STEPV alerta de "incidencias" en la plataforma para votar la lengua base

El Sindicat de Treballadores i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) asegura haber detectado «varias incidencias» en el procedimiento de votación de la lengua base, entre ellas «dificultades para elegir la opción de valenciano desde el móvil», «dudas de sobre las zonas de influencia y limítrofes» y la imposibilidad de ejercer el derecho de rectificación.

El sindicato asegura que este martes --primera jornada de la consulta, que se prolongará hasta el 4 de marzo-- la plataforma «se ha colgado varias veces». Fuentes de la Conselleria de Educación han apuntado que a primera hora se ha dado un momento de «alta demanda» que ha podido provocar alguna incidencia, pero ha sido solucionada y ya se puede votar «con normalidad».

Pero además, STEPV alerta de otras cuestiones, como problemas para acceder con la clave propia. En este sentido, explica que el sistema te da tres opciones para acceder: crear una clave propia, usar la clave permanente/certificado digital o el DNI electrónico. Hay personas que no han podido crear la clave propia y han tenido que recurrir a las otras opciones.

Por otra parte, señala que una de las preguntas que se tiene que contestar, para el alumnado de sexto de Primaria que el curso que viene pasa al instituto, en caso de que «sobre» si no hay plaza para la lengua que ha elegido, es si el IES está en zona de influencia o limítrofe.

La inmensa mayoría de las familias, advierte la organización sindical, «no saben qué elegir en esta opción porque desconocen las zonas y es una cuestión decisiva, porque si se equivocan en la respuesta tendrán una puntuación inferior en caso de que, cuando llegan al instituto, no haya bastante plazas para la lengua que han elegido y serán enviados a un grupo de la otra lengua».

Además, STEPV recalca que, una vez se envía la consulta, «ya no se puede rectificar ni corregir los errores, un hecho que atenta contra el derecho a la rectificación». De hecho, apunta que la mayoría de las consultas que han llegado han sido sobre esta cuestión.

Otro «problema» del que han sido informados y que, según dicen, «se está extendiendo por las redes sociales», es que si se hace la consulta desde el móvil en vertical, la opción de lengua base valenciano no se puede elegir, puesto que el círculo para marcar esta opción no aparece. En cambio el círculo para marcar la opción castellano sí que aparece y es muy fácil marcar castellano cuando en realidad se quiere marcar valenciano. Además, no se puede elegir el país (sólo algunos países que empiezan por A), puesto que el desplegable no funciona.

En conclusión, STEPV considera que «la plataforma para acceder a la consulta presenta dificultades de acceso y muchas familias de sexto de Primaria contestarán mal la opción de zona de influencia/limítrofe, hecho que las perjudicará en un futuro para el desempate en caso de que no haya suficientes plazas en la lengua elegida». Igualmente, «las votaciones desde el móvil presentan problemas añadidos que pueden desvirtuar totalmente el resultado».

En definitiva, «un lío que tendrá consecuencias si los resultados no son los que las familias realmente han elegido, ya que generará numerosas reclamaciones», concluyen,