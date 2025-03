Podemos se reúne en València con la militancia para "volver a poner en pie en España a una izquierda transformadora"

Podemos se ha reunido este domingo con la militancia en el Jardín Botánico de València para «volver a poner en pie en España a una izquierda valiente y transformadora» que «se ponga en pie para llevar a cabo las medidas que la gente necesita para poder vivir mejor».

Así lo han trasladado este domingo en un encuentro de la ruta previa a 'La Quinta', la próxima Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos, en el que han participado la secretaria general de Podemos y diputada, Ione Belarra; la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, y la coordinadora de Podem País Valencià y portavoz adjunta de Podemos, María Teresa Pérez.

«Cuando todo el mundo daba a Podemos por muerto, se han tomado una serie de decisiones con el único objetivo de volver a poner en pie en España a una izquierda transformadora», ha destacado Belarra, quien ha señalado que el programa electoral del partido «es en gran parte realidad por ese escudo social, las leyes feministas, la primera ley de vivienda de la democracia que permite la regulación de precios del alquiler».

En este sentido, ha subrayado que «la mayor parte de los avances de los que saca pecho en este momento el Partido Socialista son cosas que ellos y el bipartidismo no quería hacer y que ahora se apropia, aunque fueron, y todo el mundo aquí lo sabe, parte del trabajo que con muchísimo esfuerzo hizo Podemos».

Belarra ha defendido que «el movimiento social por la vivienda digna, por la defensa de los derechos del pueblo palestino, el movimiento feminista, son la punta de lanza que hace avanzar la democracia y precisamente por eso reciben una de las más brutales criminalizaciones y persecuciones en este país».

Por ello, ha invitado a «cada militante de Podemos a que trabaje también en sus barrios, en sus ciudades, fortaleciendo el tejido social», pues, a su juicio, «esto es absolutamente imprescindible en este momento en el que hay una ola reaccionaria muy peligrosa».

"el fascismo está a cara descubierta"

«La bronca que vimos el otro día entre Donald Trump y Zelensky, grabada y retransmitida por todas las televisiones del mundo en directo y en 'prime time', eran conversaciones que antes se tenían a puerta cerrada», ha manifestado, al tiempo que ha agregado que «hoy el fascismo está completamente a cara descubierta, no se ocultan».

En esta línea, ha afirmado que «lo que están haciendo es un reparto colonial de Ucrania, como si fuera la conferencia de Berlín»: «Se van a repartir Ucrania como si fuera una tarta».

Asimismo, la secretaria general ha defendido que «España tiene que salir de la OTAN», pues «no le sirve para absolutamente nada a Europa», ya que «es el brazo militar internacional de los Estados Unidos de América para defender sus intereses económicos».

"una izquierda capaz de cambiar"

Por su parte, la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha destacado que esta asamblea ciudadana tiene como objetivo «volver a tener en España una izquierda que sea capaz de cambiar todo lo que tiene que ser cambiado».

En este sentido, ha recordado que Podemos «nació hace once años porque había una necesidad democrática que la gente sentía en lo más profundo de sí misma. Eso fue el 15-M» y ha lamentado que «muchos gobiernos han instalado un régimen de guerra en Europa y pretenden hacerlo en el mundo». «Lo único que podemos hacer es gastarnos el dinero de la gente en armas que entonces no pasa nada si hay listas de espera para ir al especialista; que no pasa nada si los colegios, las escuelas, los institutos se caen a trozos», ha ironizado.

«Se están quitando de en medio todas las cosas que los sectores populares, la clase obrera organizada, había conseguido durante el siglo XX. Se lo están quitando de en medio para dejar el sistema capitalista en su versión más cruel, más injusta, más inhumana, que es incompatible con la vida de la gran mayoría», ha manifestado.

Montero ha afirmado que en España «han intentado que el gobierno de coalición sea una anécdota, algo de lo que poder hablar con cierta nostalgia como una cosa que se consiguió una vez y que al final no pudo ser». «España necesita que haya una izquierda capaz de cambiar las cosas que ni el PSOE ni el PP van a querer cambiar jamás», ha reivindicado.

"es el momento de salir de la otan"

«Trump es un peligro porque existe la OTAN, porque le regalamos a Estados Unidos bases militares en suelo europeo por centenares, un poder que nos debería pertenecer soberanamente a los pueblos de Europa. Por tanto, es el momento de no entregarle más poder, de salir de la OTAN, de quitarles nuestro territorio, nuestras bases militares y de que nos dejen de contar el cuento de que gastando más dinero en armas estamos más seguras», ha manifestado.

La eurodiputada ha afirmado que «lo que da seguridad son los servicios públicos y los derechos, no gastar más dinero en armas, que ponen en peligro porque aumenta la dependencia energética, económica y militar de grandes potencias, que no les importa nada, absolutamente nada, la vida de los europeos».

Igualmente, ha subrayado que «se tiene que ser capaz de construir un poder más democrático y más justo para que la gente pueda vivir mejor». «Seguimos conectadas con esa convicción profunda que nos hizo creer hace once años que otro mundo es posible y que lo podemos construir juntas con nuestras propias manos», ha destacado.

Por su parte, la coordinadora de Podem País Valencià se ha preguntado «¿qué hacen esos que dicen vótame para frenar al fascismo?». «Creo que hay que hacer un repaso a las últimas acciones de este Gobierno que se dice progresista», ha resaltado.

En este sentido, ha criticado que el Gobierno central «ha pactado con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial incluso entregándole la mayoría a los jueces reaccionarios; se ha abstenido en la propuesta de Podemos para ilegalizar a Desokupa; ha retrasado la edad de jubilación a los 72 años con incentivos y mediante cualquier trampa que se puedan inventar; también se ha abstenido en la propuesta de Podemos para regularizar a los migrantes y que tengan derechos como todos los demás; ha cedido al chantaje de las aseguradoras privadas en vez de financiar como se debe la sanidad pública».

«No sólo se niega a subirle el impuesto a las energéticas, sino que pretende eliminarlo por completo. Asimismo, se niega a duplicar el impuesto a la banca como propusimos desde Podemos», ha manifestado, al tiempo que ha detallado que «ha deportado saharauis y los ha tratado como si fueran delincuentes en la sala de admisión del aeropuerto de Barajas; ha callado ante un genocidio e incluso ha permitido que en los puertos españoles entren barcos con armas que Israel va a utilizar para asesinar a palestinos; y ha pactado con Trump un aumento del gasto militar cuando lo que se debería hacer es salir de la OTAN de una vez por todas».

Interrupción acto

Durante la celebración de este encuentro dos personas han interrumpido el acto unos minutos diciendo que «la política de fronteras abiertas estaba haciendo daño al feminismo». Ante esta situación, algunos asistentes han gritado «fuera fascistas de nuestros barrios».

Por su parte, Montero se ha dirigido a ellos y ha lamentado que «habiéndoles dado la opción de coger el micrófono, hayan preferido interrumpir el acto».