El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, no ha recibido una convocatoria formal para asistir al acto del 11M que organiza mañana martes en la Puerta del Sol de Madrid el Gobierno regional, pero acudirá finalmente tras ser invitado «a viva voz», han indicado a Europa Press fuentes del organismo estatal.

Desde la Delegación preguntaron al Ejecutivo autonómico por dicha invitación, a pocos días del tradicional acto en homenaje a las víctimas de la céntrica plaza madrileña. Entonces, recibieron la respuesta de que si quería acercarse lo podría hacer y que sería tratado «como le corresponde en protocolo institucional».

Preguntado al respecto esta mañana por la prensa, Martín ha confirmado que asistirá a dicho aniversario en Sol y ha conminado a los periodistas a que pregunten directamente a la Comunidad de Madrid.

«Creo que lo que corresponde es el respeto institucional y más todavía el respeto a las víctimas. Y por ello yo acudiré mañana a la Puerta del Sol, mostrando ese respeto, por esa solidaridad y ese compromiso de continuar al lado de las víctimas. Ojalá la Comunidad de Madrid deje a un lado su dinámica de confrontación y sea capaz de entender, no solo mañana, sino cada día, cada día, que desde el respeto y la colaboración institucional damos un mejor servicio a la ciudadanía. Ese es mi deseo y mi compromiso», ha apuntado.

El delegado ha insistido en que quien emite las invitaciones es el Ejecutivo autonómico. «Cuando se me posibilita el ir si yo quiero, pero no se me invita formalmente, pues lo que corresponde es que la Comunidad dé explicaciones y sea capaz de explicar una cosa tan rara como esa. Desde luego yo no quiero entrar en ninguna polémica al respecto, sino que lo único que quiero es, en representación del Gobierno de España, que ese es mi papel y mi responsabilidad en esta región, acudir mañana y acompañar a las víctimas, acompañar, por supuesto, a todos los servicios públicos y transmitir el total compromiso del Gobierno con las víctimas y con los servidores públicos de nuestro país», ha reiterado.