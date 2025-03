La jueza da 10 días al ex de Peral para que decida si emprende acciones contra Netflix por su hija

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ha suspendido la audiencia previa de este martes tras la demanda civil de Rosa Peral contra Arcadia Motion Pictures y Netflix por la serie 'El cuerpo en llamas' y ha dado 10 días a su exmarido para que decida si quiere emprender acciones por la representación de su hija menor en la ficción.

Peral, condenada a 25 años de prisión por el 'crimen de la Guàrdia Urbana', les reclama 30 millones de euros por considerar que la ficción vulnera la protección del derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad personal de ella y de una de sus hijas, menor de edad, que también aparece representada en la ficción.

Tras escuchar a todas las partes, la jueza ha acordado suspender la audiencia previa y dar 10 días al progenitor de la niña, exmarido de Peral, que es quien tiene la representación legal de la menor, para que decida si quiere emprender acciones legales por la interpretación de su hija en la ficción.

La fiscal pidió la suspensión

Así lo ha acordado la titular después de que la Fiscalía solicitara la suspensión al entender que «la madre carece de cualquier capacidad procesal para representar a su hija».

El Ministerio Público ha hecho referencia a una sentencia del 4 de noviembre de 2018, por la que a Rosa Peral le fue suspendida la patria potestad de las hijas que tiene con su exmarido, un fallo que fue ratificado por la Sección 18 de la Audiencia Provincial de Barcelona tras desestimar su recurso.

La fiscal entiende que la «potestad parental corresponde al padre de ambas menores», por lo que debe de ser él quien decida si quiere personarse o no en este procedimiento antes de entrar a valorar el fondo porque de hacerlo podría causar una indefensión a la menor.

La abogada de Peral, Núria González, ha alegado que en este caso «se están vulnerando los derechos fundamentales de la menor y constitucionalmente hay jurisprudencia que dice que cualquiera puede iniciar acciones» legales, incluyendo también a la madre, aunque esta no tenga su patria potestad.

Según la abogada, se trata de «un hecho extraordinario», excluido de la sentencia de 2018 --que enumera los casos ordinarios-- por lo que la madre está totalmente capacitada para llevar a cabo esta acción, en sus palabras.

Por su parte, la productora de la serie, Arcadia Motion Pictures, ha dicho que Rosa Peral no está legitimada para iniciar acciones legales en nombre de su hija y que, en todo caso, «es necesario tener el concierto de los dos progenitores».

El abogado que representa a Netflix ha señalado que la sentencia de 2018 acredita que Peral no tiene la patria potestad de la menor, por lo que no está acreditada para ejercitar estas acciones, y que si el progenitor no está personado es una cuestión que ya «no es subsanable en este momento procesal».

En caso de que finalmente el exmarido de Peral considere tomar alguna acción, el letrado de Netflix ha dicho que «podría interponer una nueva demanda contra quien considerase».

Por eso, ha pedido dictar un auto desestimatorio para la parte que incumbe a la menor y continuar sólo con aquella relativa a Peral, pero la titular finalmente ha acordado suspender la audiencia previa para que, si el padre decide emprender acciones, se celebre en una única sesión.

"se ha primado la seguridad jurídica"

A la salida de los juzgados, la abogada de Rosa Peral, Núria González, ha manifestado que la suspensión era una posibilidad que estaba sobre de la mesa, pero la ha valorado positivamente porque «lo se ha primado es la seguridad jurídica».

En caso de que finalmente el padre de la menor decida no iniciar ninguna acción, la abogada ha precisado que si el Ministerio Fiscal considera que hay una vulneración de los derechos de la menor «por sí mismo puede continuar con la acción».

González ha recordado que reclaman casi 30 millones a la plataforma y a la productora por vulnerar su derecho al honor: para Peral solicita 2,6 millones, que corresponden a 10 céntimos por cada visualización de la serie 'El cuerpo en llamas' hasta mayo de 2024, y lo restante, 26,6 millones, para la hija, 1 euro por cada visualización de la ficción porque «siendo menor es mucho más gravoso».