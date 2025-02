Pradales llama a actores socioeconómicos a sentarse a la mesa para abordar un salario mínimo, productividad o absentismo

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha llamado a los actores socieconómicos vascos a afrontar, desde la responsabilidad, el actual momento de «incertidumbre global» y sentarse a la mesa para «abordar temas complejos, por espinosos que sean» como el Salario Mínimo Interprofesional, la mejora de la productividad, el absentismo, la salud laboral o las condiciones y salarios de la juventud vasca.

Pradales ha hecho esa reflexión en el marco de su participación en el foro organizado por Deia, en el que ha subrayado que los sindicatos y las organizaciones empresariales vascas juegan «un rol fundamental» en la economía y sociedad vasca.

En este sentido, ante la situación de «incertidumbre global», ha hecho un llamamiento público para que todos los actores socioeconómicos vascos afronten «este momento crucial desde la responsabilidad, se sienten a la mesa, aborden los temas complejos, por espinosos que sean, y acuerden dar pasos conjuntamente primando el bien colectivo».

El Lehendakari cree que hay que «dar un paso adelante todos». «Y mojarnos todos. El Gobierno el primero, dando ejemplo, pero el conjunto de los agentes socioeconómicos vascos también», ha añadido.

A su juicio, hay algunas cuestiones en estos momentos encima de la mesa en relación al marco de relaciones laborales en Euskadi, que se deben abordar, «por muy complejas y espinosas que sean». Por ello, defiende «sentarse en la mesa, dialogar, negociar y buscar, siempre que sea posible, un acuerdo».

En concreto, ve cuatro o cinco temas «relevantes en este momento», uno de ellos el relativo a un Salario Mínimo Interprofesional. Al respecto, ha destacado que el Gobierno vasco está trabajando en un documento para que se pueda abordar esa negociación y, en su caso, un acuerdo contando «con información contrastada».

También considera que se deben abordar temas como la mejora de la productividad en el ámbito empresarial, el absentismo laboral, la salud laboral o las condiciones y salarios de la juventud.

El Lehendakari ha afirmado que todos estos elementos, «que son espinosos», deben estar «en el marco de la negociación y diálogo permanente entre los agentes socioeconómicos vascos». «Y el Gobierno va a favorecerlo porque son temas en los que no podemos mirar para otro lado», ha remarcado.

A su juicio, sería «bueno para el país» y, por ello, ha insistido en su llamamiento a dialogar y tratar de acordar, lo que exige a todos «renunciar a posiciones».

«A todas las partes, a quienes no se quieren sentar, para que se sienten; a quienes se sientan y se levantan para que permanezcan en la silla y a quienes no quieren hablar de determinados temas, para que los aborden. Y desde la honestidad y la sinceridad porque nos estamos jugando la competitivad del país y necesitamos que nos acompañen los agentes socioeconómicos. Esto no es solo una cuestión del gobierno, ni de la patronal, ni de los sindicatos, es una cuestión de todos. Y todos nos debemos involucrar. Y todos nos deberemos dejar pelos en la gatera» ha señalado.

Industria

En su discurso, se ha referido al nuevo Plan industrial Europeo que defiende como «objetivos centrales» impulsar la transición energética y la descarbonización de la economía e incide en la necesidad de bajar los precios de la energía para mejorar la competitividad. Como segundo objetivo, ha citado la defensa industrial de Europa centrada.

Pradales ha apelado a afrontar este nuevo escenario «con inteligencia y valentía, asumiendo la responsabilidad, uniendo fuerzas y activando todas las capacidades» que tiene Euskadi.

«Europa apuesta por reindustrializar el continente y es una gran noticia. Nosotros debemos estar ahí como país, y aprovechar esta gran oportunidad», ha añadido.

Imanol Pradales ha subrayado que el Plan Industrial de Euskadi, que espera esté finalizado en tres meses, va a marcar el camino «para hacer crecer el tejido industrial del presente y anticipar el del futuro».

Además, ha precisado que, paralelamente, están evaluando el Plan vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, para alinearlo con el Plan Industrial; se está desplegando la Estrategia por el Talento y se ha constituido un grupo de Defensa de la Industria.

Talgo

El Lehendakari ha señalado que es clave la colaboración y cree que el «ejemplo más reciente» es la operación Talgo, que ha sido posible gracias a la capacidad de aglutinar diferentes actores vascos «en pos de un objetivo común: un socio industrial, las Fundaciones bancarias y el Fondo Finkatuz».

El Lehendakari ha defendido la colaboración público-privada en la que el Gobierno no pretende asumir el control de una empresa, sino colaborar «en el arraigo, el crecimiento de ese proyecto en beneficio del país».

Pradales ha señalado que no comparten el modelo de quien, al hablar de colaboración público privada «tiene en mente la intervención y el control, desde lo público, de la iniciativa privada».

Tras asegurar que llevan practicando la colaboración público-privada desde hace muchas décadas en Euskadi, ha insistido en que la operación de Talgo «es una buena práctica» porque se han involucrado los cuatro citados socios en "un proyecto industrial que es relevante para Euskadi.

«Creo que vamos a tener que activar más operaciones Talgo en el corto y medio plazo, atendiendo a cómo se está moviendo el mundo y a lo que va a ocurrir en Europa y, obviamente, que va a afectarnos también a nosotros», ha añadido.

En primer lugar, ha aludido al hecho de que hay un tejido empresarial en Euskadi de empresarios familiares que, a veces, «no quieren continuar con la empresa» y, ante la búsqueda de alternativas, «siempre está la tentación de los fondos extranjeros». Pradales cree que hay que tener «una capacidad de respuesta desde el país» para que no se produzca «la pérdida de arraigo».

En segundo lugar, cree que, en este mercado de «incertidumbre», también va a haber oportunidades para empresas vascas que pueden «comprar, salir, posicionarse y reforzarse» y hay que «acompañarlas».

También considera que habrá que «acompañar» a empresas vascas con fondos internacionales en su seno, «que, más pronto que tarde, tomarán la decisión de salir». A todo ello, ha unido el hecho de que hay que abordar iniciativas en el ámbito de las infraestructuras científicas o energéticas.

Pradales ha indicado que, para acompañar todos estos procesos, se necesitan palancas e instrumentos financieros y cree que es el momento de que se produzca una alianza financiera vasca «al servicio de la transformación económico-industrial, tecnológico-científica de este país».

El Lehendakari ha afirmado que el Gobierno «tiene que estar ahí» pero necesita «acompañamiento». En este sentido, ha destacado que en Euskadi hay una cultura de ahorro depositado en EPSVs, unas entidades financieras solventes que permiten que las fundaciones bancarias «acompañen oportunidades», además de otro tipo de instrumentos.

Tras indicar que hay que «alinear todo ello para ponerlo al servicio del país», ha señalado que en marzo presentarán el nuevo Marco de colaboración en el ámbito de las capacidades financieras de Euskadi, un marco «orientado a favorecer el arraigo y crecimiento económico, la atracción de inversión y talento y la apuesta por infraestructuras estratégicas».

Pradales ha destacado que la política financiera es una «palanca fundamental de la competitividad». A su juicio, la política financiera del Gobierno debe aportar capital e inversión pública que «active inversión y ahorro privados» para impulsar la transformación económica de Euskadi. En este sentido, ha defendido aplicar la receta del informe Draghi para que el capital público vasco «juegue un papel multiplicador de la inversión privada en una proporción uno a cuatro».