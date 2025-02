PSOE-A critica la "traición histórica" de Moreno con la condonación de deuda: "Si no rectifica lo pagará muy caro"

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márzquez, ha cargado este jueves con dureza contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno, por la decisión de abandonar junto al resto de comunidades gobernadas del PP la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) antes de debatir la propuesta del Ministerio de Hacienda para condonar 17.891 millones de euros de deuda de la comunidad y ha advertido de que «lo pagará muy claro si no rectifica» lo que ha calificado como una «traición histórica».

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A, Márquez ha asegurado que Moreno encara el 28-F tras «perpetrar la mayor traición al pueblo andaluz en su historia reciente», que ha llegado a equiparar con la «actitud de la derecha» en el referéndum por la autonomía plena de 1980. «Igual que entonces salió a decirnos 'andaluz, este no es tu referéndum', robándonos todas las oportunidades de futuro, de esperanza y de ilusión que tenía el pueblo andaluz, ayer nos dijeron 'andaluz, no vas a tener lo que te corresponde, vamos a rechazar lo que esta tierra merece».

La nueva 'número dos' del PSOE-A ha defendido que esta actitud no puede «pasar desapercibida» y Moreno está «obligado a explicar por qué ha rechazado una medida objetivamente positiva para Andalucía» demostrando representar un andalucismo «falso y de pacotilla que a la mínima de cambio, ante una llamada de Feijóo, prefiere sumarse a la estrategia del PP nacional en vez de defender Andalucía».

«Para el PSOE-A esto es un antes y un después en la política andaluza y no nos vamos a olvidar, vamos a poner todos los días al señor Moreno Bonilla ante el espejo, especialmente cuando alardea y se pone la pulsera y el pin diciendo que es más andalucista que nadie», ha añadido Márquez, que ha preguntado a Moreno «quién es para decir que no» a la quita de la deuda porque «será el presidente de la Junta en estos momentos, pero el dinero no es suyo, es de los andaluces, nos corresponde y no podemos dejar de recibirlo porque se lo manda el señor Feijóo».

A su juicio, la «guinda del rídículo» fue el «numerito» de «levantarse de la mesa» del CPFF en la que «el Gobierno de España está ofreciendo más recursos que nunca a Andalucía», con lo que a Moreno «se le va quitando la careta» pese a su afán por presentarse como un «señor moderado que dialoga y llega a acuerdos».

Márquez ha cargado también contra la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, a la que ha acusado de «intentar tapar con bulos y mentiras» su actitud en el CPFF. En primer lugar, ha defendido que el acuerdo sobre financiación autonómica aprobado por el Parlamento andaluz en 2018 «también con el voto del PP-A» ya se pedía «la condonación de la deuda» para negar a continuación que el ahorro en intereses que supone la oferta del Ministerio «no se pueda gastar para blindar los servicios públicos».

«Andalucía lleva años reclamando que se condone nuestra deuda, es la tierra más beneficiada de este acuerdo y recibirá más de lo que pidió Moreno Bonilla hace un año. ¿Por qué rechazan el dinero? Que no nos mientan ni nos cuenten cuentos. Aquí la única realidad es que Moreno Bonilla prefiere anteponer los intereses del PP a los intereses de Andalucía en lo que supone un error porque jamás un Gobierno ha rechazado dinero por una estrategia nacional», ha subrayado.

La vicesecretaria general del PSOE-A ha recomendado a Moreno que «pase de la pantalla de la confrontación con el independentismo» porque ahora en Cataluña «hay un presidente socialista» y el PSOE ha cerrado un acuerdo con ERC para condonar la deuda «pero la primera condición que pone María Jesús Montero es que la deuda se va a perdonar a todas las comunidades y cuando se llega a un acuerdo Andalucía es la comunidad más beneficiada».

También ha pedido al Gobierno andaluz del PP-A que deje de «enredar» con la reforma del sistema de financiación autonómica porque abrir este debate para que Andalucía alcance una financiación justa «no es incompatible» con aceptar la quita de la deuda y ha augurado que el PP «terminará rectificando» como hizo con el Real Decreto de la subida de pensiones.