El Ayuntamiento de Madrid ha abierto el plazo de la beca infantil plus para el curso 2025-2026, destinada a menores de 0 a 3 años matriculados en centros privados, ha informado el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad en un comunicado.

Las familias interesadas tienen de plazo hasta el 27 de marzo para presentar las solicitudes mediante dos vías: en línea, a través de la sede electrónica del Consistorio, y de manera presencial en las oficinas del Registro. La beca «fomenta la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil y favorece la conciliación de la vida familiar y laboral».

La beca infantil plus está integrada en el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación y dotada con un presupuesto de 5,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 21% con respecto a la del año académico anterior, cuando se destinaron 4,2 millones de euros. Con ella se financia la matrícula, las mensualidades, el comedor y el horario ampliado.

Novedades

La convocatoria 2025-2026 presenta novedades, como que ahora se abre las solicitudes cuando hasta ahora se hacía en julio, para que las familias puedan conocer con mayor antelación la resolución de la concesión.

Además en este curso comenzará a aplicarse un adelanto en el pago de la ayuda. Así, el abono de la beca se realizará cada dos meses y no al término del curso escolar, evitando que los progenitores anticipen el dinero de todo el año académico.

Y se mantiene el incremento de más del 10% de la cuantía mensual que se concede a las familias. De esta forma, las aportaciones que antes eran de 100, 200 o 350 euros al mes se elevan a 118, 220 y 385 euros. También se mantiene la ampliación hasta los 30.000 euros del importe máximo de renta anual per cápita de la unidad familiar (el total de ingresos dividido entre el número de miembros) que permite solicitar la ayuda.

Tramos

Los tramos de la beca infantil plus quedan fijados en Tramo 1: 4.235 euros anuales, a razón de 385 euros por cada uno de los meses comprendidos en el periodo de septiembre de 2025 a julio de 2026, ambos inclusive, para familias cuya renta per cápita anual esté comprendida entre 0 y 10.420 euros.

El tramo 2 son 2.420 euros anuales, a razón de 220 euros por cada uno de los meses comprendidos en el periodo de septiembre de 2025 a julio de 2026, ambos inclusive, para familias cuya renta per cápita anual esté comprendida entre 10.420 y 17.020 euros.

El 3 es de 1.298 euros anuales, a razón de 118 euros por cada uno de los meses comprendidos en el periodo de septiembre de 2025 a julio de 2026, ambos inclusive, para familias cuya renta per cápita anual esté comprendida entre 17.020 y 30.000 euros.

Como sucediera el curso pasado, tampoco se exigirá a las familias el requisito previo de haber solicitado admisión en la Red Municipal de Escuelas Infantiles y no haber obtenido plaza para poder ser beneficiario de la beca infantil plus, una medida con la que se simplifican los trámites administrativos que deben completar las familias.

Al igual que en convocatorias precedentes, estas ayudas serán compatibles con las que pudieran otorgar otras administraciones públicas o privadas hasta cubrir el coste completo del servicio, con el objetivo de dotar a las familias destinatarias del mayor número posible de recursos para cubrir los gastos asociados a la escolarización de los hijos.

Requisitos para pedir la ayuda

De conformidad con la convocatoria, las familias han de cumplir requisitos como ser padre, madre, tutor/a o representante legal de un menor para cuya escolarización se solicita la ayuda que haya nacido en los años 2023, 2024 o 2025 o cuyo nacimiento esté previsto antes del 1 de enero de 2026.

Otro es que el menor esté matriculado o tenga reserva de plaza en el primer ciclo de Educación Infantil para el curso escolar 2025-2026 en un centro de titularidad privada del municipio de Madrid autorizado por la administración educativa para impartir dicho ciclo, siempre que no ocupe plaza sostenida total o parcialmente con fondos públicos.

Uno más es que la renta anual per cápita de la unidad familiar no supere los 30.000 euros, no estar incursos en alguna de las causas de prohibición para acceder a la condición de beneficiario establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, y no tener pendientes de justificación subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Madrid o sus organismos públicos.

También que la madre, el padre o ambos conjuntamente, tutor o representante legal tengan el domicilio en el municipio de Madrid a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Refuerzo del presupuesto

El Ayuntamiento de Madrid puso en marcha la beca infantil en el curso 2019-2020, con una dotación de 3,3 millones de euros. Progresivamente, el Consistorio ha fortalecido las convocatorias hasta alcanzar los 5,1 millones de euros en el curso 2025-2026.

Tal como establece el Plan de Fomento de la Natalidad y la Conciliación, la partida dedicada a esta ayuda seguirá creciendo en los próximos años: en el curso 2026-2027 llegará a los 6 millones; en el curso 2027-2028, a 6,9 millones y finalmente en el curso 2028-2029 la partida será de 8 millones de euros.