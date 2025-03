María González pide apoyar la resistencia a la desinformación de "plataformas de multimillonarios"

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González, ha llamado a apoyar la resistencia, liderada por el Gobierno central, a su juicio, frente a «los planteamientos de plataformas de multimillonarios, de que ahora no hay que etiquetar contenidos de desinformación, ahora todo vale».

«No compro ese discurso que me parece perverso, que me parece incluso hipócrita, de los que quieren meternos en un marco en el que en la digitalización del siglo XXI, no hay derechos, no hay igualdad, no hay reglas, no hay orden internacional», ha afirmado este miércoles en una intervención en el BWAW, junto con el delegado del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro.

Además, la secretaria de Estado ha defendido que los espacios digitales sean espacios de convivencia, y ha avisado de que, de no ser así, «las más perjudicadas» van a ser las mujeres.

Ha destacado que el Gobierno está a punto de constituir el primer foro nacional de empresas emergentes, a raíz del despliegue de la Ley de startups, que tendrá presente la perspectiva de género y que contará, en sus grupos de trabajo, con una «vertical clara de políticas públicas para la igualdad de género».

Soberanía digital

También ha asegurado que es fundamental como país trabajar en la soberanía digital y regular la Inteligencia Artificial, tras lo que ha alertado de los sesgos de los modelos de la IA: «La revolución que nos está viniendo de la IA requiere de nuestro pensamiento crítico, de nuestra mirada y de muchísimo trabajo que tenemos que hacer».

Ha sostenido que todavía no hay suficientes mujeres transformando la economía y la sociedad, y ha puesto en valor espacios como el BWAW para «hablar fuerte y claro, para tejer redes y ejercer mucho la sororidad», así como acelerar el ritmo de las políticas públicas y el compromiso con la ruptura de los techos de cristal y los estereotipos, ha añadido.

González también ha subrayado la necesidad de adelantarse a las brechas de género y tener más referentes visibles: «Necesitamos más científicas, más empresarias, más directivas, más jefas de equipo, que las hay, pero que siempre nos cuesta romper ese embudo y que lleguemos arriba, que se nos vea».