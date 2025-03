El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha pedido al Govern que establezca un calendario «de cuándo podrán los Rodalies funcionar como Dios manda», ya que considera que este servicio de trenes se encuentra en una situación límite y hacen falta soluciones, después de la última semana de incidencias.

En rueda de prensa este martes, ha asegurado que la presidenta del grupo, Jéssica Albiach, le preguntará este miércoles al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la sesión de control en el pleno del Parlament por esta cuestión, y le pedirá transparencia y que explique «qué medidas está negociando» con Renfe y Adif para mejorar el servicio.

«Hemos llegado hasta aquí después de un modelo que han compartido tanto el PP como el PSOE y también Junts, en que se ha priorizado la inversión en AVE por delante de Rodalies», ha criticado Cid, que ha celebrado que ahora ser está recuperando el ritmo inversor el servicio de trenes de cercanías y regionales catalanes, pero considera que llega muy tarde.

"cuanto antes"

Ha reclamado que el PSC apoye la propuesta de ERC, Comuns y CUP de celebrar un pleno monográfico sobre Rodalies, y ha reclamado que se haga «cuanto antes mejor», concretamente quiere que sea en el próximo pleno del Parlament dentro de 15 días.

Cid no ha aclarado si apoyarán la petición de Junts en el pleno de este miércoles para forzar la comparecencia de Illa sobre Rodalies, ya que aún no sabe si los de Carles Puigdemont estarán a favor de celebrar el pleno monográfico, y ha añadido que este formato permite no solo pedir explicaciones al Govern sino que los grupos hagan propuestas y «aprobar compromisos concretos».

Sobre la petición de la CUP de dimisión de la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, Cid ha asegurado que los Comuns consideran que la responsabilidad de las incidencias es de Adif: «Si realmente los técnicos y los responsables políticos que hoy están en Adif no son capaces de encontrar soluciones al caos de Rodalies, se deben sustituir», ha subrayado.

Adelantamiento de camiones

Ha explicado que presentarán una propuesta de resolución en comisión parlamentaria instando al Govern a prohibir los adelantamientos de camiones en los tramos de autovía y autopista con solo dos carriles, y que también se prohíba los adelantamientos de camiones en fines de semana y festivos en todas las vías de Catalunya.

Cid ha asegurado que «lo que genera inseguridad y riesgo de accidente» son los adelantamientos de camiones en momentos de gran circulación de vehículos, por lo que propondrán estas prohibiciones.

El portavoz de los Comuns también ha valorado positivamente que el Govern mantenga las restricciones por sequía pese a los últimos episodios de lluvia: «Hay que ser prudentes, más vale prevenir que curar».