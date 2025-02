Euskadi recibe 3.474 millones de euros de los Fondos Europeos de Recuperación, el 47% para pymes y microempresas

Euskadi ha recibido 3.474 millones de euros de los fondos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, 1.301 millones gestionados por Gobierno Vasco y 1.922 millones por el Estado, según ha informado el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, quien ha destacado que del volumen total de ayudas, el 47% de los beneficiarios son las microempresas y pymes, y un 28% son las grandes empresas, que asciende a un 42% si se suman las UTE.

Torres ha comparecido, a petición propia, junto al viceconsejero de Economía, Iñaki Ruiz, ante la Comisión de Economía, Trabajo y Empleo del Parlamento Vasco para informar sobre el nivel de ejecución e impacto de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en Euskadi.

Según ha detallado, de los 3.474 millones de euros recibidos, 1.301 millones han sido de gestión autonómica y asignados desde el Estado. En cambio, 1.922 millones han sido de gestión estatal, entre los que se incluyen 183 millones en préstamos y 135 en garantías. A los que se añaden 252 millones de gestión autonómica en subvenciones y licitaciones ganadas por empresas vascas por otras comunidades.

Torres ha resaltado que estas cifras suponen un incremento de 233,5 millones de euros respecto de los datos de octubre, 34 millones más de gestión autonómica y 199,5 más de gestión estatal, incluyendo préstamos, garantías y MRR de otras comunidades.

Del volumen total de ayudas, tanto las de gestión estatal como autonómica, el 47% de los beneficiarios son las microempresas y pymes (pequeñas y medianas empresas), y un 28% son las grandes empresas, que asciende a un 42% si sumamos a este grupo las UTEs (13%). Además, un 9% de los beneficiarios son fundaciones y un 4%, hogares.

El consejero ha explicado que «en ocasiones es difícil aplicar los criterios de asignación y que en ciertos proyectos no aparece expresamente el porcentaje de territorialización, especialmente en los de gestión estatal que no discriminan por territorio histórico sino por comunidades autónomas, y por ello, no resulta sencillo localizar el impacto por Territorio».

Como ejemplo ha citado el caso de Mercedes, «cuya sede social se ubica en Madrid, pero el impacto de los fondos europeos se genera en Álava, donde tiene su principal planta de fabricación de vehículos».

Nivel de ejecución

Asimismo, ha informado que de los 3.474 millones de euros de fondos licitados, convocatorias pendientes de resolución y gastos de gestión de los propios fondos, 3.291 millones de euros de fondos ya han sido adjudicados a un total de 22.901 beneficiarios finales.

Al territorio de Álava se ha asignado un 12% de ellos, casi 339 millones de euros (388.760.837); a Bizkaia un 31%, más de 1.029 millones de euros (1.029.774.968); y un 24% a Gipuzkoa, más de 797 millones (797.604.199). «Además, desde otras provincias, como el ejemplo de Mercedes, han impactado en la Comunidad Autónoma Vasca otros 1.074 millones de euros (1.074.495.000), lo que supone un 33%», ha añadido.

Torres ha resaltado «el esfuerzo que supone tanto para las administraciones responsables como para el tejido empresarial y social» y ha puesto en valor «la capacidad de gestión y nivel de ejecución» de estos fondos, ya que «Euskadi se sitúa entre las tres comunidades autónomas con mayor tasa de resolución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Estado, con una tasa de 76%, mientras que la media estatal se sitúa en el 62%».

«Creo que se está haciendo un magnífico trabajo, y por supuesto que se puede hacer más y mejor, y en eso lo que nos corresponde a nosotros como Gobierno Vasco es acompañar a las empresas, hacer de intermediarios, incluso ayudarles a presentar los proyectos o cuando tienen algún problema de algún tipo de cofinanciación o tema de justificación, nosotros poder ayudarles ante el Ministerio; ese es nuestro objetivo: ayudar al mundo empresarial en Euskadi», ha resaltado.

Perte del vehículo eléctrico

También ha resaltado la evolución de los PERTEs (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) durante el mes de enero, ya que se ha resuelto la convocatoria «Ayudas a proyectos para el impulso a la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado».

En esta convocatoria han resultado beneficiarias empresas con sede en Euskadi por valor de más de 208 millones de euros. Entre ellas, ha destacado Mercedes-Benz, con 130 millones, Irizar (20 millones), Gestamp (9 millones), Sidenor (4 millones) y Global Laser Araba (3,6 millones).

En el ámbito de los PERTE, ha explicado que también se han producido variaciones en el proyecto relativo a la digitalización de agua (5,2 millones), a proyectos aeroespaciales (24,2 millones) entre los que destacan una docena de empresas y fundaciones, entre ellas Sener Aeroespacial, a la que se han distribuido 22,9 millones. El PERTE agroalimentario ha tenido una variación de 4,9 millones.

A preguntas de los grupos de la oposición, Torres ha destacado que muchas empresas han trasladado al Gobierno que «están poniendo en marcha proyectos gracias a estos fondos europeos» y ha puesto en valor que cuando se solicitan los PERTE, «que es donde acudimos a todos por igualdad, las empresas vascas son capaces de obtener fondos muy por encima de la media».

Como ejemplo ha citado el PERTE de energías renovables y de hidrógenos renovables y almacenamiento, para resaltar que «Euskadi tiene cifras muy importantes», ya que «de alguna forma, somos punteros».

No obstante, ha reconocido que le gustaría tener más fondos, pero ha insistido en que «para eso hay que presentar proyectos» y ha defendido que el reparto de fondos es «bastante equitativo», y que el impacto que está teniendo Euskadi es «suficiente». «¿Que nos gustaría más? Por supuesto, eso nadie lo pone en duda, pero hay que ver un poco el vaso medio lleno», ha insistido.

Asimismo, ha contestado a la oposición que el Gobierno Vasco «no tiene ninguna noticia» de que vayan a devolver ninguno de los PERTE que hayan solicitado o se hayan adjudicado tanto a Mercedes como a Basquevolt".

El consejero ha advertido de que «si no se ejecutan bien los fondos y no se cumplen los hitos, se tendría que devolver el dinero». «Si somos malos ejecutores, no nos van a tener como prioridad para recibir esos fondos porque al Gobierno de España lo que le interesa es no devolver dinero a la Unión Europea», ha explicado.

Además, cree que Euskadi va «en la buena dirección» y ha subrayado que «hay que felicitar a todos: instituciones, ayuntamientos, diputaciones, Gobierno Vasco, y a todas las pequeñas y medianas empresas o grandes empresas, que están ejecutando perfectamente los fondos».

«Es una carrera de largo plazo; hay que ayudar a las empresas a presentar nuevos proyectos porque van a venir muchos más fondos, tal y como está la situación en Europa. Uno de los objetivos de la Unión Europea es volcar una inyección económica para competir con los mercados internacionales, que sabemos que cada vez están más difícil, para fortalecer nuestro sistema productivo, nuestra industria», ha señalado.

Por ello, ante la posible llegada de más fondos, ha insistido en la necesidad de ayudar a las empresas y estar preparados, sobre todo, para gestionarlos".

Por último, el consejero de Economía, Trabajo y Empleo ha anunciado que, además de las comparecencias periódicas en el Parlamento y la publicación mensual de una newsletter, su Departamento informará de la evolución de la ejecución de los fondos europeos en Euskadi con la publicación de toda la información en formato Power BI en la página web de la consejería, «con el objetivo de facilitar la información a toda la ciudadanía como un ejercicio más de transparencia».