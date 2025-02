El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha trasladado en la Comisión de la Dana de la institución provincial que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, no estaba en el Cecopi cuando se envió la alerta a la población a las 20.11 del 29 de octubre.

Así lo han precisado a Europa Press representantes de Compromís y el PSPV presentes en la primera sesión de la comisión, celebrada este martes, versión que Mompó, en declaraciones a los medios de comunicación, ha dicho que no desmentía.

La portavoz de Compromís en la Diputació, Dolors Gimeno, ha relatado a Europa Press que durante la comisión han preguntado si cuando se envió el mensaje de alerta estaba presente Mazón, a lo que Mompó «ha dicho que podría asegurar que no». «No entiendo por qué Mompó se ha guardado esta versión», ha planteado.

En la misma línea, en atención a los medios, Dolors Gimeno ha apuntado que en la sesión lo que se les ha trasladado es que «efectivamente se presupone que en ese momento todavía no había llegado al Cecopi» el jefe del Consell.

Al ser preguntado por si Mazón estaba en el Cecopi en el momento del envío del Es-Alert, Mompó ha recalcado, en declaraciones a los periodistas, que no «desmiente» a la portavoz de la coalición valencianista.

«No voy a desmentir a los portavoces y he escuchado lo que decían. Creo que con eso estoy contestando», ha sostenido Mompó, al tiempo que ha rechazado realizar más manifestaciones al respecto porque hay una investigación abierta y hablará de ello cuando le llamen a declarar.

Cuestionado por la llamada que Mazón realizó a la exconsellera Salomé Pradas a las 19.43 horas --según afirmó el jefe del Consell este lunes--, Mompó ha subrayado que «si estaba hablando por teléfono, evidentemente que no estaría allí» en el Cecopi.

«Yo tengo mi idea de cuando llegó, pero estamos en una investigación judicial y cuando me hagan ir declarar, pues iré a decirlo. Pero insisto que los portavoces han dicho lo que he dicho yo en la comisión y yo no estoy desmintiéndolo. Creo que eso está suficientemente claro», ha sostenido.

Interpelado por si es «una certeza o una impresión» que Mazón no estaba en el Cecopi hasta enviar la alerta, Mompó ha defendido que es «muy difícil» precisar. «Saber si fue a las 20.03 o a las 20.13 es complicado. Pero bueno, insisto que en este caso la portavoz de Compromís ha dicho lo que ha dicho y es lo que hemos hablado en la comisión», ha aseverado.

Al respecto, Dolors Gimeno ha considerado «muy grave» que Mazón no estuviera en el Cecopi la tarde de la dana. «Aún no sabemos cuál es el relato que nos quiere contar el presidente de la Generalitat, pero ni está ni se le esperaba en un lugar donde tenía que estar», ha aseverado.

Por su parte, el portavoz del PSPV-PSOE en la Diputació, Carlos Fernández Bielsa, ha sostenido que en la comisión quieren saber «qué papel jugó» Mompó. Ha considerado «evidente» la «desmemoria es colectiva en el seno del Partido Popular y que la nefasta gestión del presidente Mazón ha provocado muertes».

«Hay una situación de falta de concreción, borrado de mensajes, borrado de llamadas, que no aparecen los números, de 'creo que', 'pienso que'... La ciudadanía necesita respuestas y en la Diputación de Valencia el grupo socialista va a estar a la altura», ha aseverado.

Bielsa ha pedido saber qué pasó entre las 16.00 y las 20.11 horas y por qué el Cecopi se centra en Forata y no en el barranco del Poyo, «que ya se está desbordando y que prácticamente un poco antes de las 19.00 horas ya se está produciendo el desbordamiento del barranco y no se trata como un riesgo real en ese Cecopi, por lo que nos traslada el presidente de la Diputación».

«Lo que está claramente demostrado durante estos meses es que el presidente de la Generalitat ha mentido a los valencianos y valencianas, no ha dicho la verdad, se ha metido en una dinámica de intentar engañar a través de datos que no están contrastados y cada vez que da un dato hay otro dirigente del Partido Popular que dice que no es verdad y lo desmonta. Así no podemos continuar. Si no está capacitado para gobernar, no estuvo capacitado para gestionar la emergencia, tampoco está capacitado para gestionar la reconstrucción», ha sostenido Bielsa.

"reseteando" la historia

Por su parte, Mompó ha afirmado que cree que no le queda por contar «prácticamente nada» sobre el día de la dana, aunque ha puntualizado que más de tres meses después «siempre te vienen cosas a la cabeza nuevas o algún compañero te hace algún apunte y te das cuenta de que sí, y vas reseteando otra vez toda la historia».

No obstante, ha defendido que él mantiene su versión desde el inicio y entre las 19.00 y las 20.11 ha explicado «todo lo que sucedió o todo lo que me ha pasado por la cabeza que sucedió», aunque ha insistido en que no puede matizar los minutos concretos.

«Se ha hablado de que el presidente Mazón no estaba en el Cecopi, pero también se ha dicho que no es miembro del Cecopi. Pilar Bernabé --delegada del Gobierno en la Comunitat-- sí que era miembro del Cecopi y hasta el día siguiente no apareció y de eso parece que no sea interesante hablar», ha reprochado.

En este sentido, ha instado a «mirar hacia adelante», aunque ha agregado que «evidentemente hay que mirar hacia atrás para depurar responsabilidades y aprender de los errores». Sin embargo, ha afeado que, según su sensación, en las comisiones la intención «más que de aprender, de solucionar problemas, de intentar todos a una salir de esta situación, está aún ese rédito político, ese cálculo político, ese intentar que vaya lo peor posible, porque así vamos a poder pescar en esta situación».

Consultado por las llamadas entre Mazón y Pradas, Mompó ha insistido en que hay abierta una investigación judicial y ha agregado que él no tiene el móvil de Pradas y no sabe «exactamente» lo que hablaron, pero ha rechazado que estuvieran esperando la llegada de Mazón para enviar la alerta.

Manual de buenas prácticas

En relación a la comisión, la primera reunión se ha centrado en la gestión informativa del ente provincial durante el 29 de octubre y los días posteriores a la tragedia. Mompó cree que «si una cosa se ha puesto de manifiesto» es que la Diputación «ha estado desde el minuto cero a pie de calle», con reuniones diarias con alcaldes y alcaldesas de los pueblos de la zona cero e información en web y redes sociales, así como canalizando demandas de los municipios para trasladarlas al Cecopi.

El objetivo de la comisión es confeccionar «un manual de buenas prácticas que sirva como referencia» para actuar de manera «más eficaz y coordinada ante situaciones similares». «Entendemos que nuestra responsabilidad no se limita a actuar en el momento de la crisis, sino también a evaluar y perfeccionar los protocolos para que, si se repite una situación de este calibre, estemos mejor preparados», ha sostenido.

La comisión se reunirá de nuevo el martes que viene, donde se analizará la emergencia y comparecerá el inspector jefe del Cuerpo Provincial de Bomberos de Valencia y jefe de la emergencia de la dana del 29 de octubre, José Miguel Basset. Será el primero de los expertos que participará en esta comisión que, en principio, se desarrollará en seis sesiones y en las que se estudiará el trabajo realizado referente al agua y los residuos, la asistencia a municipios o la reconstrucción, entre otros.