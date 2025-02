La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha exigido al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, aclarar la hora a la que llegó al Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) el 29 de octubre --el día de la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia y dejó más de 220 víctimas mortales-- lamentando haber escuchado «tantas versiones» sobre aquel día y preguntándose «quién dice la verdad».

«¿Quién dice la verdad? ¿El señor Mazón o el señor Mompó? ¿O cada uno miente cuando interesa en el lugar que corresponde?», se ha preguntado Morant en declaraciones a los periodistas desde el Senado.

Cuando se le ha preguntado sobre el hecho de que el máximo responsable de la corporación provincial haya trasladado hoy en la Comisión de la Dana de esta institución que Mazón no estaba en el Cecopi cuando se envió la alerta a la población a las 20.11 del 29 de octubre, Morant ha señalado: «Yo no estuve en la reunión del Cecopi, pero he escuchado tantas versiones... Todos hemos escuchado al señor Mazón decir que llegó al Cecopi. Todos lo hemos escuchado. Entonces ahora, ¿quién dice la verdad? ¿El señor Mazón? ¿El señor Mompó? ¿O cada uno miente cuando interesa en el lugar que corresponde?».

En cualquier caso, la líder del PSOE valenciano ha asegurado que su formación «respeta» el trabajo de la jueza que está investigando la gestión de la dana y que está poniendo «negro sobre blanco», que es la Generalitat «la única responsable en Protección Civil».

«¿Qué se hicieron los días y las horas previas a la riada? ¿Qué se hizo en el momento de la riada y qué se hizo en las horas posteriores? Es lo que se tiene que aclarar. Y la jueza ha hecho una afirmación también tan rotunda como esa, que es que se podían haber salvado vidas, que las muertes eran evitables», ha sostenido Morant.

Qué se contaron mazón y mompó

Sobre el número de llamadas que detalló este lunes Mazón en un desayuno informativo en Madrid, Morant le ha cuestionado sobre el contenido de esas llamadas entre el presidente de la Generalitat y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.

«Es que en esas discusiones y en esas conversaciones se discutía si enviar o no un mensaje que llegó tarde a la población. Tarde y mal, porque además tampoco, y también es algo que dice la jueza, tampoco alertaba a la ciudadanía para que se protegiera. Por tanto, bienvenida sea esta investigación que aclarará los detalles de una tarde fatídica para los valencianos, pero sobre todo de una gestión negligente y mentirosa por parte del señor Mazón», ha sentenciado Morant.

Finalmente, la líder del PSPV ha reprochado a Mazón que acudiera este lunes a «buscar una excusa en Madrid» para no estar en la Crida de las Fallas porque «la ciudadanía valenciana ya no le soporta».

«Y ayer se vino aquí a Madrid a seguir insistiendo en unas mentiras que son tan insoportables que ni siquiera el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pudo estar allí sentado y aguantarlas», ha aseverado Morant.