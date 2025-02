Mazón dice que llegó al Cecopi a las 20.28h el día de la dana: "En ningún momento nadie me esperó para mandar la alerta"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que el 29 de octubre, --el día de la trágica dana que arrasó parte de la provincia de Valencia y causó más de 220 víctimas mortales-- llegó al Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) a las 20.28 horas y que la alarma al móvil le sonó llegando a este órgano.

Así lo ha aseverado el dirigente autonómico un día después de que la Generalitat haya trasladado a la jueza que investiga los hechos que Carlos Mazón no se encontraba en el Cecopi a las 20.11 horas, cuando se envío el mensaje ES-Alert a la población. Preguntado por los medios por dónde estuvo entones hasta las ocho y media de aquella tarde, el jefe del Consell sostiene que «primero en el Palau (de la Generalitat) y después de camino al Cecopi».

Mazón, en manifestaciones antes de un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, ha vuelto a cargar contra el Gobierno y ha considerado que con la respuesta a la jueza «se ha demostrado que todo es falso» y ha reprochado que durante cuatro meses se le ha intentado «criminalizar».

En la misma línea, ha negado que haya cambiado su versión: «Pero ¿quién cambió la versión? De verdad, es que no entiendo el cambio de versión, ¿cuándo es? Evidentemente, las 20.28 son después de las 19.30 es un hecho fáctico, ¿no? ¿Cuándo he mentido? Repasen mi comparecencia en Les Corts Valencianes, que siempre dije lo mismo».

Y ha reiterado: «¿Cambio de versión? Jamás. Son otros los que aseguran que me vieron y es mentira. Son otros los que dicen que interferí o que di la autorización previa y es mentira. Los que tienen un problema de credibilidad son los que se ha demostrado una y otra vez, los que dicen que estaba incomunicado, que han dicho las mentiras. Una y otra vez, cuatro meses seguidos, llamando a la gente a que me llame asesino con una mentira tras otra... Ya está bien de tanta mentira. Ya está bien».

El presidente ha lamentado los «mantras absurdos» que lleva escuchando «cuatro meses ininterrumpidos»: «Llevan cuatro meses con una versión, con la contraria, con el único objetivo de hacer política y de criminalizarme a mí y a la Generalitat, fundamentalmente a mí».

Entre estos «mantras» ha citado las afirmaciones que sostienen que estuvo incomunicado la tarde del 29O o que el Cecopi le esperaba para enviar la alerta. «Así, una y otra vez. Han llegado a decir que cuando llegué al Cecopi me vieron paralizando la reunión para que me pusieran al día y que eso interrumpió y retrasó aún más el envío de la alerta. Hemos demostrado una y otra vez que todo eso es falso, que en ningún momento estuve incomunicado. Creo que ha quedado claro que en ningún momento nadie me esperó para mandar la alerta ni se requirió mi autorización, porque eso era falso, y que en ningún momento paralicé ninguna reunión para que nadie me pusiera al día de nada».

Mazón --que ha asegurado que ayer «algunos directores de medios de comunicación» le llamaron para pedirle disculpas que él «acepta y agradece»-- ha insistido en que «se han producido mentiras tan flagrantes» como las de la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, o el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, «que aseguran incluso» haberlo visto interrumpiendo una reunión reuniéndose aparte con la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, y «paralizando el envío del ES-Alert».

«Y eso es falso. Cuatro meses tratando de llamarme asesino, criminal, sinvergüenza. Todos los días. Bajo el mantra de que estaba incomunicado. Y es falso. Bajo el mantra de que paralicé un envío. Y es falso. Bajo el mantra de que interferí lo más mínimo en cualquier envío a la población que se pudiera realizar por parte del Cecopi. Y es falso. Bajo el mantra de que paralicé reuniones y que retrasé decisiones. Es falso».

«¿Y AHORA QUÉ HACEMOS?»

«¿Y ahora qué hacemos?», se ha preguntado Mazón, que ha augurado un «nuevo giro para tratar de criminalizarlo»: «decir que la orden la pude dar por teléfono, que tiene la misma credibilidad que todas las versiones anteriores».

