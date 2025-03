El Turno de Oficio Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Icab) realizó 11.784 asistencias por violencia de género y machista en 2024, un 25,7% más que en 2023, cuando realizaron 9.375.

Así lo han explicado este viernes en rueda de prensa la diputada responsable del Turno de Oficio del Icab, Carmen Valenzuela, y la diputada y presidenta del Observatorio para la Plena Igualdad, Núria Flaquer, con motivo del 8 de Marzo 'Día Internacional de la Mujer'.

Valenzuela ha detallado que, de las 11.784 asistencias, 9.272 son por violencia de género --entre dos personas que tienen o han tenido una relación sentimental-- y 2.512 son por violencia machista --violencia ejercida por un hombre sobre una mujer sin la existencia de relación sentimental--.

"denuncian más"

«Cada vez las mujeres denuncian más porque están más informadas», ha dicho Valenzuela, y ha asegurado que falta más inversión en salud mental y en educación.

Además, la diputada ha afirmado que el Turno de Oficio del Icab realiza una media de más de 32 asistencias diarias a víctimas de violencia de género y machista en la demarcación de Barcelona y delegaciones.

Las actuaciones a víctimas de violencia de género y machista han pasado de ser el tercer ámbito con más asistencias el 2023, a ser el segundo en 2024: en primer lugar están las actuaciones de ámbito penal (79.149) y en tercer lugar, las del ámbito civil (10.010).

Valenzuela también ha detallado que las asistencias a personas investigadas en materia de violencia de género en 2024 fueron 7.057, un 8,67% más que en 2023 (6.494).

También ha expuesto que, a raíz del nuevo convenio de los módulos de pago de la abogacía con la Conselleria de Justicia, en Barcelona se ha pasado de tener 3 abogados de guardia al día a tener 5: «Esto les permite reducir la sobrecarga a la que estaban sometidos».

La diputada del Icab y presidenta del Observatorio para la Plena Igualdad, Núria Flaquer, ha explicado que la Junta de Govern del Icab la forman 7 mujeres y 6 hombres, y el 31 de diciembre de 2024 había 24.193 personas colegiadas --12.032 mujeres y 12.161 hombres--.

Acciones realizadas

Desde 2017, el Icab ha presentado anualmente el Plan de Igualdad Integral para trabajar para conseguir una «igualdad real» y el Observatorio para la Plena Igualdad y se instauró la celebración del 'Women Business & Justice European Forum' para debatir y reflexionar para fomentar la participación de mujeres y hombres para avanzar hacia la paridad.

También se ha incorporado la formación en igualdad de género en los planes docentes del Icab; una 'Guía de Lenguaje Inclusivo' para fomentar el uso de terminología y expresiones «libres de sexismo»; se ha abierto un canal de denuncias, donde las personas colegiadas puedan explicar situaciones de discriminación por razón de género --discriminacio@icab.cat--, entre otras.

Manifiesto

Antes de la rueda de prensa, los miembros de la Comisión de Mujeres Abogadas han leído un manifiesto en el marco del 8 de Marzo, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

«No podemos no empezar expresando de forma contundente nuestra rabia y nuestro enfado contra una de las lacras de nuestra sociedad: la violencia machista. Hoy y siempre, alzamos la voz en recuerdo de las que ya no están», han dicho.

Además, han asegurado que las mujeres, a día de hoy, siguen sufriendo una «discriminación estructural» que impide la igualdad efectiva de trato y oportunidades.

También han añadido que no se ha promocionado ni concienciado suficiente la conciliación corresponsable de los trabajos domésticos y de las responsabilidades de cuidados, ya que las mujeres son las que se acogen a mecanismos como excedencias o reducciones de jornada para poder conciliar: «La igualdad real y efectiva en el mundo laboral no se conseguirá si no se logra la conciliación corresponsable».

Para conseguir este objetivo, han sostenido que se tienen que cuestionar los roles de género y «desmitificar la romantización de los cuidados».