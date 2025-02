Bernabé cree que la "nueva versión" de Mazón sobre su llegada al Cecopi pasa de una "defensa política a una judicial"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, considera que «la nueva versión» dada hoy por el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, sobre cuándo llegó al Cecopi el día de la dana --ha aseverado que lo hizo a las 20.28 horas, después de que se enviara la alerta a la población-- responde a que «ha pasado quizá de una versión de defensa política a una versión de defensa judicial».

Además, Bernabé ha subrayado que ella «nunca» ha «dicho lo que ha hecho» el 'president' Mazón el pasado 29 de octubre --cuando la barrancada arrasó parte de la provincia de Valencia-- sino que «debería dar explicaciones de lo que hizo o no hizo». «Es él quien dijo que llegó allí a partir de las siete de la tarde. Yo nunca he dicho lo que ha hecho o ha dejado de hacer. He dicho que debería dar explicaciones de lo que hizo o de lo que no hizo. Todo lo que yo he hecho lo he dicho desde el primer día. Desde el primer día he dado las explicaciones y siempre las mismas. Siempre», ha manifestado.

«Yo no sé cuándo llegó. Yo siempre he dicho que yo le vi cuando ya se había mandado la alerta. Yo no sé cuándo llegó y no me corresponde a mí decirlo, he dicho siempre la misma versión. Quien dijo que llegó a las siete es él. Pues alguien tendrá que explicar por qué no mandaron la alerta antes», ha relatado Bernabé, que ha instado a la Administración autonómica a explicar «si hay una relación del envío del mensaje con la llegada de Mazón». «Es que es a ellos a quien les corresponde contestar a eso, no a mí».

De este modo lo ha expuesto la delegada, en declaraciones a los medios este miércoles, después de que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, haya afirmado que llegó al Cecopi a las 20.28 horas el día de la dana y que en «ningún momento nadie» le esperó para mandar la alerta. «Después de cuatro meses ha dicho que ha llegado a las 20.28 al Cecopi, y cuatro meses hemos estado escuchando una infinidad de versiones y mensajes, de declaraciones y tuits donde se han dado otro tipo de informaciones», ha lamentado Bernabé, que ha considerado que esta novedad aportada por Mazón «ha pasado quizá de una versión de defensa política a una versión de defensa judicial».

Pilar Bernabé ha defendido que ella ha estado «desde el primer día dando explicaciones» tanto «en la puerta del Cecopi» como en los municipios afectados por las inundaciones. «Todos los días he atendido a los medios, todos los días he dado explicaciones y todos los días he dicho lo mismo», ha recalcado.

En este punto, ha hecho hincapié en que el Cecopi «empezó a las cinco de la tarde» del 29 de octubre, «muy tarde» dado que días antes, el 24, «se activó el Plan Especial de Inundaciones». Por ello, se ha preguntado «qué se hizo hasta el 29 a las cinco de la tarde desde el 24 que se activa el plan». «Eso no nos lo han explicado y eso es clave en la prevención y en la protección civil, que es competencia de la Generalitat», ha agregado.

Dicho esto, ha argumentado: «Yo sé que les molesto --a la Generalitat--, que les incomodo, porque les recuerdo lo que tenían que haber hecho y no hicieron. Porque les recuerdo que hay un Gobierno --el de España-- que a las siete y media de la mañana, cuando se activa una alerta, se pone en alerta. Que cambia su agenda y reúne a todos los estamentos y las agencias para coordinarse y ponerse a disposición de quien tiene el mando único».

No obstante, la delegada del Gobierno ha advertido de que las hemerotecas «juegan a favor o en contra de quienes cambian sus versiones» y, en este caso, «está a favor de unos y en contra de otros». «Y solo hay que valorarlas y la hemeroteca contesta a cada uno de los bulos», ha señalado.

"nos fundieron a negro y nos dijeron que paraban"

Bernabé ha sostenido que a las 17.00 horas del 29 de octubre se vivieron en el Cecopi «escenarios muy complicados»: «Y nos pararon, nos fundieron a negro y nos dijeron exactamente que paraban para pensar y que, cuando tomaran una decisión, nos dirían lo que iban a hacer. Estuvimos una hora parados. Es que esto lo he explicado tantas veces... que hoy volvamos aquí a volver a decir lo mismo para ver si alguna vez me equivoco en un minuto... es a lo que están jugando».

