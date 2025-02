Eficiencia, competitividad y ayudas: "claves" para la industria de automoción en la carrera por la movilidad sostenible

La movilidad sostenible es un reto al que se enfrentan la sociedad y la industria del presente, cuyo éxito depende de lograr eficiencia para ganar competitividad y recibir ayudas por parte de la administraciones públicas y entidades privadas.

Así lo han afirmado en el Foro de la Movilidad Sostenible, organizado por Fundación Ibercaja y CEOE Aragón este martes en Mobility City, en Zaragoza, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, encargado de clausurar el evento, y la directora general de la planta de Stellantis en Figueruelas, Susana Remacha, quien ha recogido el premio Empresa Mobility 2025.

Esta cita también ha congregado a la vicepresidenta de CEOE y presidenta del Consejo de Movilidad Sostenible de CEOE, María Helena Antolín, al director general de Brembo y presidente del Clúster de la Automoción y Movilidad en Aragón, Benito Tesier, que ha recibido el Premio de Honor Mobility 2025; así como al embajador de China en España, Yao Jing; y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

Jorge Azcón se ha referido al reto «ingente» al que se enfrenta la industria de la automoción: «Sabemos que la clave del éxito es ser buenos en costes, en aportación de talento, en industria auxiliar, en tramitación administrativa, en ayudas y ser eficientes». Es esa eficiencia, a juicio del presidente autonómico, la que «nos dará competitividad».

En este sentido, Azcón ha señalado la gigafactoría de Stellantis y CATL como «anclaje» de la fábrica a Aragón y como elemento de proyección hacia el futuro «para duplicar la facturación que tiene la industria de la automoción», al tiempo que generar atracción para otras compañías. La apuesta de ambas compañías por este territorio, ha continuado, responde a «la competitividad de nuestra logística, del coste energético, del talento y de los recursos humanos con una alta formación».

Por su parte, Susana Remacha ha incidido en la colaboración público-privada para alcanzar hitos en la industria, como el que ha situado a la planta de Figueruelas en el foco por la llegada de la gigafactoría, de hecho se ha fijado en las ayudas como «única» posibilidad de afrontar los cambios, no solo económicos, que marcan el pulso de la actividad en este ámbito.

«Si no eres eficiente, no cuentan contigo», ha sentenciado Remacha, recalcando la necesidad de sumar a una red «sólida» de proveedores la eficiencia. «Necesitamos todas las ayudas, trabajar con los gobiernos como lo hacemos y estar todos juntos», porque "no hay futuro sin competitividad ni eficiencia.

Benito Tesier ha recordado, como galardonado, la evolución de Brembo de empresa familiar aragonesa a global, lo «que ejemplifica la transformación de lo que es hoy el sector de la automoción, un mundo global», en el que también ha enfatizado en la importancia de «trabajar juntos» por el sector, especialmente desde las organizaciones empresariales.

Fundación ibercaja y ceoe

El presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco, ha señalado que el objetivo con el que se ha impulsado el Foro de la Movilidad Sostenible por segundo año es «propiciar el debate y reconocer las oportunidades presentes y futuras que presenta la movilidad sostenible».

Unas palabras a las que el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha apostillado que Mobility City es «el foro perfecto para el encuentro y la creación de sinergias entre empresas, entidades relacionadas y administración pública». Ha cifrado en más de 400.000 los visitantes del espacio ubicado en la zona de la Expo y en 2.500 los eventos promovidos en dos años.

Desde CEOE Aragón, su presidente, Miguel Marzo, ha asegurado que la movilidad es un asunto «clave» de la agenda europea. Sin embargo, la Unión Europea ha fijado unos objetivos de descarbonización «muy loables», pero que «no nos podemos permitir en el medio largo plazo», puesto que es un planteamiento, «un tanto voluntarista, nos está penalizando como sector».

«Hemos apostado por la identificación del sector de la movilidad, pero sin definir antes un plan claro, coherente y sobre todo posible para hacer esta transformación», ha apuntado Marzo, al tiempo que ha insistido en la «incertidumbre e inseguridad» que se ha generado, tanto para el sector de la fabricación como para el consumidor.

Durante su intervención, Marzo ha anotado que los aranceles, «una palabra que casi teníamos olvidada», afectan «de forma frontal al sector automóvil» e implica «incremento de precios e impuestos, guerras comerciales y proteccionismo». En este sentido, ha abogado por «hablar de competitividad en Europa, en lugar de los aranceles», lo que se traduciría en un marco regulatorio que estimulase a las empresas.

En este contexto, en Aragón «tenemos que ser positivos» ante un «futuro prometedor» que han dibujado las inversiones anunciadas en 2024. Ha citado la gigafactoría de Stellantis y CATL, destacando su relevancia no solo por lo que será, sino por lo que «no se irá» del territorio, asegurando un papel protagonista a la comunidad autónoma en el sector de la movilidad durante las próximas décadas.

Carrera por la movilidad sostenible

La vicepresidenta de CEOE y presidenta del Consejo de Movilidad Sostenible de CEOE, María Helena Antolín, que ha pronunciado la ponencia de honor en el foro, ha hablado del nuevo paradigma de la movilidad sostenible, marcado por «los avances tecnológicos, la innovación y la regulación».

El sector de automoción se encuentra en una «encrucijada crítica, navegando por un panorama geopolítico global cada vez más complejo y desafiante», marcado por «presiones comerciales y cambios regulatorios que plantean serios desafíos para la competitividad de nuestra industria europea», ha expuesto.

María Helena Antolín ha comentado los «ambiciosos objetivos» de la UE dirigidos a la reducción del 55 por ciento de las emisiones de CO2 para 2030, algo «necesario» para combatir el cambio climático que implica una transformación «radical» en la industria automovilística, lo que ha llevado a los fabricantes europeos a apostar por el vehículo eléctricos, en las tecnologías de baterías y en la infraestructura digital.

Ha insistido en el contexto de «intensa» competencia global y en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, especialmente, ha puesto el foco sobre la política de aranceles del presidente de EEUU, Donald Trump, a la importación de vehículos y componentes, lo que incrementará los costes de producción y reducirá la competitividad de los fabricantes europeos en los mercados internacionales.

En este punto, ha advertido del riesgo de que Europa se quede atrás en la carrera hacia la movilidad sostenible y ha emplazado a los fabricantes a «acelerar» su inversión en tecnologías digitales e inteligencia artificial y adaptarse a los cambios en la demanda para ofrecer productos y servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de los consumidores.

«Fabricantes y gobiernos deben trabajar juntos para garantizar una transición justa para los trabajadores», ha sugerido Antolín, al aseverar que la transición hacia la movilidad sostenible tendrá un importante impacto en el empleo. Ha citado «la cooperación y la unidad» como única vía para que Europa consolide un mercado interno «fuerte» y lidere un cambio de regulación en un mundo en el que las inversiones geopolíticas «pueden desestabilizar las cadenas de suministro».

Asimismo, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha enumerado algunos de los logros de la capital aragonesa en materia de movilidad. «A finales de 2025, seremos una de las pocas ciudades en Europa que tendrá una flota de transporte público sostenible cero emisiones», ha avanzado, para vaticinar después un «grandísimo futuro» como «tierra de oportunidades» con buenas conexiones, suelo, energías renovables y fiscalidad atractiva.