Nolasco (VOX) asegura que el Gobierno de España dejará de invertir en Aragón más que la deuda condonada por Hacienda

El portavoz del grupo parlamentario de VOX de las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha advertido este martes de que, «de forma rastrera y sibilina», el Gobierno de España dejará de invertir en la Comunidad Autónoma más de los 2.124 millones de euros de deuda autonómica que condonará el Ministerio de Hacienda en el marco de la reforma del sistema de financiación autonómica.

En rueda de prensa, Nolasco ha sido tajante: «No podemos ni debemos fiarnos de nada que venga de este Gobierno; a poco que condonen la deuda tendrán excusa para no invertir como merece Aragón, cosa que no harían nunca con Cataluña ni con la Comunidad Autónoma Vasca», reclamando al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, «que no sea tan ingenuo y no se fíe de nada que venga de la mafia del PSOE».

Ha urgido a terminar las obras de las autovías A-21, A-22 y A-23 en la provincia de Huesca, a desdoblar la N-232 en el tramo El Burgo-Fuentes de Ebro y extender las autovías A-25 y A-40 hasta la ciudad de Teruel, y ha recordado que la prolongación de la A-68 por el Bajo Aragón debería estar concluida desde 2010 «y seguimos esperando».

También ha preguntado cuándo cumplirá el Ejecutivo central el compromiso del Corredor Cantábrico-Mediterráneo de altas prestaciones y electrificado, «cuándo va a ser una prioridad», se ha quejado del retraso de la mejora de la línea ferroviaria Zaragoza-Huesca-Canfranc y ha exigido «trenes dignos» y no «tercermundistas» en la línea Zaragoza-Pamplona.

"atentado contra la igualdad"

El portavoz de VOX ha considerado que la condonación de 17.000 millones de euros de deuda a la Generalitat de Cataluña es «otro atentado más contra la igualdad entre los españoles, fruto del acuerdo de ERC con el PSOE», añadiendo que el Partido Socialista «se deja humillar» por los independentistas catalanes al permitir que lo anuncie el líder de estos, Oriol Junqueras, «y se cuelgue la medalla».

«Somos los aragoneses y el resto de los españoles quienes vamos a pagar el despilfarro de la agenda separatista», ha asegurado Nolasco, apuntando que cada trabajador español pagará 800 euros de su bolsillo, «ganados honradamente, para que el número uno de la trama, según la UCO, Pedro Sánchez, siga en La Moncloa utilizando los recursos públicos para su 'familia».

A su juicio, este acuerdo sirve para «contentar a los independentistas, los saqueadores y los corruptos, y Aragón va a salir perdiendo» porque «para tratar de maquillar los privilegios que el Gobierno de España concede a Cataluña pretende tenernos callados por un hueso que nos tiran, un chantaje y una estafa en la que VOX no va a participar».

Se ha dirigido a la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, para afirmar: «No nos fiamos nada del Gobierno más corrupto de la Historia», añadiendo que «todo tiene vuelta de tuerca, intenciones ocultas, y lo peor de Sánchez siempre está por llegar».

Ha comentado que, el pasado mes de octubre, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, estaba «eufórico» con la actualización del FITE y VOX le avisó de que le iban a «engañar» porque «Pedro Sánchez engaña siempre». «Seguimos siendo víctimas del Estado de las Autonomías, una gran falla».

Alejandro Nolasco ha abundado en esta cuestión para decir que «el PSOE menudea con la deuda para mantenerse en el poder» y lleva décadas con «el chantaje separatista», resaltando que «la ingente deuda del modelo autonómico dispara el gasto público y enfrenta a los españoles», y también conlleva una saturación en los servicios públicos, a lo que «contribuyen los MENA en los hospitales los fines de semana», tras lo que ha puesto de relieve «las tasas de pobreza y de riesgo de exclusión social, el suicidio demográfico y la escasísima inversión en vivienda pública».

También ha criticado el bipartidismo, al rechazar «el juego de trileros del reino de taifas de este Estado autonómico que PP y PSOE utilizan para consolidarse en las regiones con más poder» y tener «un discurso en cada comunidad», indicando que el PP y el PSOE regionales «obedecen a sus jefes y a Von der Leyen, los jefes de ellos están en Bruselas o en las Islas Caimán», a lo que ha opuesto «un único discurso nacional», el de VOX.