«Yo les digo que a las siete y media nos pararon para escribir el mensaje. Y cuando volvieron a conectar, que ya se supone que se había mandado la alerta. Con esos minutos van a jugar, yo qué sé», ha alegado Bernabé, que ha reconocido que la tarde del 29O fue para ella «la peor» de su vida.

«Cuando estaba sonando el ES-Alert, yo estaba hablando con los alcaldes que me estaban diciendo que se estaban muriendo sus vecinos. Yo no he cambiado ni una sola versión y no puedo explicar algo de lo que hizo otra persona. Yo le puedo decir que nosotros estábamos apagados para que escribieran un mensaje. Lo que pasaba allí, yo no lo sé», ha añadido.

De cualquier modo, ha insistido en que ella «siempre» ha dicho «las mismas cosas» sobre la tarde del 29O: «Cuando nos paran y nos vuelven a conectar a las siete, nos dicen que van a mandar el ES-Alert. Ahí yo estaba preocupada porque llegara a toda la provincia. Y ya había visto las imágenes del puente de Picanya. No yo, toda España las había visto».

"a mí me da igual" dónde estuviera mazón

Sin embargo, ha lamentado que en esta «nueva versión» aportada por Carlos Mazón «no sabemos dónde estaba» el jefe del Consell. «O lo sabe porque hoy creo que ha dicho que estaba en el Palau --de la Generalitat--. No lo sé, pero es que a mí me da igual. Yo sé lo que he dicho yo, y sé dónde estaba y sé lo que hice. Y sé que a las siete y media --de la mañana-- anulé mi agenda, convoqué a las agencias estatales y a media mañana llamé a la consellera --Salomé Pradas-- para ofrecerle toda la colaboración y a la UME. Y no fue hasta la tercera vez que hablé con ella por teléfono que no se activó. Estos son los hechos», ha relatado.

Preguntada por informaciones periodísticas sobre testigos presentes en el Cecopi que mantendrían que Mazón llegó antes de las 20.28 horas, Pilar Bernabé ha rechazado «entrar en eso» y ha recalcado que ella ha dicho «mil veces» y lo repetirá «tantas veces como sea» que el 'president' de la Generalitat «es el que dijo que llegó allí a partir de las siete de la tarde». «Yo siempre he dicho que lo vi cuando se mandó el ES-Alert. Yo siempre he dicho lo mismo. Es lo que tiene la hemeroteca», ha zanjado.

Dicho esto, ha lamentado que cuatro meses después de la dana se continúe «liados con este tema» y ha reivindicado que la Comunitat Valenciana y también los afectados por las inundaciones merecen «un presidente que esté a la altura» porque Mazón "no lo estuvo el 29

--de octubre-- y sigue sin estarlo".

"cuando me llamen a declarar, iré y explicaré"

En este punto, se ha preguntado si «no hay nadie responsable en el PP que pueda poner un poco de orden» y «dar ya por fin un poco de paz» porque la situación es «insostenible» e «insoportable». «Esto es una calamidad y no hay manera de salir de este bucle», ha lamentado. «Cada vez que sale Mazón, a lo único que contribuye es a generar más dolor, más impotencia y más indignación», ha denunciado.

Frente a ello, ha recalcado: «Ya está bien, ya basta. Yo ya no puedo perder más tiempo en esto. Cuando me llamen a declarar --en el juzgado que investiga la gestión de la dana--, iré, declararé y explicaré. Y ya. Hoy estoy aquí porque es verdad que cada vez son más dirigidas las acusaciones que yo ya ni entiendo, que además es que se contestan solas con la hemeroteca. Pero yo lo digo hoy públicamente: basta ya. No me van a arrastrar con ellos a perder ni un minuto de mi tiempo que es imprescindible para que yo me dedique a la reconstrucción de Valencia, porque es lo que merecen las personas».