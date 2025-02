El consejero de Hacienda aragonés considera que "cualquier tema que toca Montero lo embarra"

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha manifestado este jueves que «hay un problema muy serio que nos estamos encontrando, que el Ministerio de Hacienda, con la señora Montero a la cabeza, cualquier tema que toca lo embarra».

«No sabemos si es por su condición de candidata a la Junta de Andalucía, o por su condición de miembro del Gobierno de Sánchez, o por ambas. Pero no puede ser que temas importantísimos para la financiación de Aragón estemos constantemente en el barro, en el lío y en la indefinición», ha afirmado en declaraciones a Europa Press.

Asimismo, ha lamentado: «No sabemos nada de las entregas a cuenta, no sabemos nada de la senda de déficit, no sabemos nada de la financiación autonómica y, ahora tenemos el lío este de la deuda. Tiene que sentarse en una mesa, llegar a acuerdos y solucionar los problemas, no embarrarlos».

Bermúdez de Castro ha recordado que en la comisión preparatoria, previa al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que abandonaron las comunidades autónomas del PP, los representantes de Aragón solicitaron la retirada de la orden del día la propuesta del Ministerio de Hacienda para la condonación de la deuda y que se abordara la reforma integral de la financiación autonómica.

«Nosotros expusimos claramente la necesidad de retirar este punto en áreas del consenso, en áreas del acuerdo, y que la reforma de la deuda se plantease en la globalidad de la reforma de la financiación autonómica. Entendemos que no puede ser un parche aparte tratar la deuda sin tratar lo que es el todo, que es la financiación. Por esa razón, y en aras de llegar a un acuerdo, lo que pedimos fue la retirada del punto», ha añadido.

El consejero aragonés ha continuado diciendo que «no hicieron ni caso, lo que pretendían es votar un acuerdo sin ningún tipo de explicación, sin saber los criterios, sin saber cómo hayan llegado los datos, y con unas diferencias palpables entre todas las comunidades, y sobre todo, si nuestra deuda quedaba claramente perjudicada, pues nos fuimos abocados a ni votar a no hacer caso de este paripé, de este trágala».

Bermúdez de Castro ha apuntado que ahora viene el proceso parlamentario, va al Congreso de los Diputados «y hay que ver cómo sale esta ley». La ministra de Hacienda "anunció ayer, al parecer, que iba a tener contactos bilaterales con todas las comunidades, pero claro, si no sabemos qué ley se va a salir, cómo se hacen las cosas, cómo influye esto en la financiación, pues lógicamente llegar a acuerdos es muy complejo.

La deuda sigue estando

«El otro día escuchaba a la portavoz, a la señora Alegría, decir que esto es como cuando te pagan la hipoteca. No, no, es decir, si usted no tiene ninguna hipoteca y yo tengo una, ¿qué pasa, la compartimos?. Eso no es así. Lo que está claro es que aquí hay un problema de que nos están intentando manipular de una forma tremenda, es decir, la deuda sigue estando allí», ha subrayado.

Bermúdez de Castro ha avisado de que «cuando los ciudadanos este año paguen la declaración de la renta, que sepan que parte de ese pago va a ser para pagar los desmanes, los desfalcos y la juerga de Puigdemont. Con el impuesto de los aragoneses se va a pagar la deuda generada por Waterloo, por las embajadas y por todo el juego de los independentistas».

Para el consejero de Hacienda, «si Sánchez fuera valiente, lo que haría sería convocar elecciones y enfrentarse a los ciudadanos. Sánchez no se presentó ni con amnistía, ni se presentó con la quita, ni se presentó con los indultos, ni se presentó con nada de esto. Se presentó con otro programa electoral. Y por el simple hecho de mantenerse en el Gobierno, lo que hace él es cesión tras cesión y esto no puede ser».