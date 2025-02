Turull pide a Illa "que alce la voz" ante la condonación de deuda del 20% y que no afecte a la financiación singular

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha pedido este jueves al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que rompa su «silencio» y «alce la voz» ante la condonación de la deuda del 20% a Catalunya frente al 50% de Andalucía, y ha advertido de que esto «no puede ir en contra del acuerdo de financiación singular». Además, ha calificado de «antipolítica» y de «sectario» que las comunidades del PP abandonaran ayer el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Turull, que ha intervenido en el Forum Europa-Tribuna Euskadi, presentado en Bilbao por el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, se ha referido así a la condonación de un 22% de la deuda de la Generalitat de Catalunya con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lo que equivale a 17.104 millones de euros, en base al acuerdo alcanzado entre ERC y el Gobierno del Estado.

También ha criticado al hecho de que los consejeros de Hacienda de las comunidades gobernadas por el PP abandonaran este pasado miércoles por la tarde la reunión del CPFF que debatía la propuesta del Gobierno de condonar más de 83.252 millones de euros de deuda autonómica, al considerar que lo que ha hecho el Partido Popular «es la antipolítica».

«Es por un tema sectario. Están en juego muchos recursos que son de tu comunidad y te plantas para hacer un gesto político de confrontación política entre el PP y el PSOE», ha señalado.

Según ha dicho, es la forma contraria de hacer política a la que tiene Junts, que «ha asumido muchos riesgos». «Es verdad que este acuerdo del FLA es aquello de mirar el dedo y no mirar la luna», ha indicado, para precisar «cómo sufren» los catalanes el tema de la financiación, y «la envidia» que les da Euskadi, que cuenta con el Concierto Económico.

«Nos gustaría saber por qué a Cataluña se le perdona o condona el 20% de la deuda y a Andalucía casi el 50%. ¿Esto va a ir en detrimento del famoso acuerdo de financiación singular para Cataluña?, porque no puede ir en contra del acuerdo de financiación singular», ha advertido.

Jordi Turull ha asegurado que Catalunya tiene un déficit fiscal acumulado de 22.000 millones de euros, «que se van y no vuelven». «Y ahora te perdonan 17.000 y parece que te hacen el favor de la vida», ha censurado.

En este sentido, ha explicado que Catalunya «tiene acumulados en los últimos años 43.000 millones de euros de inversiones prometidas consignadas en presupuesto que no se han ejecutado». «La deuda histórica de Catalunya es de casi 400.000 millones de euros. Por eso, nosotros queríamos que lo que se tenía que condonar es el conjunto de la deuda, no solo una parte», ha manifestado.

En todo caso, ha aclarado que no dirán que a Catalunya «no le perdonen 17.000 millones de euros». «Pero no nos queremos engañar porque esto no es el debate, esto es mirar el dedo y no mirar la luna. Por eso, nosotros, primero, vamos a mirar exactamente la letra pequeña del acuerdo, preguntar, hay que dar muchas explicaciones de por qué este desequilibrio entre Andalucía, que se le condona casi al 50%, y a Cataluña al 20%, cuando Andalucía no tiene déficit fiscal, más bien al contrario», ha insistido.

Turull ha subrayado que, «en cambio, en Catalunya se sigue agravando sistémicamente el déficit económico, y esto en que se traduce en tensión de los servicios» porque «no se puede dar respuesta a los servicios de los ciudadanos».

"el silencio de illa"

El secretario general de Junts ha lamentado, «una vez más, el sonoro silencio del President de la Generalitat», Salvador Illa. «Cualquier cosa que hace, su primera lógica, y a partir de aquí declina sus actuaciones, es 'no vayamos a molestar a Pedro Sánchez'. A partir de ahí lo hace todo: silencio con el techo de gasto, silencio cuando nosotros estamos defendiendo las inversiones en Tarragona, silencio cuando estamos hablando de la condonación de la deuda, silencio, silencio, silencio, para no molestar a Pedro Sánchez», ha reprobado.

Por ello, ha señalado que le gustaría que Illa «alzara la voz» para pedir explicaciones sobre «por qué a unos les condonan el 50% y a otros solo nos condonan el 20%, cuando unos no sufren déficit fiscal y los otros sí que sufrimos déficit fiscal».

Legislatura estatal

El dirigente de Junts ha insistido en que no negociarán los Presupuestos Generales del Estado, si antes no acredita el Ejecutivo «el cumplimiento de los actuales». Preguntado sobre si cree que la actual legislatura estatal se podrá culminar, ha señalado que «depende de cómo acabe» su relación con el PSOE, «después tendrá que ser el presidente del Gobierno, con sus convicciones democráticas», el que «tendrá que decidir si sigue gobernando con la mayoría parlamentaria en contra en el Congreso de los Diputados o no».

«Si eres de convicciones democráticas, y si ves que la Cámara que te ha elegido presidente, te retira su confianza por mayoría, solo hay una solución. Pero eso es anticiparse a ver cómo evoluciona la prórroga que nos hemos dado y, por tanto, quien tiene el botón de convocatoria es este Gobierno, igual que en Catalunya la tiene el president Illa», ha precisado.

Según ha asegurado, Junts «trabaja en Catalunya para ofrecer a los ciudadanos alternativa y esperanza, no al derrumbe de esto y lo otro». «A partir de ahí, están las convicciones democráticas de cada uno. Por tanto, no sé si la legislatura tiene más o menos vida. A mí me parecería muy fuerte de cara a la democracia del Estado español que haya un Poder Judicial, que está pasando, que está haciendo de Poder Legislativo, y que hubiera un Ejecutivo de espaldas al Legislativo. Sería muy sintomático de qué tipo de democracia hay en el Estado español», ha apuntado.

Jordi Turull ha resaltado que Junts «no tiene obligación de dar estabilidad parlamentaria al PSOE porque sí», y ha asegurado que, si los socialistas cumplen lo comprometido, ellos «van a cumplir». «En el PSOE nadie puede sentirse engañado. Los de Junts les dejamos muy claro que no formamos parte de ningún bloque ideológico de los unos contra los otros, no vamos a salvar a unos de los otros, vamos allí a defender votación a votación los intereses de Catalunya», ha señalado.

Tras subrayar que su interés ni vocación «no es erosionar al PSOE por erosionar», ha precisado que tampoco lo es «convertirse en muleta» de los socialistas. Por ello, ha dicho que en las votaciones en el Congreso piensan en si la iniciativa que se debate «avanza o no, aunque sea un poco, en el reconocimiento nacional de Cataluña o en la consolidación del 'café para todos».

Por ello, la rechazan en caso de que contribuya «al café para todos». También votan en contra de aquellas cuestiones que «incrementen el infierno fiscal» que, a su juicio, se vive en Catalunya.