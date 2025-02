El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, ha asegurado que no es el momento de entrar a valorar si el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, actuó correctamente el pasado 29 de octubre, día de la dana que arrasó la provincia de Valencia, ya que él no formaba parte del Consell ese día y es algo que «está judicializado y cuando se tenga que resolver será en sede judicial». «Esto no es un tribunal popular», ha zanjado.

En cualquier caso, ha afirmado que se siente «del todo» respaldado por el gobierno valenciano, «sin fisuras», y que «en absoluto» se ha planteado dimitir desde que fue nombrado. Además, ve «irrelevante» que Vox le tache de infiltrado del Gobierno de Pedro Sánchez y cree necesario «rebajar el nivel de crispación» y dejar «el enfrentamiento político por el enfrentamiento». Pampols, en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, ha lamentado la falta de coordinación con el Gobierno para afrontar la reconstrucción de Valencia tras la dana y ha pedido más fondos estatales para ello. «Denos dinero, que el talento ya lo ponemos nosotros», ha dicho, y ha avanzado que cuando se apruebe el plan de recuperación se trasladará al Gobierno para decirle: «esto es lo que falta por hacer». Según ha explicado, tras casi 120 días desde la dana «se ha hecho mucho más de lo que se ve» en la reconstrucción y el Consell está centrado en realizar «un diagnóstico preciso» de las necesidades para, a partir de ahí, lograr la «desescalada» total de todos los municipios que siguen en nivel 2 de emergencia. (((Seguirá ampliación)))