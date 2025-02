PSPV y Compromís no se creen la versión de las 16 llamadas de Mazón el 29O: "Ha vuelto a entrar en su bucle de mentiras"

El PSPV-PSOE y Compromís han puesto en duda la versión de las 16 llamadas del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, la tarde del pasado 29 de octubre --el día en que la dana arrasó gran parte de la provincia de Valencia--, que han calificado de «medias verdades» o directamente de «datos falsos» y «mentiras» porque es «un papel que nadie tiene», al tiempo que han censurado que el jefe del Consell «eche las culpas a todos sin asumir su propia responsabilidad». «Ha vuelto a entrar en su bucle de mentiras», han lamentado.

De este modo lo han manifestado los síndics de ambos grupos, José Muñoz y Joan Baldoví, respectivamente, después de que Mazón, en un desayuno informativo este lunes en Madrid, haya asegurado que realizó o recibió un total de 16 llamadas entre las 17.00 y las 20.00 horas de la tarde del 29 de octubre antes de llegar al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) constituido en l'Eliana.

De un lado, el síndic socialista ha reprochado al jefe del Consell que se haya «ido a Madrid» para contar «las mentiras que ya nadie le cree en la Comunitat Valenciana» y ha hecho hincapié en la ausencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en este desayuno, dado que el hecho de que «un líder nacional no acuda a una conferencia de un presidente autonómico» es algo «absolutamente anómalo».

Para Muñoz, toda esta situación «es sintomática porque demuestra que Carlos Mazón es un activo tóxico para el PP» y que «nadie quiere acompañarlo ya porque saben que está amortizado políticamente». «La sociedad valenciana no aguanta más», ha reiterado.

Censura que mazón esté "orgulloso de lo que hizo" el 29o

«Ha vuelto a entrar en su bucle de mentiras en el que vive desde el 29 de octubre», ha lamentado el portavoz socialista, que ha hecho hincapié en que, además de las «mentiras» que ha vertido Mazón, se haya mostrado «orgulloso de lo que hizo» el 29O. «Él defiende lo que hizo ese día. Toda su argumentación se basa en que actuó de manera correcta y, por tanto, está orgulloso de su papel (...) y puede ir con la cara bien alta para sí mismo (...), que es lo más grave de todo», ha manifestado.

Sin embargo, para Muñoz, «la realidad es absolutamente contraria» porque «hay 227 valencianos que no están con nosotros, y esto es porque tuvimos un 'president' de la Generalitat que ignoró todas las alertas e informaciones, que parecía que no vio ni la televisión cuando se ahogaban valencianos en pueblos del interior, que decidió irse a comer, que alargó la sobremesa y que no estuvo en el Cecopi hasta las siete y media, lo que provocó que la alerta no llegara hasta las ocho y once minutos, cuando ya era criminalmente tarde y no se podía hacer absolutamente nada».

Las 16 llamadas, "un papel que nadie tiene"

Dicho esto, ha acusado al jefe del Consell de «caer en la mentira» mientras «no aclara cuestiones como el registro de llamadas» del 29 de octubre y ha cuestionado la versión aportada este lunes por Mazón de las 16 llamadas. «El final de la comparecencia ha sido enumerar un papel que nadie tiene», ha incidido.

Por eso mismo, ha reivindicado su «legítimo derecho a no creer a Carlos Mazón» porque «habla de un papel que no tiene nadie, que nosotros hemos solicitado en dos ocasiones por escrito y que en la última sesión de control --en Les Corts-- le interpelé en tres ocasiones para que nos enviara el registro y no contestó». «Además de no creernos si ese papel es verdad o no, hace una enumeración de las llamadas en las que no da información», ha denunciado.

