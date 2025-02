PP advierte que Euskadi es "la más perjudicada" por la quita de deuda porque recibirá "cero" y tendrá menos inversión

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha advertido de que los ciudadanos vascos serán «los más perjudicados» de la condonación de deuda a las comunidades autónomas porque Euskadi va a recibir «cero» de esa quita y, sin embargo, va a sufrir «la minoración de inversiones del Estado» que conllevaría. Por ello, ha cuestionado si al PNV «sus compromisos políticos le impiden ver este efecto» y ha subrayado que «cualquiera al que le preocupen las oportunidades de inversión debería votar en contra».

En declaraciones a Europa Press, el presidente del PP vasco ha coincidido en que, tal y como ha señalado el Gobierno Vasco, la propuesta de condonación de los 83.252 millones de la deuda a comunidades autónomas anunciada por el Ejecutivo central no va a afectar «a corto plazo» a Euskadi ya que la actual ley de Cupo está vigente hasta 2027.

A juicio de Javier De Andrés, «lo razonable es pensar que, como en la base del cálculo del Cupo no figuraba», en este momento Euskadi está «protegida» de pagar por ese concepto, si bien ha subrayado «otra cosa es que en el año 2027 es posible que sí que empiece a computar» y, dado que «sí que será un gasto del Estado, entonces tendremos que pagar la parte que nos corresponda».

En todo caso, ha subrayado que «en que lo que sí que afecta» a Euskadi esta condonación de deuda es «en la minoración de la capacidad de gasto» del Gobierno central. «Si se suman 83.000 millones nuevos de euros de deuda del Estado, eso merma la capacidad de inversión del Estado, y eso sí que nos va a afectar», ha insistido.

El presidente del PP ha recordado que, de la cuantía condonada a las comunidades autónomas, «va a venir cero» al País Vasco al contar con su propio modelo de financiación distinto a las regiones del régimen común. Por ello, ha incidido en que «a los vascos no nos interesa para nada que esto salga adelante».

De hecho, a su entender, los ciudadanos de Euskadi son «los más interesados en que esto no salga» porque, mientras «Cantabria o La Rioja o Murcia o especialmente Cataluña van a ver minorada sus deudas y van a liberar capacidad de gasto, a nosotros eso no nos afecta en nada pero perdemos toda la capacidad de inversión del Gobierno, que podría ir al tren de alta velocidad, a puertos, a aeropuertos o cualquiera de las competencias no están transferidas».

Así, ha advertido de que una menor inversión puede afectar a proyectos actuales y otros podrían hacerse en el futuro porque «el volumen es muy importante» y, por tanto, «pensar que esto no nos va a afectar es tener una visión completamente fuera de la realidad».

«Nos va afectar en la parte negativa lo mismo que va a afectar en el resto de España, pero con la desventaja de que aquí no vamos a tener ninguna minoración de la deuda. O sea, que somos los más perjudicados. Y esto no lo está diciendo el Gobierno Vasco», ha planteado.

Votar en contra

Ante esta situación, De Andrés ha señalado que, cuando este asunto sea tratado en el Congreso, «hay dos votos de la representación vasca que están en contra», en referencia a los dos diputados del PP, y, sin embargo, «los demás votos de los representantes vascos no se sabe qué es lo que van a hacer».

En este sentido, ha cuestionado si el PNV no está analizando este «perjuicio» a Euskadi o «es que sus compromisos políticos le impiden ver el efecto que esto va a tener en la minoración de inversiones que, lógicamente, afectarán al País Vasco como al resto de España».

«No es lo mismo tener un Gobierno de España que gaste bien, que invierta bien o un Gobierno de España que lo que hace es hacer las cosas de esta manera por las presiones políticas que tiene de algunos de sus socios», ha manifestado.

Por ello, ha insistido en que a «cualquiera que le preocupe las oportunidades de inversión que pueda hacer España en el País Vasco debería de votar en contra de eso».