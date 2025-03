De Andrés dice que la propuesta fiscal de PNV a Podemos "no es la de PP" e insiste en negociar sobre enmiendas populares

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha respondido al PNV que la propuesta de reforma fiscal que ha acordado con Elkarrekin Podemos «no es la del PP» y ha insistido en negociar sobre la base de las enmiendas presentadas por los populares, que son la «alternativa» al «modelo socialista que gobierna Euskadi que no está funcionando».

En una rueda de prensa en Bilbao en la que ha estado acompañado de la vicesecretaria nacional del PP de desarrollo sostenible, Paloma Martín, Javier de Andrés se ha referido al ofrecimiento que ha hecho el PNV al conjunto de partidos vascos del «acuerdo de revisión fiscal que alcanzó, de la mano del PSE-EE, con la dirección de Elkarrekin Podemos», pero que la formación morada, tras someterlo a consulta interna con un resultado de prácticamente «empate técnico», no ha ratificado.

Tras este último paso de Elkarrekin Podemos, el líder de los populares vascos ha dicho que las propuestas del PP «están sobre la mesa». «Nosotros hemos presentado nuestras enmiendas y el PNV las conoce, pero no nos ha llamado desde que las presentamos y no tenemos noticias del interés que pudiera albergar el PNV por negociar con nosotros», ha precisado, para criticar que no han tenido «la cortesía de llamar y haber intentado llegar a un acuerdo».

En ese sentido, ha remarcado que la oferta del PNV «respecto de un acuerdo que ha suscrito la mayoría de Podemos, no es la que nosotros hemos presentado, obviamente», y ha añadido que, «ahora, lo que se ve es que Euskadi necesita una alternativa distinta a la coalición de izquierdas que es la que gobierna Euskadi».

Javier de Andrés ha defendido que «hay una alternativa a este acuerdo del PNV con grupos de izquierda y no es otra que la que plantea el Partido Popular», porque, según ha criticado, «el modelo socialista que gobierna Euskadi no está funcionando, lo estamos viendo, y tampoco en materia fiscal».

Tras insistir en que «la propuesta del PNV que han votado a favor las bases de Podemos no es la del Partido Popular», ha reiterado que «hay una alternativa, un modelo distinto al socialista, que es el que el PNV tiene acordado con el propio Partido Socialista y con otras fuerzas como Podemos, que ha apoyado ese modelo absolutamente fracasado y que, además, es muy negativo para la clase media y trabajadora en Euskadi».

De Andrés ha afirmado que las enmiendas presentadas por el PP son «interesantes, apoyan a la clase media y le dan la oportunidad de recuperar parte de las posibilidades económicas que se han restringido tanto y la pérdida de capacidad adquisitiva que ha tenido la clase trabajadora en los últimos años». «Esa es la base sobre la que tenemos que negociar, esa es la alternativa a un documento que el Partido Socialista y el PNV han acordado con Podemos, que no es nuestro modelo fiscal».

El pse-ee "marca el liderazgo"

El presidente de los populares vascos, que no ve «tanta división» en el PNV y PSE en relación a la reforma fiscal, ha afirmado que «realmente hay una solidez muy importante en el pacto PNV-PSE», en el que el Partido Socialista «es el que marca el liderazgo» y, por eso, «el acuerdo se alcanza con Podemos y las bases de Podemos lo apoyan, porque está en claves de izquierda».

El líder del PP vasco ha insistido en que Euskadi «necesita un modelo distinto al de la doctrina socialista, y es el que propone el Partido Popular», pero, según ha lamentado, «lo hacemos en solitario en el País Vasco, porque el PNV está en otras claves, en las claves del Partido Socialista, de Podemos e, incluso, de Bildu, con los que parece que también se ven dispuestos a negociar».

«Nosotros somos otra alternativa y Euskadi necesita una alternativa como todos los países democráticos que represente la libertad, que apoyen a las clases medias, el trabajo y la actividad económica», ha mantenido, para asegurar que «ahí es donde nosotros vamos a seguir estando porque, como se ha visto en todo este proceso, el Partido Popular es absolutamente necesario y somos la única alternativa que existe a la doctrina socialista que impera en Euskadi», ha concluido.