma en que "falló el Gobierno"

La vicepresidenta portavoz del Consell, Susana Camarero, ha mostrado «mucha prudencia» ante los últimos autos de la jueza que investiga la dana y se ha reafirmado en que el pasado 29 de octubre, día de las inundaciones que provocaron 228 fallecidos, «el Gobierno, con sus agencias a la cabeza, falló en la prevención, la previsión y la información».

Respecto a si con los autos de este lunes ha «quedado en evidencia» la Generalitat, Camarero se ha remitido a las declaraciones de este martes del 'president', Carlos Mazón, y ha insistido en que «el auto está en una fase inicial» y «no es una sentencia» sino «un inicio de un proceso no firme y conocido por los medios de comunicación».

Así ha valorado, en rueda de prensa tras el pleno del Consell, los dos autos notificados este lunes a las partes personadas en el procedimiento, en los que la jueza acuerda citar a declarar como investigados a la exconsellera de Interior Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, al tiempo que lo ha rechazado respecto a Mazón sin perjuicio de que él pueda solicitarlo voluntariamente. El jefe del Consell ha precisado este martes que «hasta el momento» ni él ni la Generalitat han contemplado personarse en el proceso.

Preguntada por el contenido del auto, que recoge que había suficiente información sobre la gravedad de la situación y que la alerta a la población se envió demasiado tarde, Camarero se ha limitado a mostrar «mucha prudencia» y ha pedido esperar a ver «cómo va quedando esto». «En cualquier caso, como hemos hecho y hacemos siempre en cualquier auto, respetamos absolutamente la instrucción judicial y no opinamos al respecto», ha recalcado.

Sobre si la jueza ha «desmontado» los argumentos del Consell, ha reiterado el «respeto absoluto» a la instrucción y se ha mantenido en que el Consell no entra a valorar el contenido de los autos. Una idea en la que ha insistido al ser cuestionada por cómo valora la imputación de Pradas y Argüeso.

En este punto, Camarero ha señalado que hay asociaciones de víctimas que han anunciado su intención de presentar recursos por no haberse aceptado la imputación de responsables de Gobierno como el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. «Por tanto, vamos a respetar ese proceso y la instrucción, que estoy segura de que continuará y la jueza nos seguirá contando», ha abundado.

Y no se ha movido de esta idea al ser interpelada por cómo valora que no se investigue por el momento a ningún representante estatal: «Digo lo mismo, esto no es una sentencia, es un auto inicial no firme y conocido por los medios. Estamos en ese proceso de instrucción».

"veremos a quién se termina imputando"

«Veremos a quién termina la jueza imputando o no imputando, y mucha prudencia con todo lo conocido y con lo que se vaya conociendo», ha agregado en este momento de su comparecencia.

En cuanto a si se reafirma en sus afirmaciones de los últimos cuatro meses, la portavoz del Consell ha reiterado que el día de la dana «faltó información de las agencias estatales»: «Por supuesto, está claro que hubo dos horas y media de falta de información de la Confederación y que la Aemet falló en sus previsiones. Me reafirmo».

Ha insistido, respecto a si la Generalitat sigue considerando al Gobierno como responsable, en que se «falló en la prevención» al no acometer las obras necesarias ni disponer de «sistemas de alerta temprana en los barrancos». También ha criticado que «fallaron los sistemas de alerta hidrológica» y la información de Aemet, «que nunca habló de los 800 litros que cayeron aguas arriba».

«Las dos horas y media de silencio respecto a la crecida del caudal del Poyo es reconocido por todo el mundo. Por tanto, mantengo que hay una evidente falta de información y fallos en las agencias estatales que dependen del Gobierno y en el propio Ministerio para la Transición Ecológica. Igual que fallaron en los días posteriores, en los que no se activaron ni la Policía ni la Guardia Civil mientras las casas y los vecinos, los comercios y las empresas eran saqueados. Es evidente que todo eso falló», ha insistido.

"mazón nunca se ha escondido ni huido"

Interrogada por la afirmación de Mazón de este martes de que la Generalitat actuó con diligencia ese día, y por qué entonces se cesó a Pradas y a Argüeso, la vicepresidenta ha defendido que «a diferencia del Gobierno, la Generalitat ha dado cuentas desde el primer día con transparencia» y «Mazón nunca se ha escondido ni ha huido como hizo Pedro Sánchez en Paiporta» en su visita en noviembre.

Según ha subrayado, el jefe del Consell ha dado la cara «desde el primer día» y ha tomado medidas como «esa remodelación del Consell adaptándolo a las nuevas circunstancias», mientras a Sánchez «nunca más se le ha visto en la zona afectada».

Es más, ha acusado al presidente del Gobierno de «premiar a los que fallaron», como a la delegada Pilar Bernabé, quien según ella «además de ser la responsable de las agencias, no sacó a la calle a la Policía y a la Guardia Civil para proteger a los vecinos que eran violentados en sus casas siendo víctimas de robos y pillajes», al igual que ha denunciado que «premió a Teresa Ribera (entonces titular del Miteco) cuando no acometió las medidas de prevención». «Mientras unos premian a los responsables, el 'president' tomó las medidas adecuadas para que este Consell sea el de la recuperación», ha esgrimido.

Responsabilidades políticas

Por otro lado, cuestionada por si es necesario adoptar responsabilidades políticas, al igual que reclamaba Mazón en 2022 al anterior Consell por el incidente del tren de Bejís, Camarero ha señalado que el 'expresident' Ximo Puig «ni nadie de su gobierno» asumieron «ninguna responsabilidad» por este suceso. «De hecho, ha sido Carlos Mazón quien ha atendido a los afectados y ha tomado medidas para ayudarles», ha resaltado.

«En este gobierno no solo hemos hecho autocrítica, sino que ha habido una remodelación del Consell, algo que no han hecho otros gobiernos que no han asumido ni una responsabilidad política».

Sobre la situación de Pradas y Argüeso, ha asegurado que «desconoce» si Mazón ha contactado con ellos tras su imputación y que no le consta que hayan solicitado asistencia jurídica por parte de la Generalitat. Se ha remitido al comunicado de este lunes de la exconsellera en el que explicó que sus abogados solicitarían personarse.