«Dice que ha hablado a determinadas horas, pero, ¿con quién ha hablado? Porque, sinceramente, si todas las llamadas se cruzaron, partiendo de que sea verdad, si las llamadas fueron con su jefe de gabinete que estaba en Xàtiva, con su secretario autonómico que estaba en Alicante o con determinados miembros del Consell... no sirven para nada esas llamadas. Solo alude realmente a una llamada que es con el alcalde de Cullera para intentar descargarse responsabilidad», ha argumentado.

"solo tiene dos opciones: o dimitir o que le destituyan"

En definitiva, ha insistido en que Mazón «tampoco ha aclarado nada» sobre sus llamadas el 29O y ha considerado que si esta «sarta de mentiras» del 'president' en Madrid para «contar falsedades y continuar en su camino del bulo y la mentira sirve para algo y tiene algún tipo de utilidad» es para que Mazón, «ya bien de 'motu propio' o requerido por Feijóo se vaya directo a 'Génova' y ahí tiene solo dos opciones: o dimitir o que le destituyan». A su juicio, «tendría que ser o bien la destitución o la dimisión».

«Yo, si fuera él, optaría por la primera, porque, sinceramente, debe dejar de pensar en sí mismo y empezar a pensar en las víctimas, ya que no lo ha hecho en tanto tiempo. Y las víctimas ya no aguantan ni un minuto más con este 'president' de la Generalitat», ha agregado, para seguidamente instar al líder del PP a forzar «la destitución de Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat» porque «todos los valencianos y valencianas necesitamos pasar página ya».

"¿a qué ha ido mazón a madrid?"

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, se ha preguntado «a qué ha ido hoy Mazón a Madrid» y ha cuestionado si a «echar la culpa a todo el mundo sin aclarar qué es lo que estaba haciendo él --el pasado 29 de octubre-- entre las tres y las siete y media de la tarde cuando llegó al Centro de Emergencias». «Realmente no sabemos qué estaba haciendo allí en Madrid», ha insinuado.

Sobre la versión aportada por Mazón de las 16 llamadas, para Baldoví resulta «indigno» ver cómo el 'president' de la Generalitat «intenta aturdirnos con datos falsos». En este punto, le ha preguntado al jefe del Consell «por qué no saca el teléfono y dice estas son las llamadas que hice yo esa tarde». «Es lo que puede hacer cualquier persona, yo lo he hecho. Me he ido al día 29 y tengo una llamada al señor Mazón antes de las 9 y un mensaje de WhatsApp antes de las 9», ha asegurado. «¿Por qué no lo hace?», ha insistido.

De hecho, el portavoz de la coalición ha afirmado que si Mazón «tuviera la conciencia tranquila y estuviera muy seguro de todo lo que hizo esta tarde, hubiera enseñado el registro de llamadas y nos habría dicho cuáles son los itinerarios que hizo su coche oficial y con quién estaba reunido esa tarde» porque a día de hoy «no lo sabemos». Por eso mismo, ha censurado que el dirigente autonómico «nos intente confundir y decir medias verdades para, en definitiva, no decir la verdad».

Feijóo considera "tóxico" a mazón

En cualquier caso, Baldoví ha considerado que la visita de Mazón a la capital de España este lunes ha demostrado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, «lo considera tóxico y, por tanto, no ha querido salir en la foto», como también queda demostrado, a su juicio, en el hecho de que la patronal valenciana «tampoco ha querido estar presente allí». Frente a ello, ha lamentado, Carlos Mazón «ha hecho lo mismo que desde el primer día: echar las culpas a todos sin asumir la propia responsabilidad».

Según el síndic de Compromís, Feijóo «ha decidido que no quería una foto al lado del señor Mazón» y «se ha buscado otra ocupación» para evitarlo. «Mucha gente ya está considerando a Mazón como una persona tóxica a la que no se quieren acercar», ha subrayado.

Por ello, ha deslizado que la pregunta es por qué si Feijóo «no ha querido estar allí» junto a Mazón «quiere que tengamos como presidente a un señor con el que no quiere comparecer». «Es una pregunta que debería contestar» el líder del PP, ha añadido.