Paneque ve desinversión en los problemas de Rodalies y "cierta renuncia" de gobiernos anteriores

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha expresado, en referencia a los distintos problemas del servicio de Rodalies, que ha habido desinversión «y hasta cierta renuncia» de gobiernos anteriores.

«Se han acumulado circunstancias, esto es así, ustedes están haciendo seguimiento y es así, pero he de decir que esto es la acumulación también de muchos años de desinversión y diría que incluso de cierta renuncia por parte de gobiernos anteriores de ponerse la cabeza ante la responsabilidad de un servicio tan fundamental y tan importante», ha dicho en una entrevista de este viernes en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Preguntada por si cree que es culpa del 'procés', lo ha negado para añadir que el Govern de la Generalitat es «responsable», y que esto, a su juicio, significa estar en el control, en el día a día, buscando soluciones.

Cuestionada por dichos problemas, destaca el «clarísimo» con la desactualización de las infraestructuras, sobre todo de la red viaria; uno relacionado con el material rodante --el cual se resolverá, según ella, con la llegada de los nuevos trenes comprados a Alstom a partir de enero de 2026-- y un problema con el mantenimiento de las estaciones.

«Hay uno que es muy importante y que me permitiría decir que prácticamente me obsesiona, que es ser capaces de dar información a tiempo real», ha añadido, afirmando que cree que es, en sus palabras, difícil de entender que en el siglo XXI no se sea capaz de dar la información a tiempo real y que lo que sale en la pantalla sea lo que realmente pasará.

Ha situado como horizonte los dos años para empezar a notar mejoras, a su juicio, muy evidentes en el servicio: «Es el plazo que tenemos de obras por delante».