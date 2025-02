Bilbao rechaza no tramitar las multas a personas a las que no se renovó la tarjeta OTA y estudiará "uno a uno" los casos

La concejal de Movilidad y Sostenibilidad de Bilbao, Nora Abete, ha afirmado que se analizarán «uno a uno» los casos de las personas que han sido multadas, tras no serles renovadas sus tarjetas OTA, y ha defendido que no se puede «mirar hacia otro lado» y no tramitar el conjunto de sanciones impuestas. Asimismo, ha reconocido que la información ofrecida ha sido «mejorable», por lo que se «reforzará».

El PP ha llevado dos proposiciones sobre este asunto al pleno del Ayuntamiento, que finalmente ha aprobado sendas enmiendas de modificación a las propuestas populares (una de ellas de PNV y PSE-EE y la otra acordada por el PP con los dos grupos que integran el Gobierno municipal).

En ellas, se insta al Ejecutivo a establecer un procedimiento de información a usuarios de OTA en los casos de renovación del distintivo de residentes y a dar información a través de los canales del Ayuntamiento, «incluida la puesta en marcha de nuevas opciones de difusión».

El Partido Popular había propuesto al pleno que no se tramiten las multas impuestas a partir de 1 de enero y hasta el 28 de febrero a personas que han perdido este su tarjeta de OTA por no cumplir los requisitos «sin comunicación previa alguna» y, según ha indicado su portavoz, Esther Martínez, «una vez sabido que el propio departamento ha asumido notables deficiencias en la comunicación con los usuarios».

La edil del PP ha señalado que, si bien «de las multas que se han impuesto ustedes dicen que solamente van a cobrar una por vehículo, una por vehículo son 100 euros», lo que no es «es ninguna broma». «Toda la puesta en marcha del nuevo sistema de la OTA, desde luego, ha sido rocambolesca, y esta será la penúltima de las deficiencias que podremos ir viendo», ha lamentado.

La concejal de Movilidad y Sostenibilidad ha admitido que ha sido «mejorable en tiempo y forma» la información ofrecida a las personas con distintivo OTA sobre su «renovación o revocación», por lo que ha pedido «discilpas por los inconvenientes» ocasionados que, según ha subrayado, están «acompañadas de medidas que van a hacer que esta situación no se vuelva a repetir».

Así, ha explicado que durante este mes se han enviado «cartas personalizadas, correos electrónicos, a las personas a las que no se les pudo renovar de forma automática el distintivo» y, además, a partir de ahora se va a reforzar «toda información, avisos, noticias y posibles actuaciones en el ámbito de la OTA, a través de todos los canales que tiene a disposición de la ciudadanía el Ayuntamiento, e incluiremos nuevas opciones de difusión».

«Enviaremos correos electrónicos, newsletters, avisos, notificaciones en la app de la OTA, etc. Y, asimismo, nos comprometemos a informar de forma personalizada y con anterioridad a que finalice el plazo de renovación de distintivos a las personas usuarias de OTA a quienes no se les renueva de forma automática por dejar de cumplir alguno de los requisitos», ha apuntado.

Abete ha respondido al PP que considera «grave» que le pida que se «mire para otro lado cuando se cometen infracciones» al proponer no tramitar las multas porque «sería ir en contra de las normas» aprobadas. «No podemos renovar y, por lo tanto, no sancionar a quienes no cumplen los requisitos», ha insistido.

La responsable del área de Movilidad ha explicado que, entre las personas sancionadas, hay «1.087 casos sin carnet de conducir en la vivienda, 1.259 personas que disponían de más de dos distintivos cuando el máximo es dos, y 803 personas que tienen deudas con el Ayuntamiento», además de personas que no han actualizado su matrícula al haber cambiado de vehículo o que tienen una tarjeta de residente «sin vivir en una zona OTA o incluso viviendo fuera de Bilbao».

«¿De verdad cree que no tenemos que sancionar a personas que no cumplen los requisitos? ¿A quien, por ejemplo, se ha ido a vivir a Sopelana y tiene que seguir teniendo una tarjeta de residente y aparcar en Bilbao en detrimento de nuestros vecinos y vecinas?», ha cuestionado.

De cualquier modo, ha asegurado que se van a analizar «uno a uno los casos de cada una de esas personas usuarias que no han podido renovar el distintivo».

"sustos y disgustos"

La portavoz de Elkarrekin, Ana Viñals, ha lamentado que, desde que en octubre de 2023 se comenzó a implementar la nueva normativa de la OTA, «las personas usuarias no han ganado para sustos y disgustos que han sido fruto de errores».

Según ha indicado, las multas que se pusieron a las personas que «desconocían haber perdido su tarjeta por no cumplir los requisitos y a las que no se comunicó del cambio debidamente» y que han sido multadas «no deben tramitarse a no ser que se pueda determinar técnica y objetivamente que algunas personas usuarias actuaron de mala fe».

El edil de EH Bildu Xabier Fernández también ha criticado que, «si el propósito era regularizar vía electroshock de 50 euros, se puede decir que el objetivo está cumplido, pero tenemos dudas de si era el método más eficiente».

Según ha indicado, «si se tiene desde noviembre de 2024 una comparativa entre las bases de datos y se comprueba que hay personas usuarias que no tienen su tarjeta en regla y por lo tanto no tenían derecho a aparcar, quizá era mejor avisarlas» y no esperar a sancionarlas «para luego tener que dar marcha atrás».