La brecha salarial en el sector musical supera el 20%, según la Asociación Mujeres en la Industria de la Música

La desigualdad de género sigue siendo una asignatura pendiente en muchos ámbitos, también en la industria musical. Así lo ha denunciado la Asociación Mujeres en la Industria de la Música (MIM) en la Comisión de Cultura celebrada este viernes, en la que ha expuesto que la brecha salarial en la industria de la música supera el 20% y que el 81% de las mujeres ha tenido que renunciar a aspectos de su vida anterior por trabajar en el mundo musical.

Así lo ha relatado Paula Ráez Fernández, representante de MIM, que ha comparecido en la sesión a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid para presentar las conclusiones del informe 'Igualdad de Género en la Industria de la Música. Una visión del sector desde una perspectiva de género'.

«Seguimos identificando que no existen políticas suficientes para garantizar la igualdad de género en el sector cultural y de la industria de la música», ha afirmado Ráez.

Del mismo modo, en su intervención, ha destacado especialmente la falta de representación de las mujeres en las programaciones culturales, señalando que en algunos festivales no se supera el 4% de presencia femenina, «a pesar de que más del 60% de estos eventos están financiados con fondos públicos».

Lucha contra violencia machista en eventos musicales

La organización también ha puesto el foco en la lucha contra las violencias machistas en eventos musicales. «Queremos protocolos para prevenir cualquier tipo de violencia sexual o machista contra la mujer en el disfrute de sus derechos culturales», ha expresado Ráez.

Ante este escenario, ha enumerado las principales demandas de la asociación, que pasan por «la igualdad de oportunidades, el reconocimiento de la autoría de las mujeres, la promoción de liderazgos feministas y la creación de protocolos contra la violencia machista en eventos musicales».

«Deseamos con todas nuestras fuerzas que llegue el día en el que no haya diferencia entre hombres y mujeres y que nuestra comparecencia en esta comisión no sea necesaria», ha lanzado Ráez como objetivo final.

Psoe y más madrid señalan desigualdad en la industria

Estas conclusiones han sido respaldadas por Más Madrid y PSOE, que han referido sus intervenciones a señalar desigualdades en la industria musical y «la falta de compromiso» del Gobierno regional en esta materia.

«La cultura no puede permitirse desperdiciar la mitad de su talento. Es hora de actuar con decisión y garantizar que la igualdad de género sea una realidad en todos los ámbitos culturales», ha resaltado la diputada de Más Madrid María Luisa Escalante.

«Las mujeres ganan menos que sus homólogos masculinos y esta brecha salarial no sólo es injusta sino que también perpetúa la desigualdad de género y limita el potencial de las mujeres para desarrollar plenamente sus carreras. La igualdad no es una opción, es una obligación», ha manifestado por su parte la diputada del PSOE Raquel Barahona.

Además, ha criticado especialmente que Madrid sea «la única región de España que no tiene una ley de igualdad» y ha subrayado que «es la segunda región con mayor brecha salarial entre hombres y mujeres», lo que considera «un problema de justicia social».

Unas críticas que ha compartido Escalante, que ha afirmado que la Comunidad «no tiene un plan integral ni una estrategia transversal de género en cultura».

El pp destaca los avances de la comunidad en materia de igualdad

Frente a estas afirmaciones, la diputada del Partido Popular Mirina Cortés ha puesto en valor los avances de la Comunidad de Madrid en igualdad, destacando que «el 48% de las personas ocupadas son mujeres» y que las madrileñas «tienen el segundo salario más elevado de España». Además, ha defendido que la región mantiene «numerosos programas de colaboración institucional» para promover la igualdad.

Por otro lado, ha criticado duramente al Gobierno de Pedro Sánchez, asegurando que «desde que gobierna, España ha descendido al puesto 22 en el 'ranking' de mejores países para ser mujer» y ha acusado a los socialistas de tener «el gobierno que más daño ha hecho a las mujeres».

Cortés ha concluido su intervención reafirmando que «Madrid no es machista, no es desigual. Es la región más libre y de más oportunidades de España», defendiendo un modelo de igualdad basado en el mérito y la capacidad, «sin etiquetas ni imposiciones ideológicas».

Estas declaraciones han sido rebatidas por Paula Ráez, quien ha denunciado una «situación evidente, flagrante de desigualdad» en el sector cultural, y ha reclamado acciones que respondan a «una lógica de justicia social» para garantizar «el acceso en igualdad a los derechos culturales reconocidos constitucionalmente».

Además, ha manifestado su disposición a reunirse con la Comunidad de Madrid para «construir un plan» que transmita las necesidades del sector musical desde una «lógica de género». Ha destacado que, a diferencia de otros territorios, «nadie» del Ejecutivo madrileño se ha acercado a ellas «para abordar políticas de igualdad».

Vox: "es una barbaridad"

La diputada de Vox Ana María Velasco ha cuestionado el planteamiento expuesto por Ráez, centrando su intervención en criticar el enfoque de género y los datos presentados sobre discriminación y acoso. «No creo que sea legítimo que un algoritmo recomiende artistas primando el sexo sobre la calidad», ha afirmado.

Velasco ha puesto en duda las estadísticas presentadas sobre violencia sexual, señalando como «una barbaridad» los datos expuestos durante la sesión. «La sociedad arropa muchísimo a las mujeres que denuncian y la justicia tiene mecanismos para protegerlas», ha insistido.

En su turno de palabra, Paula Ráez ha mostrado su perplejidad tras la exposición de Vox. «Me cuesta entender que tenga que volver a mencionar a unos elementos tan básicos de un Estado social y democrático de derecho como es el principio de igualdad».

«Es indudable que el machismo es una evidencia social y que se replica en todos los ámbitos sociales, económicos, laborales y culturales. Pues la industria de la música no es menos», ha esgrimido.

"las mujeres tienen miedo a personas como usted"

En el turno de ruegos y preguntas, Velasco ha reprendido a Barahona (PSOE) por afirmar que las mujeres «tienen que tener miedo» a personas como la diputada de Vox. «Es una absoluta falsedad, a mí no me tiene que tener miedo nadie», ha expuesto.

Durante su intervención, Barahona ha declarado --en referencia a Velasco-- que las mujeres que no denuncian «tienen miedo» a aquellas «que a día de hoy cuestionan todavía cómo iban vestidas, si habían calentado el ambiente» y «si había dado consentimiento oportuno».

«Ante la sociedad tenemos que decir cosas que tengan un mínimo de sentido y no ser ofensivos con el resto de compañeros que tenemos en la Asamblea. No tiene usted ninguna necesidad de atacarme de esa forma, de injuriarme y de falsear la realidad de esa forma, no lo voy a tolerar», ha zanjado Velasco.