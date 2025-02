Pradas sobre el 29O: "Allí no se estaba esperando a nadie para ir actuando porque se estuvo actuando toda la tarde"

La que fuera consellera de Justicia e Interior el día de la dana, Salomé Pradas, ha defendido este jueves que en la reunión del Cecopi del 29 de octubre «no se estaba esperando a nadie para ir actuando porque se estuvo actuando toda la tarde» y ha afirmado que su «única preocupación» es «que se sepa la verdad, no la mía ni la de otros sino la verdad de todo lo que pasó» por «respeto a las víctimas y a sus familias» en las que piensa «mucho».

Así lo ha trasladado en unas declaraciones a Europa Press en las que ha subrayado que en el Cecopi participaban presencial y telemáticamente muchas personas «con experiencia en emergencias» pero «se está poniendo el foco todo en mí». Pradas, que fue destituida el 20 de noviembre, reconoce que era la representante de la Generalitat en este órgano pero «ahí había mucha más gente» y «esto no es una excusa, pero es que se tiene que contar todo y saber todas las circunstancias concurrentes aquella tarde».

«Había más de cien años de experiencia esa tarde acumulada en emmergencias» entre todos los técnicos, bomberos, representantes de Policía Nacional, Guardia Civil o de la UME y «entre todos, y con la información que teníamos, se hizo todo lo posible», ha defendido, al tiempo que ha subrayado que uno de los técnicos le llegó a decir: «Consellera, estábamos preparados para una gota fría, pero no para el fin del mundo». «Y eso ilustra perfectamente lo que pasó», ha mantenido.

En esta línea, ha querido poner «en la falta de información» con «tres mensajes» que les llegaron sobre el barranco del Poyo. Así, ha admitido que ella escribió un mensaje en la red social X hacia las 14.00 horas que «iba en consonancia con la alerta hidrológica que habíamos emitido». «Pero es que después de eso, por tres veces, la Confederación (Hidrográfica del Júcar) nos dice que no hay agua en el Poyo», asegura, y ha reclamado que se tenga en cuenta «qué información teníamos y cuál no».

«Todo empezó por Utiel-Requena, que por eso se convoca el Cecopi», ha relatado, y porque el alcalde de Utiel, Ricardo gabaldón, le llamó para decir que se estaba «desbordando el río» y solicitó la presencia de la UME. «Y yo se la pido a la delegada en ese momento. Y ahí empezó todo», ha insistido.

Pradas defiende que está acreditado documentalmente que hasta las 18.45 horas «no envían un email, un email, entre cientos de emails» desde la CHJ sobre el barranco del Poyo cuando «encima, estando presentes, no lo verbalizan en el Cecopi».

«Todo lo que se hace es con la propuesta y aval técnico y he dejado claro que jamás haría nada ni motu propio ni en contra de lo que digan los técnicos», ha sostenido y ha reiterado que «para nada se estaba esperando a nadie para ir actuando, porque se estuvo actuando durante toda la tarde», con rescates en Utiel-Requena, valorando la situación del embalse de Forata y el envío del ES-Alert a la población centrado en la presa.

Defensa de los técnicos de generalitat

También ha subrayado el aviso remitido por la CHJ «eliminando la alerta hidrológica» que Emergencias no llegó a quitar «porque estaban ya avisados todos los Ayuntamientos y los técnicos consideraban que deberían seguir estando avisados». En este sentido, ha defendido el trabajo de los técnicos de la Generalitat que «se basan en informaciones oficiales directamente remitidas por las agencias nacionales».

«El plan lo pone claro: Aemet y la Confederación tienen que remitir la información una vez valorada, porque ni siquiera todos los técnicos allí de la Generalitat, por no decir ninguno, son ingenieros, que puedan saber esa información qué quiere decir», ha manifestado, y ha añadido que por ese motivo «se espera la información oficial y no a mirar una página web, como están intentando desviar».

Así, ha reiterado que «da la cara» por los técnicos de la Generalitat que trabajaban con la información de que disponían. «Cómo no íbamos a hacer otra cosa si hubiéramos sabido que venía otra cosa?», se ha preguntado, y ha recalcado que «estuvimos haciendo todo el día y ellos estuvieron activando paso a paso lo que dice el protocolo»: «Cuando llega la alerta, se envía la alerta hidrológica a los municipios, se les avisa y se les da consejos a la población, que ya contienen esos avisos. Cuando se envía a los ayuntamientos, se les pide que pongan en marcha sus planes, que pongan en marcha sus Cecopales. Unos lo hicieron, otros no. Y eso tampoco se está contando».

Es-alert

Pradas ha incidido en que los técnicos le aseguraron que «se cumplió el plan y el protocolo perfectamente». Y ha añadido que el plan autonómico vigente, que es el que dice la Ley de emergencias valenciana, que se tiene que desplegar como respuesta a las emergencias, no contiene el envío de la alerta.

«No hay directrices técnicas, no hay modelos, no hay momentos en los que se envía o no se envía. No existe esa información técnica que necesitaban los técnicos para hacerlo conforme a una directriz de emergencia», ha sostenido, sino que «solo existe el sistema» pero «la directriz básica, ni siquiera nacional, contra inundaciones lo prevé, no lo prevé nuestro plan, no está protocolarizado». A juicio de Pradas, «los técnicos tampoco tenían una herramienta, con todas las garantías de poderla utilizar en una emergencia».

Preguntada por si tiene preocupación por lo que pueda pasar en el proceso judicial, afirma que la «única preocupación» que tiene es «que se sepa la verdad», primero «por respeto a las víctimas y a sus familias, con las que pienso mucho» y porque también ella misma lo necesita.

«Yo no estaba allí sola. Había mucha gente, había más de cien años de experiencia esa tarde acumuladas en emergencias», entre todos los jefes operativos de los distintos servicios, tanto presencial como telemáticamente. Y ha reiterado que, con la información que tenían, se hizo «todo lo posible y siguiendo indicaciones técnicas». «A mí no se me hubiera ocurrido ni decir una cosa que los técnicos no propongan o desdecirles. Es que se siguió el protocolo y las indicaciones, como dice el plan. Además, que hay un comité asesor técnico, que es el que debe proponer las medidas. Es que lo dice el plan, no lo digo yo», ha manifestado.

"cuatro nilos"

«Si nadie nos dice que van a venir 800 litros, ¿cómo vamos a actuar si no sabemos esa información? Si no sabemos que van a bajar cuatro Nilos y lo último que te ha dicho la agencia oficial es que no hay agua en el Poyo dos horas y media antes», ha señalado Pradas, que ha confesado estar «rota».

La exconsellera ha mantenido que «el decir la verdad» le «costó el cargo». «Porque dije que un técnico nos explicó ese sistema. Claro que sí, lo volveré a decir porque fue así. Lo que no dije es que yo desconocía ese sistema. Eso sí que no lo dije. Sabía que había esos sistemas de alerta, pero fue el técnico el que lo propuso, porque es que es así, es lo que toca. Y nos expuso cómo funcionaba a mí y a todos», ha expuesto.

Y ha mantenido que de ese sistema se tenían que seguir haciendo pruebas porque no está en el plan ya que «hasta que no hay unas directrices técnicas con las que poder trabajar, pues no se implementa». «Para temas de presas hay una normativa que dice que pueden hacerse esos avisos, aunque no esté reglado en el plan; pues el técnico lo decidió, trasladó que está este sistema o lo podemos utilizar para este caso. Y a partir de ahí, pues ya empezamos», ha concluido.