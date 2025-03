La Delegación del Gobierno en Madrid ha hecho entrega este martes de los reconocimientos '8M. 8 Mujeres, 8 Motivos' correspondientes a su II edición, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, con Inés Hernand, Jenni Hermoso, Carol Mundi o Patty Bonet entre las premiadas.

La convocatoria fue lanzada en enero por la Delegación del Gobierno, con un período abierto durante el que ciudadanos, asociaciones e instituciones pudieron presentar las candidaturas de mujeres que, con historias cotidianas o extraordinarias, sean ejemplo de superación y luchar por la igualdad.

Finalmente, la Delegación ha decidido distinguir con sus ocho reconocimientos de esta edición a Jennifer Hermoso, deportista nacida en el barrio de Carabanchel, internacional absoluta desde 2012 con la selección española femenina de fútbol, con quien se proclamó campeona del mundo el 20 de agosto de 2023, competición en la que además recibió el Balón de Plata del torneo.

Precisamente lo ocurrido en la celebración de este título --con el beso no consentido que le dio el entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales--, para la Delegación ha puesto de manifiesto que «su valentía y compromiso va más allá de los campos de fútbol».

«Me llena de orgullo estos pequeños cambios para las mujeres que harán del mundo algo más fácil para el futuro. Y que sea eferente de esas madrileñas para que el futuro estén los cambios necesarios para poder vivir mejor», ha dicho Hermoso, que no pudo asistir al evento, en un vídeo.

Inés hernand y patty bonet

También han reconocido a la comunicadora, abogada y activista feminista Inés Hernand, que ha utilizado su voz y plataformas para visibilizar la lucha por la igualdad de género. A través de su podcast 'Saldremos Mejores', junto a Nerea Pérez de las Heras, y su trabajo en programas como 'Gen Playz', ha impulsado «debates feministas con un enfoque accesible, crítico y comprometido».

En su combativo discurso, Hernand ha reivindicado a las mujeres migrantes con precarios sueldos y explotadas laboralmente, especialmente a las que trabajan en los cuidados y a la «violencia burocrática para acceder a la sanidad o la justicia o para convalidar sus estudios» que sufren, por lo que ha pedido más medidas en políticas de integración e igualdad. También ha criticado a aquellos que «con la palabra libertad no atropellen los derechos de las mujeres trans».

La Delegación también ha reconocido a la actriz y periodista albina Patty Bonet, por la visibilización del albinismo en las artes escénicas, que ha acercado al gran público con la presentación de los premios de la ONCE.

«Crecí sin referentes. Una niña con discapacidad visual parece que no podía ser actriz. Mis padres dijeron que lo iba a tener más difícil y no se equivocaron. Ahora, quiero que se integre en las artes a personas con discapacidad en personajes normalizados, no que den yuyu», ha indicado.

Mujeres en las fcse

Por otro lado, también se reconoce a la policía nacional María Marcos, primera mujer en España en dirigir la Seguridad del presidente del Gobierno. Es directora general del Departamento de Seguridad en Presidencia del Gobierno.

Actualmente es comisaria principal y ha desarrollado su carrera profesional en diferentes ámbitos policiales como jefa de la Unidad Central Delincuencia Especializada y Violenta, jefa Provincial de León, vocal en el Consejo Asesor del Director General de la Policía y directora del Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado CICO-SES. Ha dedicado el premio a las mujeres mayores y a las jóvenes, porque «ellas serán nuestro futuro, un futuro de igualdad».

Por parte de Guardia Civil, la reconocida es la cabo 1° Verónica Mateo García, actualmente Comandante de Puesto accidental de Cercedilla, por «su trayectoria profesional y su compromiso con la igualdad».

«En Cercedilla los más mayores me conocen como la jefa de la Guardia Civil. Al principio costó un poco, pero con trabajo, esfuerzo y respeto hemos conseguido que todos vean normal que un mujer lleve un cuartel y que confíen en mí. La Guardia Civil siempre se ha caracterizado por la cercanía a la gente, ofreciéndoles seguridad, cercanía y escuchándoles», ha manifestado.

La vecina maría teresa

Igualmente, ha recibido un galardón María Teresa Nieto, vecina y exconcejala de Torremocha de Jarama, y que «representa a todas las mujeres que colaboran con toda la actividad festiva y cultural de su municipio». El rasgo principal que destacan de ella sus vecinos es que «abre sus manos y su corazón para todo el que se acerca a ella».

Implicada desde hace más de 40 años en todo lo relacionado con el pueblo, participa en la organización de todos los eventos: preparación del cocido, matanza, callos, chocolatada, elaboración de meriendas, desayunos, etc. Además, el verano lo dedica a atender campamentos de verano, lo que le permite el contacto con niños y jóvenes. Así es como se ha convertido en puente entre generaciones.

«He dado mi vida por los vecinos y ellos por mí en este pueblo tan bonito. Estoy super orgullosa que se hayan acordado de mí ahora», ha dicho en su intervención.

Madres solteras por elección

También será reconocida la asociación Madres Solteras por Elección (MSPE), que defienden un nuevo modelo de familia y reivindican tener los mismos beneficios que las familias numerosas. Casi 1.000 familias forman parte de esta asociación en la región. «Necesitamos el compromiso del gobierno de los políticos. Estamos ganando todo en la Justicia pero no tenemos una ley que nos ampara», ha señalado su presidenta, Pilar Castellanos.

Además, la Delegación reconocerá a Soledad Muruaga López, reconocida por su proyecto sobre salud mental y salud desde la perspectiva de género. Fundadora de Mujeres para la Salud, asociación sin ánimo de lucro creada en 1987 en defensa de la salud y los derechos de las mujeres y por la erradicación de las múltiples formas de violencia de género.

«Quiero dedicar el reconocimiento a mujeres con las que convivo día a día, sobre todo mi equipo de trabajo, que llevamos 35 años trabajando juntas. Son mujeres valientes para poner su parte unos cambios en el sistema patrialcal», ha destacado en la entrega del premio.

La voz de las mujeres afganas

También recibió un galardón Carolina García Mundi, periodista de 'El País' que viajó a Afganistán en octubre de 2024 con Unicef junto a otros cuatro compañeros para contar la realidad de las mujeres y las niñas afganas, a las que les da su voz para que ellas puedan contar al mundo sus historias.

En su emotivo discurso, reconoció que durante su tiempo allí pasó miedo y se sintió «insignificante» como mujer, pero el ejemplo de las mujeres y niñas afganas, «que se juegan la vida cada vez que hablan», le infundió el valor necesario para redactar sus crónicas. «Viajar a Afganistán fue una experiencia desgarradora. Me sentí pequeña en un país en el que no quieren a las mujeres. Yo recojo el premio en su nombre. No nos quedemos de brazos cruzados», ha apelado.

Al evento han acudido, entre otros, el jefe superior de Policía de Madrid, Javier Galván; Fernando Mora, general de División y jefe de la 1ª Zona de la Guardia Civil; la secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas; la vicepresidenta de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, Elena Sigüenza; las portavoz del PSOE y de Más Madrid en la Asamblea, Mar Espinar y Manuela Bergerot; las portavoces del PSOE y Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto y Rita Maestre; y alcaldes de localidades como Parla, Coslada, Velilla de San Antonio o Serranillos del Valle.