La vicepresidenta primera, portavoz y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha defendido que el Consell actuó este lunes ante el temporal de lluvias que afecta a la Comunitat Valenciana en base a los datos de que disponía y con una información «con la que no contaba el día 29» de octubre, cuando la dana arrasó gran parte de la provincia de Valencia. «Ayer se contó con una y el día 29 no había información», ha alegado.

«El mismo gobierno, ayer, con información, actúa. El mismo gobierno que no tenía información el día 29 para actuar, actúa ayer. Porque cuenta con una información de la que no contaba el día 29. Esa es la diferencia de actuación», ha argumentado Camarero este martes en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell.

La vicepresidenta ha recalcado que el 29O se disponía de «cero información sobre lo que estaba ocurriendo en el barranco del Poyo», mientras que ayer sí que tenía «información de las lluvias, y eso es lo que provoca una reacción». «No se puede establecer el sistema de emergencia si no se tiene información. Y esa es la diferencia», ha señalado.

Preguntada por si este hecho pone en evidencia que el 29 de octubre se actuó «tarde y mal», la vicepresidenta del Consell ha subrayado que ahora «se están tomando todas las medidas necesarias con la información que se tiene y que se ha proporcionado en el día de ayer por las agencias, especialmente por Aemet». Y ha argumentado que, ante los «fallos demostrados» el 29O tanto por parte de Aemet como de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ahora «no podemos confiarlo todo a la previsión que hagan». «Por eso lo que estamos haciendo es incrementar la prevención», ha apuntado.

A mazón "ni le esperaban el 29 ni le esperaban ayer"

Así, ha expuesto que la Generalitat estos días está «multiplicando esa prevención», dado que la información «hemos visto que varía», con la finalidad de ser «lo más garantistas posible para la protección de los vecinos»: «Ayer Aemet anunció 100 litros en Castellón y llovió el doble. El 29 de octubre anunció 180 y se multiplicó por cuatro». Dicho esto, ha afirmado que la diferencia entre ambos episodios «es la información»: «Ayer se contó con una que no se contaba el día 29 y, según esa información, fuimos actuando».

Al margen de ello, ha recalcado que este lunes, cuando Mazón «no estaba en el Cecopi, sino en Castellón informándose de la situación», la alerta «se lanzó por la misma vía que el día 29 y no estaban esperando al presidente» para enviarla. «Por lo tanto, se demuestra que ni le esperaban el 29 ni le esperaban ayer (...), el día 29 no había información y ayer hubo otro tipo de información que llevó a tomar esas decisiones», ha remarcado.

En el cecopi "nunca se habla" del poyo

Por otro lado, preguntada por el informe que el subdirector general de Emergencias ha remitido al juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana --que revela que el teléfono 112 recibió el día de la dana 19.821 llamadas entre las 0.00 y las 23.00 horas, la mayoría a partir de las 15.00-- y sobre por qué no se actuó antes al disponer de esta información, Camarero ha insistido en que en el Cecopi aquel día «nunca se habla del barranco del Poyo», como «se ha demostrado, y no solamente por la reiteración de veces que lo hemos dicho desde el Consell, sino porque también lo ha dicho la propia Aemet y la CHJ».

Además, ha asegurado que la alcaldesa de Paiporta, «que ya llama a las 19.05 a la delegada del Gobierno para decir que el barranco está inundando su localidad, dice que fue la primera que dio la información» a Pilar Bernabé, «que estaba presente en el Cecopi y que no trasladó la información del barranco del Poyo».

También ha subrayado que ha quedado «acreditado por los propios mensajes que los responsables de las agencias estatales trasladaban a sus compañeros que nunca en el Cecopi se habló de lo que estaba sucediendo» en el Poyo. «Por lo tanto, sin información no se podía actuar», ha insistido.

Sobre las llamadas del 112, ha afirmado que «lo que se ha acreditado» es que en el Cecopi aquella tarde se abordó «la situación extrema de la presa de Forata y en ningún momento se habla de lo que estaba ocurriendo en el barranco del Poyo», tampoco por parte de «ningún representante de la Administración General del Estado, ni por parte de la delegada del Gobierno, a pesar de que, según la alcaldesa de Paiporta, habla con ella y le informa de su situación».

Interpelada sobre si el 29 de octubre no se transmitió al Cecopi información de las llamadas que recibía el 112, Camarero ha afirmado desconocer este detalle, dado que ella no estaba presente en este órgano. En cualquier caso, ha subrayado que todas estas cuestiones están bajo la investigación de la jueza de Catarroja y es ella «la que tiene que analizar lo que le va llegando».

«Lo que sí que tengo claro es que no se habló del barranco del Poyo. Todo el mundo ha certificado claramente que solamente se habló de la presa de Forata, que la alarma de las 20.11 es por la presa de Forata, que en ningún caso se habló del barranco del Poyo, que las propias agencias estatales en sus comunicaciones han verificado y han contrastado que no se habló. Por lo tanto, no hubo ninguna información el 29 de octubre en el Cecopi sobre el barranco del Poyo», ha aseverado.

"seguimos sin los sistemas de alerta"

Preguntada por la movilización de bomberos para controlar los caudales de ríos y barrancos ante el episodio de lluvias de estos días, entre ellos el del Poyo, ha subrayado que se han desplegado «para que nos proporcionen la información de primera mano (...) que nos permita tomar las decisiones oportunas y necesarias para poder implementar los niveles de emergencia». «Una información que no tuvimos el día 29», ha remarcado.

En este punto, ha asegurado que, cuatro meses después de la dana, «nos damos cuenta que el sistema de alerta hidrológica desaparecido el día 29 de octubre no ha sido repuesto». «Seguimos sin los sistemas de alerta que cayeron el día de la dana», ha lamentado.

En esta línea, ha informado de que este lunes se remitió por parte de la Generalitat al presidente de la CHJ, Miguel Polo, una solicitud de colaboración para el seguimiento público hidrológico de cauces y barrancos en preemergencias y emergencias. «Se le recordó cuál era su función y se le instó a que esa coordinación imprescindible entre las dos administraciones se lleve a cabo en esta ocasión. No podemos volver a permitir que esa falta de información que hubo el día 29 se repita», ha remarcado.

"no se establece la misma alerta"

Cuestionada sobre qué información concreta disponía la Generalitat ayer y no el 29 de octubre, la vicepresidenta ha indicado que entonces «no se establece la misma alerta que tenemos esta semana» por parte de Aemet. «La previsión es que se alargue durante toda la semana, especialmente mañana que va a ser un día más complicado y, ante la situación, la información y la coordinación que se está teniendo en esta ocasión con las agencias, se decide lanzar la alerta», ha expuesto.

Camarero ha considerado evidente que «después de lo que pasó el día 29» las zonas afectadas por la dana «están más perjudicadas y, por lo tanto, la misma lluvia va a hacer más daño». Un escenario que, según ha alertado, «nos tiene que hacer ser más cautelosos y tomar medidas de prevención». «Evidentemente, todos tenemos una necesidad y una sensibilización de trasladar a la población la situación para que adopten las medidas de protección», ha justificado.

«Nosotros no teníamos información el día 29, actuamos con la información que teníamos, ahora tenemos más, actuamos con esa cautela y con esa prevención que es importante para que la población esté tranquila», ha zanjado.