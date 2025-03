Catalá: "Mazón es el presidente del PPCV y todos contamos con él para la reconstrucción"

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha asegurado este lunes, respecto a la continuidad del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón: «Mazón es el presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana y todos contamos con él para la reconstrucción» tras la dana.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas sobre si el también líder del PPCV se ha convertido en un problema para los 'populares' por su gestión de la dana que arrasó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre.

Cuestionada por los apoyos «tibios» de dirigentes del PP hacia Mazón, Catalá ha defendido que «todos» han manifestado y ella no «deja de manifestar todos los días» que él es su «presidente» y debe «liderar esta reconstrucción tan necesaria para los pueblos afectados por la dana; entre otros, València».

Además, respecto a si se postularía para suceder a Mazón, la 'popular' ha reiterado: «Yo solo quiero ser alcaldesa».

Sobre la manifestación del pasado sábado en València, la quinta marcha a favor de la dimisión de Mazón, ha trasladado su «máximo respeto» porque «la verdad es que los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a ese tipo de concentraciones». «Desde el Ayuntamiento de València facilitamos la seguridad, la planificación y que se desarrolle sin ningún tipo de incidencia», ha resaltado.

Preguntada por qué no ha asistido Mazón al balcón del Ayuntamiento en las primeras 'mascletaes' de las Fallas 2025 y por si está previsto que acuda en los próximos días, Catalá ha remarcado que «no todos los días van los presidentes» a contemplar este espectáculo pirotécnico desde el edificio consistorial, al tiempo que ha recordado que «son 19 días» de disparos.

Interpelada por si es habitual que el 'president' asista el primer día de 'mascletaes', ha rechazado «dar por habitual cosas que a veces no lo son tanto». «Ha habido 'cridas' donde no ha estado el presidente de la Generalitat, ha habido días 1 (de marzo) donde no ha estado el presidente de la Generalitat», ha puntualizado.

«Las Fallas son flexibles, hay un calendario muy amplio y el presidente de la Generalitat y los miembros del Consell van viniendo conforme la agenda les permite venir, pero además con absoluta normalidad; como siempre, como todas las personas que van al balcón», ha abundado.

"ningún inconveniente" con comparecer en les corts

Por otro lado, respecto a la petición de Vox de que comparezca en la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts, la también diputada autonómica del PP ha afirmado que no tiene «ningún inconveniente en ir a ningún lado».

«Precisamente, Vox sabe perfectamente, ya que tiene gobierno con nosotros (en el Ayuntamiento), dónde estaba la alcaldesa y dónde estaban los concejales de Vox en la dana», ha agregado.