Seleccionadas las 20 empresas finalistas para The Wave Invest 2025

El Comité de Valoración y Selección de The Wave Invest 2025 ha elegido, entre las más de 90 presentadas, las diez startups en fase Seed y diez en fase Growth que participaran el día 21 de marzo en las diferentes presentaciones ante inversores que se celebrarán en el marco de la jornada.

El encuentro, organizado por el Gobierno de Aragón, a través de la Fundación Aragón Emprende y CEEI Aragón, es una jornada intensiva donde las startups tecnológicas más prometedoras competirán para convertir sus innovaciones en las próximas historias de éxito del ecosistema español.

Las empresas seleccionadas recibirán hasta el 19 de marzo un proceso de 'mentoring' individual y especializado de un mínimo de 10 horas, de las que 5 se dedicarán a preparar la presentación del 21 de marzo; y las otras 5 a cuestiones estratégicas sobre el modelo de negocio.

En The Wave Invest 2025 tendrán la oportunidad de exponer su modelo de negocio ante más de 90 inversores que han confirmado hasta el momento su asistencia a la jornada. Entre los confirmados están fondos como Encomenda, Samaipata, Zubi Capital o Eoniq.

Tras la presentación, un jurado especializado decidirá las dos empresas ganadoras que recibirán, entre otras recompensas, un ticket de inversión de hasta 25.000 euros, en función de las valoraciones de las empresas.

En la fase Seed, las empresas seleccionadas son Robopedics; Color Sensing; Dive Medical; Griddo; Let Me Park; Nexio; Rasmia; Slimop Space; Voicefinder y Your friends are boring; y en la fase Growth son Abora Energy; Beonchip; Culpass Fisify; Ibersyd; Idiogram; Kurios; Linkerdrive; Luda Partners y Velca.

La tercera jornada del congreso tecnológico The Wave es la destinada a la inversión. En el encuentro, además de las presentaciones empresariales, se podrán escuchar a algunos de los ponentes más importantes del país en materia de emprendimiento como la fundadora del grupo Goi, Yaiza Canosa, o el director general de Bigseo, Romuald Fons.