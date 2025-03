La Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) ha decidido rechazar la invitación del Ayuntamiento de Barcelona a participar en el acto de entrega de los Premis Ciutat de Barcelona tras el rechazo del pleno del consistorio a premiar a la actriz Loles León con la Medalla de Oro de Barcelona.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el presidente de la AADPC, el actor Àlex Casanovas, ha trasladado al alcalde, Jaume Collboni, y a los representantes de los grupos municipales que, «tras lo últimos hechos ocurridos con la candidatura de la actriz Loles León a la Medalla de Oro de Barcelona» renuncian a asistir a la entrega de premios de este miércoles.

A finales de febrero, JuntsXBarcelona, ERC, PP y Vox votaron en contra de la distinción propuesta por el PSC, que votó a favor premiar a la actriz, como también hizo BComú.

Sin "confrontaciones políticas"

«Consideramos que los reconocimientos a las trayectorias y méritos profesionales de los artistas deberían quedar exentos de confrontaciones políticas», lamenta en el escrito.

Los Ciutat de Barcelona reconocerán, entre otros, a la actriz Maria Rodríguez Soto (categoría Audiovisual), a la Coordinadora de Colles Geganteres de Barcelona (Culturas populares y comunitarias), al grupo Tarta Relena (Música), a la dramaturga Victoria Szpunberg (Artes Escenicas), y al escritor Xavier Pàmies (Traducción en lengua catalana).

La negativa del pleno

Según han explicado fuentes municipales a Europa Press, «en la historia democrática del Ayuntamiento de Barcelona no consta que el pleno haya votado en contra de otorgar una Medalla de Oro».

Sin embargo, las mismas fuentes han explicado que sí consta el caso de «dos medallas que no se llegaron a otorgar, porque no prosperaron y no se llegaron a votar en el pleno».

Son el caso del músico, director de orquesta, dibujante y actor del Hollywood dorado, Xavier Cugat, que fue propuesto Medalla de la Ciudad Categoría Oro en 1982, y el político Joaquim Viola Sauret, propuesto Medalla de la Ciudad Categoría Oro en 1978 a título póstumo.