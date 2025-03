La Asociación de Periodistas de Aragón, Periodistas por la Igualdad y Fotoperiodistas de Aragón han alzado la voz este 8M, Día Internacional de la Mujer, en la Plaza España de Zaragoza para exigir un periodismo más igualitario y comprometido con la lucha contra la violencia machista.

En declaraciones previas a los medios de comunicación, la presidenta de Periodistas por la Igualdad, Rocío Ibarra, ha señalado que «este día es importante para darnos voz y reivindicar un periodismo justo y comprometido, que ponga y represente a las mujeres en los medios de comunicación de una forma más igualitaria».

Por parte de la Asociación de Periodistas de Aragón, su vocal Camino Ivars ha remarcado, junto con el presidente de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas de Aragón, Javier Cebollada, que «hay que tener más presencia a todos los niveles del periodismo porque lo que no se comunica no existe y, por lo tanto, como mujeres y periodistas debemos contar lo que ocurre también dentro del sector».

Durante el acto, se ha leído un manifiesto en el que se ha criticado la falta de mujeres en los puestos de decisión de los medios, la escasa representación femenina en los espacios de expertos y expertas, y la desigualdad laboral que persiste en el sector.

«Somos la mitad de la población y, sin embargo, apenas ocupamos el 19 % de los puestos de decisión en los medios de comunicación. No estamos donde se decide, no somos la voz que explica el mundo», han lamentado desde las tres entidades profesionales.

Tratamiento informativo de la violencia machista

Además, se ha puesto el foco en la revictimización y el tratamiento mediático de la violencia machista. «Los agresores tienen nombre y apellido, pero muchas veces no aparecen en las noticias. Las víctimas, en cambio, son expuestas, cuestionadas y juzgadas», han criticado.

En este sentido, han exigido un periodismo riguroso que deje de ser «altavoz del machismo y la desinformación». Las periodistas han recordado que en lo que va de año, 48 mujeres han sido asesinadas en España y que 1.296 han muerto desde 2003 a manos de la violencia machista. A su vez, 63 menores han sido asesinados por sus propios padres desde 2013 en un intento de hacer daño a sus madres.

«La violencia contra las mujeres no es un problema privado, es una realidad social. Cada 10 minutos, una mujer es asesinada en el mundo por el simple hecho de serlo. En Europa, una de cada tres mujeres ha sufrido agresiones o abusos sexuales desde los 15 años. No es algo excepcional. No es un suceso aislado. Es el día a día de millones de nosotras», han añadido.

También han puesto de manifiesto la desigualdad estructural en el sector periodístico, donde la brecha salarial y los techos de cristal siguen limitando la carrera profesional de muchas mujeres. Entre las principales reivindicaciones, se ha pedido una representación real y justa de las mujeres en los medios, condiciones laborales dignas e igualitarias y un compromiso firme contra esta violencia.

«No queremos un minuto de silencio. Queremos voz, acción, compromiso y cambio. Queremos un periodismo que no nos oculte, un futuro donde no tengamos que seguir gritando que la igualdad no puede esperar más», han concluido.

El acto ha finalizado con el compromiso de seguir trabajando por un periodismo que refleje la realidad de todas las personas y contribuya a la transformación social.