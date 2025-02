Cid (Comuns): mayor participación de ATC en la renta permite "avanzar" en la financiación singular

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha valorado positivamente el acuerdo que ratificarán este viernes el Gobierno y el Govern para incrementar la participación de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) en la próxima campaña de la renta y ha considerado que permite «avanzar» en la negociación de la financiación singular.

«Creo que vamos en la buena dirección, y hoy también hay nuevas buenas noticias, en este caso, para avanzar en el autogobierno y avanzar en ese fortalecimiento de la Agència Tributaria de Catalunya que nos debe permitir, también, avanzar en esta negociación de financiación singular», ha valorado este viernes en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Tarragona, junto al portavoz municipal del partido en Tarragona, Jordi Collado, y el consejero de En Comú Podem Tarragona Toni Carmona.

También ha celebrado el acuerdo para la condonación de la deuda de las comunidades autónomas a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), y ha pedido a los partidos catalanes que «no pongan palos en las ruedas» para que se pueda aprobar.

«No entendería que Junts per Catalunya se pusiera del lado de quienes estaban montando el numerito y marchando de la reunión al Consejo de Política Económica, Fiscal y Financiera. Por decirlo claro, no entendería que Junts per Catalunya se pusiera del lado de PP y Vox. Por tanto, pido una reflexión y que se actúe con coherencia si se quiere defender Cataluña», ha expresado.

Tasa turística

Sobre el acuerdo alcanzado este jueves entre el Govern y los Comuns para duplicar la tasa turística y habilitar el recargo municipal fuera de Barcelona, Cid ha dicho que los grupos municipales de los Comuns «empezaran a presentar mociones en los ayuntamientos, empezando, especialmente por aquellos que tienen una mayor presión turística, para reclamar que se ponga en macha este recargo municipal».

El destino de la recaudación del recargo, ha dicho, le gustaría que se dedicara no solo a promoción turística, sino que se diversificara para ayudar en la transición ecológica de zonas como Tarragona o para impulsar la construcción de vivienda protegida, aunque «deberán ser los municipios quienes decidan».

Jordi collado

Por su parte, Collado ha dicho que ya están en conversaciones con otros grupos del consistorio y con el gobierno municipal para modificar la ordenanza municipal aplicando el recargo: «En el pleno municipal ya había un consenso de que, uno, necesitamos más recursos, dos, hace falta que estos recursos estén en la ciudad».

Ha situado los posibles ingresos por la aplicación del recargo en «alrededor de un millón de euros» y ha considerado que se deben dedicar al fomento de la industria, a la promoción de vivienda asequible y a potenciar el sector primario.