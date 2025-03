La 'mascletà' fallera del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ha corrido a cargo de la pirotécnica Nuria Martí, quien ha diseñado un espectáculo donde el color morado ha sido el protagonista, junto a una combinación de sonidos con truenos de diferentes intensidades, que ha simulado el «ritmo musical de las bandas» y escuelas de música de la Comunitat.

Así lo ha detallado Martí, de 66 años y una de las mujeres pioneras de la pirotecnia valenciana, quien se ha mostrado «satisfecha» y «muy orgullosa» al poder realizar el disparo del 8M en su jubilación. «Es un gran orgullo dar por finalizada mi carrera como pirotécnica el Día de la Mujer, en una 'mascletà' tan impresionante», ha expresado.

La 'mascletà', en la que se han disparado 201 kilogramos de pólvora y con seis minutos de duración, ha iniciado con cuatro explosiones de color morado en las esquinas del recinto, seguidas de bombardeos aéreos con destellos también malvas. «Hemos pensado el inicio con el ritmo musical, que después ya ha ido 'in crescendo' como todas las tracas y con una apoteosis final», ha explicado Martí.

De este modo, el espectáculo de la Pirotecnia Nadal-Martí, de l'Olleria (Valencia) y con más de 90 años de antigüedad, ha contado con silbatos, luces y humos pirotécnicos, propios de la traca valenciana, como guiño al título de su espectáculo 'La mascletà és música'.

«En principio estaba dedicada a los músicos, y lo sigue estando, y a las personas que ofrecieron su ayuda voluntaria en la dana, que han hecho una labor tan importante», ha recalcado. «Y también a Pedro, el compañero que perdió la vida en su fábrica, y a una mujer, que tenía que estar aquí conmigo hoy, pero hace medio año un cáncer se la llevó. A todas esas personas se la dedico», ha reivindicado la pirotécnica mientras señalaba, atado al cuello, su pañuelo rosa de ayuda a la lucha contra el cáncer.

Las lluvias, que provocaron la cancelación de las 'mascletàs' del martes, miércoles y jueves, han dado un respiro a la plaza del Ayuntamiento de la capital valenciana por el 8M y la pirotécnica ha podido desplegar su pólvora a pesar de una ligera llovizna que ha llegado tras el tradicional terremoto final de cinco segundos.

«Podemos estar contentos por cómo ha salido todo. Ha sido una semana tan fatal en todos los aspectos, comenzando con los problemas que tuvieron el lunes por las lluvias y acabando con el accidente que ha tenido Pedro, que eso, por desgracia, pasa en la pirotecnia. Hoy amenazaban lluvias pero me han dejado, yo no puedo pedir más. Me puedo sentir muy orgullosa», ha manifestado.

Por último, Martí ha reivindicado el papel de la mujer en la pirotecnia valenciana. «La mujer siempre ha tenido un papel muy importante en este sector, lo que pasa es que no hemos salido a disparar fuera», ha subrayado. En este sentido, ha señalado que en l'Olleria «siempre han trabajado y trabajan en la pirotecnia, pero ellas estaban en la trastienda». «Que nos lo digan a nosotras, de l'Olleria, no hemos parado ninguna. Y han ayudado a tirar la familia adelante», ha apostillado.

La 'mascletà' ha dado comienzo, como es tradicional, a las 14.00 horas y después de que las falleras mayores de València, Berta Peiró y Lucía García, hayan dado la orden tradicional, esta vez con la frase 'Senyora pirotècnica, pot comenar la mascletà'. Al finalizar el disparo, los responsables de la pirotecnia han subido hasta el balcón del Ayuntamiento, donde han saludado a las falleras y, seguidamente, al asomarse, han recibido dos grandes ovaciones por parte del público presente en la conocida como 'catedral de la pólvora' de la ciudad.

Invitados

Entre las invitadas al balcón del Ayuntamiento en el 8M, además de la alcaldesa de València, María José Catalá, han presenciado el disparo la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre; la presidenta de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Eva Blasco; la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia (AJE), Ana Vila; la presidenta de la Academia Valenciana del Audiovisual (AVAV), Teresa Cebrián; mujeres científicas y tecnólogas como Patricia Pons y Nuria Rius, premiadas en el marco de la campaña municipal 'Talento femenino: científicamente comprobado', representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y representantes sindicales en la comisión de igualdad del Ayuntamiento de València, entre otras.

También han estado presentes en el balcón municipal la mantenedora de la fallera mayor de València, Jose Sáez; el director y equipo de la película 'La Casa en Flames', nominada a los Goya; el actor José de Luna; el monologuista Edu Luky; la portavoz de Compromís y diputada nacional Àgueda Micó y la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Paqui Bartual.

Asimismo, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha sido uno de los invitados al disparo de este sábado. Hasta la fecha, es la primera 'mascletà' de las Fallas 2025 a la que acude un miembro del Consell.