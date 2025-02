Ayuso insiste en la "imagen calamitosa y de país no fiable" que da España con condonación de deuda: "Es una barbaridad"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este viernes en la «imagen calamitosa y de país no fiable» que ofrece España con la condonación de deuda a las comunidades autónomas, al considerar que es «una absoluta barbaridad y una tomadura de pelo».

«No hay una agencia, no hay un solo experto que no diga lo mismo, que la condonación de deudas es una absoluta barbaridad y una tomadura de pelo, que no hace evaporarlas, ni mucho menos, y que da una imagen calamitosa de nuestro país», ha valorado la dirigente autonómica ante los periodistas desde Coslada.

Así, ha asegurado que lo que hace es aumentar el gasto público y la deuda y va «en la dirección contraria a lo que es necesario». «Nunca hemos tenido un gasto público como el de ahora, España no aguanta más. Claro que hay que pagar impuestos, claro que tiene que haber burocracia, pero es todo tan profundamente asfixiante que el país no aguanta más» ha afirmado la presidenta madrileña.

En la misma línea, ha indicado que se condonan las deudas para poder «ganar elecciones en Cataluña y romper y dividir a los catalanes del resto de España». «Lo que queremos evidentemente es que no se rompa ni el Estado de Derecho, ni que haya esa profunda insolidaridad, esa desigualdad, este atropello jurídico constante», ha espetado.

Además, Ayuso ha expresado que le «duele enormemente» que un vecino de Móstoles, de Fuenlabrada, de Murcia o de Extremadura «tenga que pagar la fiesta independentista que no deja de crecer y de gastarse el dinero de todos los españoles para fabricar esa nación paralegal». «Lo mismo que se amnistían delitos ahora se amnistían deudas, y se encarga esa factura a la gente que aquí todos los días madruga para pelear y para trabajar», ha añadido.