«Digo yo, que si estaba perfectamente comunicado desde que empezó el Cecopi, ¿cómo me estaban esperando a mí para dar la orden por teléfono a las siete y media o a las ocho si desde las cinco y media ya estaba comunicado?. Si había información y tenían que esperar a que yo diera la orden, ¿por qué no me lo dijeron a las cinco y media? O a las seis, o a las seis y cuarto, o a las seis y media, o a las siete, ¿no? Ese va a ser el nuevo giro, que tiene la misma credibilidad como cuando la delegada del gobierno dice que me vio interfiriendo, paralizando o interrumpiendo o autorizando el envío de esa alerta o el secretario de Estado que ha dicho varias veces que me estaban esperando para tomar la decisión».

Para Mazón, «lo único que ha quedado acreditado es que el Gobierno de España no alertó, no dio ninguna información sobre el barranco del Poyo, que es lo que ha motivado la inmensa mayoría de las desgraciadísimas víctimas que hemos tenido». «Esta es la verdad, que nadie estaba esperando al presidente de la Generalitat, que ni preside, ni dirige, ni coordina el Cecopi, como ningún presidente de comunidad», ha aseverado.

«Ya está bien --ha continuado-- de tanto bulo y tanta mentira. Van cambiando el relato con un asunto muy serio, en el que estamos por la recuperación, en el que estamos tratando de acelerar al máximo la recuperación que merece nuestro pueblo recabando ayudas de otras administraciones».

Los periodistas le han interrogado por si antes de las 17.30 estaba comunicado, a lo que ha respondido: «Si la reunión de Cecopi empieza a las 17.00 y yo empiezo a tener información de Cecopi a partir de las 17.30 me parece un periodo de tiempo bastante razonable. ¿De qué me iban a avisar antes si el Gobierno no había avisado del Poyo, si es que la última información que tiene en el Cecopi del Gobierno con respecto al barranco del Poyo es que estaba en 26, y luego acabó en 1.600. Informaron ya cuando se estaba arrasando Paiporta. ¿Pero de qué me iban a informar antes de las 17.30?», ha cuestionado.

Cuando se le ha apuntado que a mediodía Utiel ya había resultado afectado y el río Magro desbordado, ha apostillado: «Efectivamente, y estaba perfectamente informado de que estaba activada la UME, de que los recursos estaban puestos en marcha, de que las primeras misiones en la parte norte de la provincia en Utiel se estaban realizando, y se me seguía informando sobre la actividad que se estaba realizando. Ni más ni menos».

Y cuando se le ha inquirido si esa situación no le pareció «suficientemente importante para ir al Cecopi antes», Mazón ha declarado que el órgano «estaba válidamente constituido» y él llegó «nueve horas antes que la delegada del Gobierno, que dirige el Cecopi, y en cualquier caso siempre antes que el presidente de la Confederación Hidrográfica (del Júcar), que jamás fue» físicamente.

NO ES MIEMBRO DEL CECOPI

«La delegada del Gobierno no llegó presencialmente al Cecopi hasta las seis de la mañana del día siguiente y yo estaba ya a las 20.28, sin ser miembro de Cecopi. Entonces, ya está bien de tanta mentira, ya está bien de tener que responder a la nueva versión, al nuevo invento, solo con la intención de criminalizarme».

«Es una barbaridad lo que está ocurriendo», ha considerado Mazón, que remarcado que «o se tiene respeto a la verdad o no se tiene». «Es materialmente imposible informar cuando el Gobierno no informa; es materialmente imposible advertir de lo que estaba ocurriendo en el barranco del Poyo si el Gobierno a mediodía dice que estaba casi seco y no advierte ni de la riada ni de lo que viene hasta casi las siete de la tarde por un correo entre cientos de correos». «Son otros los que tienen que empezar a responder ya porque yo llevo cuatro meses soportando una mentira tras otra», ha zanjado.