Moreno "no consentirá" el "engañabobos" de un "cupo" catalán: "No quiero que nos condonen deuda sino financiación justa"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha sostenido este lunes que desde esta comunidad «no vamos a consentir» un «engañabobos» como el que, en su opinión, se quiere hacer con el «cupo» catalán, «muy similar al que hay en el País Vasco, pero que no viene ni en la Constitución ni en el Estatuto de Autonomía de Cataluña», al tiempo que ha sentenciado que él no quiere que a Andalucía le «condonen deuda», sino que le garanticen desde el Estado una «financiación justa».

Son ideas que ha trasladado este lunes el presidente de la Junta en una entrevista en la Cadena COPE, recogida por Europa Press, en la que ha tachado de «cupo» la propuesta de financiación singular para Cataluña que el PSC y ERC pactaron el año pasado para posibilitar la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat, y ha remarcado que «rompe de facto» el «principio de solidaridad interterritorial».

En esa línea, Moreno ha señalado que «esto es como si mañana Alemania dice que a partir de ahora» no a aportar fondos de cohesión en el seno de la Unión Europea «para países como España o Portugal», y «rompemos el principio de solidaridad intraeuropeo». «A partir de ahí no hay cohesión en Europa, no hay igualdad y no hay capacidad de que en Europa caminemos en una misma senda», ha continuado advirtiendo el presidente de la Junta, que ha incidido en apuntar que «lo mismo ocurre en España».

«Un país o una nación, un Estado, se define por la solidaridad interterritorial», y, «en el momento en que eso desaparece, ese país prácticamente deja de ser un Estado, y es curioso que quien defiende estas medidas, que son bastante poco solidarias, es precisamente los que se llaman de izquierda y progresistas», ha comentado también Juanma Moreno, que ha criticado que «estos famosos progresistas son los que toman decisiones todos los días para privilegiar a comunidades con más rentas per cápita; por tanto, más ricas, en detrimento de comunidades más pobres, con menos rentas per cápita».

«No nos parece ni razonable, ni sensato ni justo», ha sentenciado el presidente andaluz, que ha subrayado además que «el objetivo que se han marcado» en Cataluña es que la administración autonómica recaude «el 100% de los impuestos», impulsando así «una desconexión» con la Agencia Tributaria española, y «después ellos calculan lo que deben darle al Gobierno de España para pagarle los servicios que son estatales en Cataluña».

Diría que "no" a una condonación de deuda

A la pregunta de qué le diría a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, si le planteara una condonación de deuda para Andalucía, el presidente de la Junta ha señalado que le diría «que no por dos razones».

«Primero porque nosotros no tenemos un problema de deuda», ha remarcado Juanma Moreno, que en esa línea ha subrayado que «el Gobierno andaluz ha hecho un esfuerzo por rebajar esa deuda» autonómica, y no tiene un nivel de deuda como el de Cataluña, y ha denunciado que lo que se ha pactado con dicha administración es «una solución 'ad hoc' para un acuerdo político» que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adoptado «con los partidos independentistas».

«Y lo que no podemos hacer el resto de los españoles es pagar la fiesta del 'procés' y del independentismo durante estas últimas décadas», en las que se ha generado «deuda y se ha gastado dinero público con un objetivo que no era ni social ni económico, sino exclusivamente la desconexión de España», ha argumentado el presidente de la Junta, que ha dicho que no estaba de acuerdo en que, en esta tesitura, «el resto de los españoles» tuviera que «pagar la deuda de esa fiesta».

Además, Moreno ha considerado que, «en términos económicos», no le parecería que se diera «un buen mensaje a la sociedad» si se anima a una administración a endeudarse porque «ya le pagaremos» después ese exceso. Frente a ello, el presidente de la Junta ha sostenido que «cada uno tiene que hacer un esfuerzo y que tener un equilibrio presupuestario en sus cuentas públicas».

El "problema estructural" de la financiación

Dicho esto, Moreno ha agregado que lo que sí le pide a la ministra Montero «es que nos arregle un problema estructural para siempre, que es el de la financiación autonómica». «Yo no quiero que me condone deuda», sino «tener una financiación justa, como puede tener el resto de comunidades autónomas, y que no haya en paralelo procesos singulares como el que se va a hablar esta misma semana con Cataluña», ha manifestado el presidente.

En esa línea, ha denunciado que, «al final, Junts y el señor (Carles) Puigdemont y compañía van a exigir una financiación singular, un cupo catalán, que nosotros no podemos aceptar, porque es la ruptura de facto del principio de solidaridad entre españoles». «Y eso desde Andalucía no lo vamos a consentir», ha aseverado.

De igual modo, Moreno ha afirmado que «el primer problema que tiene ahora mismo Andalucía es (Pedro) Sánchez», es «una Administración General del Estado que no atiende a las necesidades que tiene Andalucía», y en esa línea ha insistido en denunciar que la comunidad autónoma andaluza compite «con el resto» y «con las más poderosas con 1.526 millones de euros anuales menos, lo que supone prácticamente en los últimos años casi 16.000 millones de euros» menos de los que debería haber recibido.

Moreno ha criticado que «hay comunidades como Cataluña o País Vasco que han sido claramente privilegiadas por la administración socialista» dirigida por Pedro Sánchez, y ha defendido que los andaluces «lo que queremos es que entre los españoles haya igualdad, y que todos podamos trabajar y competir en términos económicos de progreso y de generación de empleo y riqueza en igualdad, cosa que actualmente no sucede», ha denunciado.