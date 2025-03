El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha calificado este martes de un «disparate colosal» la nueva «cesión» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Junts en relación con las políticas migratorias, lo que es una muestra de que esta legislatura está «finiquitada porque todo es una agonía».

En declaraciones a los periodistas en Mojácar (Almería), ha apuntado en varias ocasiones que es un «disparate» y la «enésima cesión que hace el Gobierno de Sánchez a los independentistas con el único objetivo de mantenerse en el poder». Ha expresado que resulta «triste que vayamos parcheando y troceando nuestro país de manera reiterada», apuntando que ni en países federales como Alemania existe lo que el PSOE ha acordado con Junts en migración.

Moreno ha planteado varias preguntas, como por «qué Junts quiere tener las competencias en materia de migración, cuando es una competencia estatal, y qué tipo de política migratoria quiere hacer»; por qué tiene «tanta ansia de tener esa política», y por qué Cataluña, sí y el resto de comunidades autónomas, no, al tiempo que ha señalado por qué a esa comunidad se la deja «al margen del reparto de menores no acompañados».

«Es otra vez volver a lo que llevamos ya siete años aguantando, que es el chantaje permanente de los secesionistas y de los independentistas a Sánchez y la cesión de Sánchez constantemente por sobrevivir», ha señalado el presidente andaluz, quien ha indicado que toda esa «destrucción de componentes fundamentales del país» la «pagan» el resto de los españoles.

Asimismo, ha planteado cómo Pedro Sánchez puede «denominarse progresista cuando pacta con un partido precisamente que no es de izquierda, como Junts, una política migratoria y trocea las bases naturales y esenciales que tiene que tener el estado para hacer políticas de progreso para el país».

«Es un disparate colosal y creo que esto, cuanto antes se acabe, mejor», ha señalado Moreno, quien ha recordado que Pedro Sánchez está al frente de un gobierno que «no ganó las elecciones y que no tiene mayoría social ni parlamentaria, y que no puede seguir funcionando vendiendo al país». «Esto se tiene que acabar cuanto antes, por el bien de España y del propio PSOE, que creo que no va a acabar bien con todas estas operaciones», ha dicho.

Ha insistido en que el nivel de credibilidad del Gobierno central «está bajo cero», ya que mientras la portavoz, Pilar Alegría, «hace cinco días decía que era imposible» la cesión de esas políticas migratorias porque «era una competencia del estado, intransferible prácticamente, ahora, de buenas a primeras, te sacas de la manga que es una delegación».

«Que no jueguen con los españoles y no mientan más», ha recalcado Juanma Moreno, quien ha señalado que, sin duda, «esta legislatura está finiquitada, porque todo esto es una agonía absurda que nos va a llevar a un descoloque del propio país».

Para el presidente andaluz, «privilegiar a unos sobre otros no es el camino y es lo que se ha vuelto a hacer en Bruselas, con un mediador internacional». «Desde Bruselas, un prófugo de la justicia media con un mediador internacional y nos dicta a los españoles lo que tenemos que hacer», ha señalado en referencia al líder de Junts, Carles Puigdemont.

Para Juanma Moreno, todo es un «disparate colosal» y el PSOE debe «hacer una reflexión porque esto lo va a pagar en las urnas, de una manera muy cara cuando llegue el momento».

«Creo que se le está haciendo un flaco favor al país y al proyecto político del PSOE, que es un proyecto político necesario para el país y que cada vez más el sanchismo lo está invadiendo y destruyendo», ha señalado.