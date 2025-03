La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llamado este domingo a poner «pie en pared» contra el Gobierno de Pedro Sánchez antes de que «arruine» el país y ha cargado contra la quita de la deuda propuesta por el Gobierno central, que contempla una condonación de 8.644 millones de euros para la región, porque «no es una condonación, es una condena» que volverá a recaer «en la espalda de los contribuyentes».

«De los mismos creadores de 'La amnistía es por la convivencia ahora' viene 'Os vais a tragar las deudas de los nacionalistas por solidaridad'. ¿Se puede tener la cara más dura?», ha recalcado la presidenta madrileña durante el acto de entrega de carnés a 220 nuevos afiliados del PP de Madrid que ha tenido lugar en el Centro Cultural Eduardo Úrculo.

En su intervención, la presidenta de los 'populares' madrileños ha enfatizado que lo que tiene que hacer un gobernante, especialmente un presidente, «es unir a sus hijos, a sus hermanos» y no «crear desigualdades ni privilegios para que entre ellos se dinamite la convivencia». «No hay que tirar el dinero, que es lo fácil, que ya vendrá alguien a condonármelo»«, ha ironizado Ayuso, que ha subrayado que el voto »no se compra con voluntades de nadie, que es ese mal que aqueja a la izquierda, que piensa que todo lo compra".

Asimismo, ha advertido que esto se une además a que Cataluña dejará de aportar a la «caja común». «En el momento en el que Cataluña deje de aportar a la caja de todos los españoles, ¿cómo se soporta esta balanza? Y eso sí, expulsando a España de Cataluña. No cabe mayor traición para que cuando quieran volver al proceso, a ese golpe de Estado, ya nada le ponga los límites», ha explicado la presidenta, que ha cargado contra el «dame argo, dame argo» de los nacionalistas.

En esta línea, ha subrayado que ahora que «han borrado los delitos de malversación, de sedición, ahora que el Código Penal les pertenece, ahora que quedan impunes ante la justicia o expulsan a la Guardia Civil» cuando llegue «el golpe será un 'golpecito', porque ya no quedará nada del Estado ni nada verdaderamente español en Cataluña» y todo por mantenerse en la Moncloa y pensando en las elecciones de 2027.

Llama a ser valiente y jugársela

Por ello, ha recalcado que es el momento de «poner pie en pared, de perder el miedo y el confort» y «jugársela, salir del armario» y «decir estoy cansado de que el sanchismo arruine a España». «Esto va de valientes y de gente comprometida con su país», ha enfatizado la presidenta regional, que ha apelado a grandes empresarios, medios de comunicación y gente de la cultura.

«Lo que está pasando en España va con todos. Porque si cae el Estado de Derecho, si caen las instituciones que nos han traído hasta aquí, por supuesto que la prosperidad caerá también. No esperemos a que nos arruinemos del todo. No esperemos a comenzar el camino de la Venezuela de los años 90, donde en apariencia había dinero y por dentro las instituciones, las empresas, la justicia, los medios, todo empezaba a estar amordazado», ha explicado.

En esta línea, Ayuso ha llamado a preguntarse qué hizo cada uno para acabar con esta situación cuando «todavía tenía solución». «Lo que se ha instalado es un frente popular, populista, que está arruinando a España y la está secando desde dentro y un día se va a desmoronar entera. Tendremos que preguntarnos qué hizo cada uno (...) cuando esto todavía tenía solución», ha remarcado.

«Esto no va contra Cataluña. Están utilizando a Cataluña para dividirla y para tenernos a todos tensionados y para conseguir los cuatro votos en el único lugar donde todavía se les puede votar. Claro, con estos mensajes espurios y falsos», ha resaltado.

Democracia o autocracia

«Es el momento de dejar de mirar para otro lado, de dejar de decir por lo bajo esto no me gusta y decirlo en alto. Esto ya no va de izquierda y derecha. Esto va de arriba abajo. Esto va de democracia o de una autocracia. Esto va de libertad y de España o de sumirnos en el peor momento de nuestra historia para largos años», ha remarcado la presidenta del PP madrileño, que ha advertido que «es la hora de cortar el grifo al negocio corrupto del nacionalismo, que lleva décadas lloriqueando con el dinero todos los españoles». «El 'dame argo, dame argo', pero si te lo estás fundiendo todo en embajadas, en agujeros negros», ha apostillado.

Así, ha llamado a ser «valientes» y «parar esto de una vez» con un Gobierno que tiene todo «colonizado» para mantenerse en el poder. «Nos podemos acostumbrar a que nadie dé las batallas, a que nos metamos debajo de la mesa, a no querer problemas y que pase el tiempo, y que pase el tiempo, y que se pueda quedar aquí durante décadas y décadas mientras transforma a España, que es con lo que sueña, en pasar por ser el presidente que trajo la tercera República a España, plurinacional, dividida y fracasada. Ese es su sueño», ha alertado.

En su opinión, esto responde a que «no soportan» el éxito de Madrid. «Cada vez que sale una buena noticia de lo que hemos conseguido, los españoles en Madrid se ponen enfermos, se ponen malos», ha indicado Ayuso, que, aunque ha recalcado que la región está «orgullosa» de ser la que más dinero aporta al resto del país, se ha preguntado «en qué condiciones».

«No vamos a dejar de trabajar un solo día hasta que este frente común de nacionalistas, comunistas, Bildus y sus leyes totalitarias, esas trampas, mentiras, y ese presidente a la cabeza, sean expulsados de las instituciones. No vamos a parar hasta que llegue este momento. Ha llegado el momento de levantar el vuelo, de activar esa cuenta atrás, de reiniciar nuestra gran nación», ha zanjado.