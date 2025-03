Pradales pide al PP que "baje del monte, se deje de maximalismos y demuestre responsabilidad" en el debate de fiscalidad

El lehendakari, Imanol Pradales, ha contestado al PP que el debate sobre fiscalidad «está abierto» en las Juntas Generales« y ha defendido que »el acuerdo sigue siendo posible«, por lo que ha pedido a los populares que »bajen del monte, se dejen de maximalismos, demuestren responsabilidad y que den respuesta a las necesidades de la empresa vasca para ser más competitiva".

En el pleno de control al Gobierno que está celebrando la Cámara vasca, el presidente del PP vasco, Javier de Andrés ha preguntado al lehendakari sobre la propuesta de condonación de los 83.252 millones de la deuda a comunidades autónomas anunciada por el Ejecutivo central y ha criticado la postura del PNV ante esta condonación, comparándola con la negociación de la reforma fiscal.

De Andrés ha criticado que el PNV no tiene «margen de negociación en las normas fiscales» y ha denunciado el «veto al PP del PSE». «Cuando usted dice que tiene las puertas abiertas para que podamos colaborar, no dice la verdad. No tenemos las puertas abiertas porque quien tiene las llaves no es usted, no es el PNV; ustedes son socialistas consortes, que son quienes tienen las llaves para poder negociar», ha asegurado.

El lehendakari ha insistido en que el debate sobre fiscalidad «está abierto en las Juntas Generales». «Si la economía real le importa tanto como pretende aparentar aquí, en su mano está. Baje del monte, déjese de maximalismos, demuestre responsabilidad y dé respuesta a las necesidades de la empresa vasca para ser más competitiva», ha contestado al PP.

En este sentido, ha puesto como ejemplo que en la revisión fiscal «se plantean mejoras en competitividad para más de 31.000 micro y pequeñas empresas de Euskadi, para más de 76.000 personas autónomas, para que las industrias que necesitan invertir en descarbonización y mejorar innovación lo hagan y sigan generando empleo de calidad».

«El acuerdo sigue siendo posible. Micro y pequeñas empresas, autónomos, industria vasca. Se lo dije hace 15 días, la empresa vasca le sigue esperando. En su mano está, señor De Andrés, en su mano está», ha insistido.