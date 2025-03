El nuevo número de 'Turia' incluye entrevistas a fondo con John Bandeville y Javier Sierra

Los lectores del nuevo número de la revista 'Turia', que se distribuye este mes de marzo, podrán disfrutar de dos entrevistas a fondo y en exclusiva con dos protagonistas de perfiles muy diferentes pero que comparten un evidente atractivo, por lo que dicen y por cómo lo dicen: John Banville y Javier Sierra.

Sin duda, y si tenemos en cuenta la proyección y el reconocimiento que sus respectivas obras y trayectorias han obtenido a nivel internacional, resulta acertado afirmar que son dos nombres propios de indiscutible relevancia para los lectores de un amplio número de países e idiomas. También muy destacable es el contenido que ofrece 'Turia' a los lectores en la sección dedicada al ensayo.

En esas páginas se nos habla, a través de artículos inéditos, acerca de las claves y la vigencia del pensamiento de dos autores esenciales en el panorama filosófico contemporáneo: el francés Gilles Deleuze, de quien se cumple este 2025 el centenario de su nacimiento. Está considerado uno de los más importantes e influyentes del siglo XX. Desde 1953 hasta su muerte en 1995, escribió numerosas obras sobre la historia de la filosofía, la política, las matemáticas, la literatura, la música, el teatro, el cine y la pintura. Se le considera un empirista y un vitalista, y su obra, que se apoya en conceptos como la multiplicidad, el constructivismo, la diferencia y el deseo, se encuentra muy alejada de las principales tradiciones del pensamiento continental del pasado siglo.

El otro es el británico Mark Fisher, una figura de indudable magnetismo y clarividencia intelectual. Germán Cano, profesor titular de Pensamiento Contemporáneo en la Universidad Complutense y elabora un retrato muy completo de su personalidad y de su labor intelectual. Sin duda, y como bien se subraya en el texto, es una figura magnética y lúcida. El eje central de su pensamiento es que Fisher propone que dentro de un marco capitalista no hay espacio para concebir formas alternativas para las estructuras sociales, añadiendo que a las generaciones más jóvenes ni siquiera les preocupa reconocer tales alternativas.

El escritor irlandés John Banville, Premio Príncipe de Asturias 2014, obtuvo esta distinción por «su inteligente, honda y original creación novelesca». De él se ha dicho, entre otros elogios, que es el autor de lengua inglesa más inteligente del panorama actual.

'Turia' conversó con Banville en Madrid, una ciudad en la que se encuentra uno de sus lugares favoritos y al que siempre acude cuando visita España: el Museo de Prado. Empezó como pintor y eso, de alguna manera, se percibe en su obra. No se limita a escribir las palabras, es como si las dibujase. El sentido expresivo de su prosa, a párrafos, podría considerarse una pinacoteca.

El periodista y poeta Fernando del Val compartió con Banville un provechoso diálogo que ahora transcribe para nuestra revista y en el que el autor de libros como 'El mar', que le sirvió para obtener el codiciado premio Booker en 2005, nos asegura que «la novela no tiene nada que ver con la vida. Se parece a la vida, sabe como la vida, se siente como la vida pero no es la vida. La novela es un objeto que tiene una forma concreta y que existe, como una cosa más, en el mundo. A su lado, la vida resulta incoherente».

Banville, que cultiva también la novela negra bajo el seudónimo de Benjamin Black, acaba de ver traducido a nuestro idioma su último libro de este género: «Los ahogados».

El autor turolense Javier Sierra es el otro protagonista de la sección que la publicación dedica a entrevistas en profundidad. Conocido por ser un escritor muy mediático, cuyos libros obtienen siempre grandes éxitos comerciales, el que fuera premio Planeta en 2017 no sólo es profeta en su tierra sino que se convirtió en el primer español en formar parte de la lista de libros más vendidos del célebre periódico 'The New York Times'.

Ahora, Sierra acaba de regresar a las librerías con una nueva obra que sus lectores seguro disfrutarán: 'El plan maestro', una novela que otorga al arte el papel de motor de la civilización. Dialogar con Javier Sierra es preguntarse a quién se va a entrevistar: al escritor, al aventurero, al divulgador. Él asegura que le gustan todas esas facetas: "la del aventurero, desde luego, está porque me sigue gustando viajar y conocer lugares nuevos, sobre todo desde que me he focalizado en cuestiones de tipo arqueológico.

Ha manifestado: «La del comunicador es que es innata en mí. Desde que era muy pequeño me ha gustado compartir lo que aprendo con los demás. Y la de escritor es la más delicada de todas porque es la que requiere mayor concentración y en el mundo en el que me manejo, que es de mucho viaje, de mucha última hora, la concentración es algo que tengo que conquistar. Yo no puedo escribir en Madrid ciudad, donde hay tantos estímulos y tanto ruido. Tengo que luchar por ella».

La nueva entrega de la revista ofrece, por tanto, dos extensas y enriquecedoras conversaciones que permiten no sólo conocer mejor a John Banville y Javier Sierra, sino también descubrir muchos y curiosos aspectos de interés acerca de sus respectivas obras e itinerarios vitales.

Por ejemplo, Banville asegura: «Uno de mis modelos es Kafka. Él tiene el siguiente aforismo: 'Artista es aquel que no tiene nada que decir'. Yo no tengo nada que decir. Muestro pruebas, evidencias y digo: 'Esto es un hombre y su existencia fugaz'. Es toda la información que debo dar al respecto».

Por su parte, Javier Sierra, en su entrevista para 'Turia' con la también periodista y escritora Angélica Tanarro, confiesa que la literatura le permite encontrar respuestas y compartirlas. También reconoce que desde niño tuvo curiosidad ante los grandes enigmas como, por ejemplo, saber si estamos solos en el universo. Una época de la que recuerda su fascinación por Carl Sagan, por su serie 'Cosmos' y sus libros. Le «alimentaron la imaginación», dirá.